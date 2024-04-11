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Новости Помощь Украине
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Кулеба призвал Сежурне к немедленным действиям по поставкам ПВО Украине: "И Киев, и Париж знают, где находятся эти системы"

Глава МЗС Дмитро Кулеба

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне 11 апреля провели телефонный разговор. Основная тема переговоров о помощи с противовоздушной обороной.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.

По словам главы украинского МИД, его разговор с Сежурне касался последнего российского массированного авиаудара и его влияния на энергетическую систему, экономику и гражданское население Украины.

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"Я поблагодарил Францию за шаги, которые она предприняла в прошлом, чтобы предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, и призвал Париж активизировать свои усилия по предоставлению Украине новых систем, способных перехватывать баллистические ракеты", – добавил он.

Кулеба заявил, что "и Киев, и Париж знают, где находятся эти системы".

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"Определенные решения могут быть приняты быстро. Остальные требуют времени, но работа над ними должна начаться немедленно. Нужны срочные действия", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Дмитро Кулеба про розмову з Стефаном Сежурне

Автор: 

ПВО (2727) Кулеба Дмитрий (2880) Сежурне Стефан (26)


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поясніть хто небудь кулебі, що сама по собі установка не захищає від ракетних атак. Очевидно, що нема чим заряджати ці установки, а виготовлення снарядів для ппо йде повільно. Думаю, проблема в цьому
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11.04.2024 23:20 Ответить
У всьому світі йде погано, лише в кацапів швидко
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11.04.2024 23:48 Ответить
Різні пріоритети. Кацапи можуть голодати, але снаряди будуть робити
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11.04.2024 23:58 Ответить
Щось дуже багато Кулеби стало.Якось аж моторошно стає,коли міністр закордонних справ почав виконувати свої прямі обов'язки... А де ФСБшна бібізянка і численні делегації дИбілів зі "Слуг народу",які попадаючи в Європу і США в першу чергу бігали по бутіках,як дикі племена по просторах Африки,де врешті-решт смотрящий за МЗС в пожм'яканій,нестіраній,оливковій сорочці-Андрій Борисович Єрмак і його 5-ть ефективних мародерів???Що відбувається,чому міністр закордонних справ робить роботу міністра закордонних справ????
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12.04.2024 00:29 Ответить
Хто його слухає?Це ж не міністр, шостий номер,який сенс на нього час тратити.
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12.04.2024 00:49 Ответить
Нагадує початок 2022 року і істеричні волання Зе клоуна НАТА ЗАКРИЙ НЄБО, після того як він зі своїм ДБР познімав клістрони з систем ППО.
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12.04.2024 02:15 Ответить
 
 