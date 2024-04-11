Кулеба призвал Сежурне к немедленным действиям по поставкам ПВО Украине: "И Киев, и Париж знают, где находятся эти системы"
Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне 11 апреля провели телефонный разговор. Основная тема переговоров о помощи с противовоздушной обороной.
Об этом Кулеба написал в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.
По словам главы украинского МИД, его разговор с Сежурне касался последнего российского массированного авиаудара и его влияния на энергетическую систему, экономику и гражданское население Украины.
"Я поблагодарил Францию за шаги, которые она предприняла в прошлом, чтобы предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, и призвал Париж активизировать свои усилия по предоставлению Украине новых систем, способных перехватывать баллистические ракеты", – добавил он.
Кулеба заявил, что "и Киев, и Париж знают, где находятся эти системы".
"Определенные решения могут быть приняты быстро. Остальные требуют времени, но работа над ними должна начаться немедленно. Нужны срочные действия", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
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