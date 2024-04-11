Евлаш о нехватке боеприпасов к системам ПВО: Украина полностью зависит от партнеров в этом вопросе
Украина полностью зависит от партнеров в вопросуе обеспечения боеприпасов к системам ПВО.
Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Для нас ракеты к системам ПВО действительно дефицитны, поскольку Украина их не производит, и мы полностью зависим от наших партнеров. Партнеры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо", - сказал он.
При этом представитель не стал уточнять информацию о количестве ракет, сославшись на то, что это "информация с ограниченным доступом".
Ранее военный эксперт и журналист Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины почти закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T".
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Дальність пуску ракет склала близько 400 кілометрів, що перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів. Вага бойової частини ракети декларувалась в межах 310 кілограмів. Система наведення - супутникова навігація з завадозахищеними антенами "Комета-М", а також інерціальна. Головною особливістю вважається можливість наднизького польоту на висоті 20 метрів.
"Попри те, що ця ракета - дозвукова, та має меншу бойову частину ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинджал", використання РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, можливо вважати гіршою ситуацією. Її результативний удар говорить про можливості проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. Її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К", - пише видання.
Крім того, використання ракети за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити масовіший характер у силу більшої кількості носіїв, але після того, як у РФ налагодять повномасштабне серійне виробництво, бо зараз не йдеться про запаси Х-69, зазначає Defense Express.
Росія не перше використала Х-69 для удару по Україні. Перша згадка про їхнє використання з'явилась у лютому, а поодинокі випадки були ще в 2023 році.
DW
А могли би ним збивати. Тим більше, на висоті 20 метрів.
Чому не виходить збити керовані авіабомби?
Як кажуть фахівці ППО, неможливо збити те, що падає.
Це насамперед стосується некерованих бомб, або бомб вільного падіння, а також снарядів ствольної артилерії.
З керованими ************ все трохи інакше. Порівняно з артилерійськими снарядами вони мають великі розміри, крила й стабілізатори. А на нових розробках - ще й реактивний прискорювач. Тобто це - не зовсім бомба, а напівбомба, напівракета, яка сяк-так, але летить. Це означає, що теоретично збити її можливо, але складно.
У повітрі така ціль перебуває недовго. Її початкова швидкість дорівнює швидкості бомбардувальника. Не виключено, що вона також має прискорювач, тому 60-кілометрову відстань до цілі вона долає за хвилину-дві.
Її погано видно на екранах радарів. Вона трохи вміє маневрувати - не так, звісно, як крилата ракета або дрон, але з урахуванням перших двох чинників - це серйозна додаткова проблема для ППО. Можливо, вона вміє встановлювати перешкоди - принаймні ніщо не заважає розробникам встановити і такий модуль.
Імовірність ураження такої складної цілі однією протиракетою - невисока, їх потрібно кілька, і не найпростіших. З урахуванням наявності в Росії величезного запасу авіабомб, які можна переробити в керовані, витрачати на них дорогі протиракети і дорого, і небезпечно.
Якщо в української ППО виникне дефіцит боєкомплекту, російська авіація може захопити повітряний простір і почне скидати вже звичайні бомби, що вільно падають. І це буде катастрофою для ЗСУ.
Протидіяти ударам керованих авіабомб можна, атакуючи їхній носій. Для цього потрібні засоби, здатні збити літак на великій відстані. Йдеться про керовані протиповітряні ракети середньої (до 100 км) і великої (понад 100 км) дальності, на Заході таку дальність класифікують як beyond visual range - поза межами прямої видимості.
Такі ракети можуть бути наземного й повітряного базування. Серед наземних протиповітряних систем, що мають на озброєнні ЗСУ, - американський ЗРК Patriot (дальність до 100 км), американсько-норвезький NASAMS (дальність до 120 км), французько-італійський SAMP-T з ракетами Aster-30 (дальність до 120 км, модернізована версія - до 150 км), радянський ЗРК С-200 (дальність 160-300 км залежно від типу ракети).
З ракет класу "повітря-повітря" дальньою є AMRAAM, яка пристосована під винищувач F-16. Радіус її дії - 120 км, а в останній модернізованій версії - до 180 км. А от найбільш поширена ракета середньої дальності AIM-7 (до 70 км) для боротьби з носіями керованих авіабомб вже не дуже підходить.
Головна проблема української армії в тому, що наземних комплексів ППО великої дальності в неї замало, а літаків, озброєних далекобійними ракетами, досі немає взагалі. Західні союзники обіцяють незабаром поставити Києву F-16 й додаткові засоби ППО. Але річ не тільки в цьому.
Наземний комплекс ППО не такий мобільний, як літак, і змушений діяти із засідки. Чим їх менше, тим нижчою є ймовірність, що він опиниться в потрібному місці в потрібний момент. При цьому дорогий ЗРК далекої дії потрібно ретельно оберігати - наприклад, від ствольної артилерії або тих самих дронів, тож висувати його близько до передової вкрай ризиковано. Розміщення ж у глибині оборони, коли супротивник атакує передові позиції, підвищує час реагування і знижує ефективну дальність.
З авіаційними ракетами також все непросто. Заявлена дальність стрільби працює лише в ідеальних умовах - коли винищувач атакує важку, погано маневруючу ціль з великої висоти у передню півсферу, тобто на зустрічних курсах. Під час атаки з невеликої висоти, а також по цілі, що активно маневрує чи тікає, ефективна дальність стрільби може знижуватись в кілька разів.
Найчастіше, щоб точно атакувати бомбардувальник, пілоту доводиться йти на зближення з ціллю. Але так він ризикує опинитися в зоні дії ворожої ППО. До того ж російські Су-34, які використовують для скидання керованих бомб, теж мають потужне озброєння, зокрема далекобійні ракети класу "повітря-повітря".
Втім легкий винищувач має більшу швидкість і маневровість, і при зустрічі з ним у літака з бомбовим навантаженням шансів на позитивний результат значно менше. Хоча, звісно, багато залежить від якості льотної підготовки.
Ще один важливий момент: як і російські Су-34, F-16, крім винищувальних функцій, може діяти як бомбардувальник і працювати з лінійкою авіабомб, що коригуються й планерують.
І таких літаків й авіабомб у країн НАТО, які допомагають Україні, чимало.
Причиной послужила неспособность Совета обеспечить Украину дополнительными системами противовоздушной обороны.
УП-277 дальше опытного образца дело не пошло из-за отсутствия финансирования.
"КОРАЛ" дальше опытного образца дело не пошло из-за отсутствия финансирования.
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Гадять, як по команді ****** прутіна… Співпадіння чи ІПСО ?