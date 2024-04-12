"Большой мотивационный пакет будет побуждать мужчин идти на службу по контракту", - "слуга народа" Копытин о законе о мобилизации

Народный депутат из фракции "Слуга народу" Игорь Копытин считает, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации имеет много положительных моментов, которые общество не замечает.

Об этом нардеп написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Можно смело сказать, что с принятием этого законопроекта начинается новая эра отношений между государством и обществом – более прозрачная и честная. К сожалению, общество фокусируется только на негативных, с их точки зрения, нормах закона, совсем упуская из виду положительные моменты.

Если сравнить законы о мобилизации стран мира – у нас одна из самых либеральных в политике отсрочек. Большой мотивационный пакет будет побуждать мужчин идти на контрактную службу по специальности. Льготы военным и гарантии социальной защиты", - отметил Копытин.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.

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