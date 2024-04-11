Евлаш о нехватке боеприпасов к системам ПВО: Украина полностью зависит от партнеров в этом вопросе

Украина полностью зависит от партнеров в вопросуе обеспечения боеприпасов к системам ПВО.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Для нас ракеты к системам ПВО действительно дефицитны, поскольку Украина их не производит, и мы полностью зависим от наших партнеров. Партнеры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо", - сказал он.

При этом представитель не стал уточнять информацию о количестве ракет, сославшись на то, что это "информация с ограниченным доступом".

Ранее военный эксперт и журналист Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины почти закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T".

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