"Большой мотивационный пакет будет побуждать мужчин идти на службу по контракту", - "слуга народа" Копытин о законе о мобилизации
Народный депутат из фракции "Слуга народу" Игорь Копытин считает, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации имеет много положительных моментов, которые общество не замечает.
Об этом нардеп написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Можно смело сказать, что с принятием этого законопроекта начинается новая эра отношений между государством и обществом – более прозрачная и честная. К сожалению, общество фокусируется только на негативных, с их точки зрения, нормах закона, совсем упуская из виду положительные моменты.
Если сравнить законы о мобилизации стран мира – у нас одна из самых либеральных в политике отсрочек. Большой мотивационный пакет будет побуждать мужчин идти на контрактную службу по специальности. Льготы военным и гарантии социальной защиты", - отметил Копытин.
Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.
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а 50 зелених сусліків за недозакон проголосували.
Ігор Володимирович Копитін (нар. м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0 Легніца , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща )
Сім'я
Одружений, виховує двох дітей. Дружина - Катерина Копитіна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Решетник. Брат дружини - телеведучий каналу СТБ Григорій Решетник ("Холостяк")
Я вже мовчу про заброньованих ментів, та інших, хто давав присягу, вміє користуватись зброєю і сидять на шиї держави (тобто платників податків).
Оруел відпочиває.
Мене батько бив в житті один раз, а саме коли я провинився, він мені сказав:
- принеси ремінь, я тебе бити буду
І я пішов і приніс, він дав мені пізди і запитав:
- знаєш за що?
- за що?
- за те що приніс ремінь, яким тебе будуть бити
Як думаєте, я сам мобілізуюсь?
Оно в раші були також вибори, один і інші аби хто, то типу були вибори. Там все так підтасовано, що вибору як такого нема. Хто хоч якось міг конкурувати, то всіх прибрали, хто сам знявся, а кому допомогли навіть з життя піти.
Вибору нема як такого.
Зараз в США така сама історія, вибір або Байден, або Трамп, а еліта США ні того ні іншого бачити не хоче, але інших кандидатів нема. І також у них повна глибока політична криза і ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ.
Чи вибори це, між поганим і поганим? Ну це не вибір, це примус, і вибирай що є, але по факту обидва вибори ПОВНА ТУФТА.
І в Україні завжди вибирали серед поганого і ще гіршого, ЗАВЖДИ так було.
Навіть у США ЗАРАЗ нема вибору як такого, там величезна політична криза. У США триндець, то що говорити про України, там люди з жахом чекають виборів. Так через такі вибори Україна не отримує зброї по ряду причин і вони відомі.
При совку я ще малий був дуже і в пам'яті магазині вітрини були типу завалені консервами, а якщо підійти, то по факту було тільки дві: кілька в томаті і ще якась риба в олії, просто пів величезної вітрини одні консерви, а пів вітрині іншої - це смішно, ото був вибір ))).
І типу людина піде і буде вибирати яку рибу купити ))) да там хавай що є і вибір вже зрозумілий, ну або можна нічого не купити, ще третій варіант, але з виборами цей варіант не працює, бо варіант "проти всіх" прибрали.
Топ в Україні приблизно так само, і постійно скільки я живу, то завжди вибір між поганим і ще гіршим. Передивитися кандидатів, то там як такого вибору не було.
Люди вибирали і того що є, а як казав класик: вибір із двох поганих варіантів не є гарним вибором, просто вибраний кращий варіант із доступних поганих.
От зараз США стоїть перед таким вибором і всі там в жаху що на них чекає, бо один може померти на посту, а інший психований егоцентрист.
Не менее трёх раз в день просматриваю его видосики и всем окружающим рекомендую!
Далі не читав 😏
Люди в розпачі від того, що вони натворили
Хіба що 73-процентні ще досі іржуть
Хуже нє будєт, хоть паржом