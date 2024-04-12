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Новости Война
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"Большой мотивационный пакет будет побуждать мужчин идти на службу по контракту", - "слуга народа" Копытин о законе о мобилизации

копитін

Народный депутат из фракции "Слуга народу" Игорь Копытин считает, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации имеет много положительных моментов, которые общество не замечает.

Об этом нардеп написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Можно смело сказать, что с принятием этого законопроекта начинается новая эра отношений между государством и обществом – более прозрачная и честная. К сожалению, общество фокусируется только на негативных, с их точки зрения, нормах закона, совсем упуская из виду положительные моменты.

Если сравнить законы о мобилизации стран мира – у нас одна из самых либеральных в политике отсрочек. Большой мотивационный пакет будет побуждать мужчин идти на контрактную службу по специальности. Льготы военным и гарантии социальной защиты", - отметил Копытин.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.

копитін

Также читайте: "Слуга народа" Здебский о демобилизации: "Не время рассматривать роспуск армии, когда в стране война"

Автор: 

мобилизация (2751) Слуга народа (2629) Копытин Игорь (12)


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Топ комментарии
+71
Він дебіл чи блазень?
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12.04.2024 00:11
+54
Какой в этом конченном законопроекте мотивационный пакет? Целлофановый?
Эти наркоманы конченные совсем оторвались от реальности?
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12.04.2024 00:20
+47
У тебя,п..ра,машина стоит больше чем весь "мотивационный пакет".
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12.04.2024 00:12
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Страница 2 из 2
Ні,не мотивуватиме.Це ж не просто служба,а війна де каби прилітають і артилерія масово стріляє.
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12.04.2024 09:27 Ответить
Цей закон вже нічого не змінить.Примусити воювати не вийде.
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12.04.2024 09:29 Ответить
Бачите суслика? А слуга Копитін бачить.
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12.04.2024 09:46 Ответить
суслікі в орську греблю продирявили...
а 50 зелених сусліків за недозакон проголосували.
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13.04.2024 15:01 Ответить
військове командування повинно оператися першочергово на КАДРОВИХ ВІЙСЬКОВИХ.яких україна наплодила міліони яких ми кормили і платили їм зарплату....чому вони всі в тилу? гинуть тільки мобілізовані...чому мобілізовані гтинуть а такі як павлюки і сирські і їх родичі і імже подобні ні? а в яких то країнах закон про мобілізацію суровіший? може в норвегії? чи в сша? ааа умнік...де цей клоун копитін взявся? напевно в золотому тельонку це його прадід з остапом ібрагімовичем бендером колесив по одеській області ( копитін був водій бендера по книзі)
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12.04.2024 09:58 Ответить
Одобрямс ! Яке марення ! Думати не бажають !
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12.04.2024 10:15 Ответить
Бобочка квапиться розвалити все до закінчення терміну легітивності, що вже дуж-дуже скоро настане. Тому після нього, хоть потоп! А Квартал-95, що спонукає йти до війська?!
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12.04.2024 10:41 Ответить
ЛегітиМності
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13.04.2024 01:55 Ответить
Після прийняття цього закону, почнеться повний розвал держави з середини. Західні партнери про такий сценарі вже застеригли. Тому і зволікають з підтримкою і поставками зброї. Вони не знають, кому вона може потрапити до рук.
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12.04.2024 10:44 Ответить
Пліснява, лукава мразота.

Ігор Володимирович Копитін (нар. м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0 Легніца , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща )
Сім'я
Одружений, виховує двох дітей. Дружина - Катерина Копитіна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Решетник. Брат дружини - телеведучий каналу СТБ Григорій Решетник ("Холостяк")
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12.04.2024 10:49 Ответить
Цей закон вас і поховає.
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12.04.2024 10:50 Ответить
ой хватить,пішли вони нах.хто не хоче служити цій владі - не йдіть в війну.всих не пересаджають.
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12.04.2024 10:56 Ответить
"Невручена повістка - вважається врученою" = "война - это мир, а рабчтво - это свобода"..

Я вже мовчу про заброньованих ментів, та інших, хто давав присягу, вміє користуватись зброєю і сидять на шиї держави (тобто платників податків).

Оруел відпочиває.
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12.04.2024 10:59 Ответить
У зебільної мерзоти лише бабло в голові...
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12.04.2024 11:27 Ответить
"Великий і потужний, дуже потужний. Дякую, дуже дякую" хриплим голосом через дупу в воду.
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12.04.2024 11:35 Ответить
Взяв з соцмереж:

Мене батько бив в житті один раз, а саме коли я провинився, він мені сказав:
- принеси ремінь, я тебе бити буду
І я пішов і приніс, він дав мені пізди і запитав:
- знаєш за що?
- за що?
- за те що приніс ремінь, яким тебе будуть бити

Як думаєте, я сам мобілізуюсь?
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12.04.2024 12:09 Ответить
А мудрий наріт кожні 5 років цей ремінь дає тим хто його пи...здить без перестанку.
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12.04.2024 13:41 Ответить
Читати книги треба, вибору як такого нема. Вибір серед поставлених людей, і вибирають люди серед того, що дали вибрати. А будь хто на вибори піти не може, бо не пропустять.

Оно в раші були також вибори, один і інші аби хто, то типу були вибори. Там все так підтасовано, що вибору як такого нема. Хто хоч якось міг конкурувати, то всіх прибрали, хто сам знявся, а кому допомогли навіть з життя піти.

Вибору нема як такого.

Зараз в США така сама історія, вибір або Байден, або Трамп, а еліта США ні того ні іншого бачити не хоче, але інших кандидатів нема. І також у них повна глибока політична криза і ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ.
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12.04.2024 16:32 Ответить
Ви пишете які "лохи" українці і вибирають що попало. То подивіться в якій кризі зараз США, вибір між старим маразматиком і дурнуватим самолюбом з вагоном судимостей ... І нічого більше нема ... Ото вибори с США цього року, це перша країна світу і так люди в паніці дуже багато і еліта і прості, бо ніхто не знає що робити.

Чи вибори це, між поганим і поганим? Ну це не вибір, це примус, і вибирай що є, але по факту обидва вибори ПОВНА ТУФТА.

І в Україні завжди вибирали серед поганого і ще гіршого, ЗАВЖДИ так було.
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12.04.2024 16:39 Ответить
Так я до того і вів. Нормальна людина це і так розуміє. Так було завжди... українці просто не виключення з правил, нажаль.
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12.04.2024 16:43 Ответить
Ні, ви написали що люди лохи і вибирають самі. Хоча вибору не було, кандидатів вибирають так, що вибір завжди очевидний як мінімум в перший тур, бо популярні 2-3 кандидати і все інше це підставні голови. Вибору як такого нема по суті, відбір оманливий і досить сильно прогнозований.

Навіть у США ЗАРАЗ нема вибору як такого, там величезна політична криза. У США триндець, то що говорити про України, там люди з жахом чекають виборів. Так через такі вибори Україна не отримує зброї по ряду причин і вони відомі.

При совку я ще малий був дуже і в пам'яті магазині вітрини були типу завалені консервами, а якщо підійти, то по факту було тільки дві: кілька в томаті і ще якась риба в олії, просто пів величезної вітрини одні консерви, а пів вітрині іншої - це смішно, ото був вибір ))).

І типу людина піде і буде вибирати яку рибу купити ))) да там хавай що є і вибір вже зрозумілий, ну або можна нічого не купити, ще третій варіант, але з виборами цей варіант не працює, бо варіант "проти всіх" прибрали.
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12.04.2024 17:13 Ответить
Вибору не було???Було біля сорока кандидатів! Але вибрали ******
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12.04.2024 19:23 Ответить
Два тіла(а можливо і одне) з графоманськими схильностями наочно демонструють надзвичайно високий рівень свого ідіотизму, намагаючись поставити знак рівності між Порошенко та Зеленським.
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12.04.2024 21:52 Ответить
Не пишіть єрунди, по факту було 3 кандидати, а всі інші для масовки для імітації вибору, які і 3 % не набрали.
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13.04.2024 11:25 Ответить
У американців також будуть кандидати, не треба бути супер знаючою людиною, щоб вгадати кого ж виберуть. Вибір амерів вже відомий і це США ... Вибір є, ну ну, вибори ще не почалися, а амери вже знають хто буде президентом. Як мінімум один з двох ... але США вже самі показують до якого кандидата вони готуються і хто тормозить допомогу Україні ...
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13.04.2024 11:29 Ответить
Здавалось би США, еталон вільного світу і вільного вибору, і дожилися вони до ручки, то у них вибір між МОГАНИМ і ЩЕ ГІРШИМ, і це США.

Топ в Україні приблизно так само, і постійно скільки я живу, то завжди вибір між поганим і ще гіршим. Передивитися кандидатів, то там як такого вибору не було.

Люди вибирали і того що є, а як казав класик: вибір із двох поганих варіантів не є гарним вибором, просто вибраний кращий варіант із доступних поганих.

От зараз США стоїть перед таким вибором і всі там в жаху що на них чекає, бо один може померти на посту, а інший психований егоцентрист.
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13.04.2024 14:24 Ответить
Неужели это сам знаменитый Игорь Копытин?
Не менее трёх раз в день просматриваю его видосики и всем окружающим рекомендую!
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12.04.2024 12:19 Ответить
Ти що, з глузду з'їхав? Зелені младориги цікаві хіба що русні.
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12.04.2024 12:27 Ответить
чувак какой-то пакет со своим карманом перепутал!))))
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12.04.2024 13:24 Ответить
Раз так подобається, то може треба почати з депутатів? Особистим прикладом ніхто не хоче прорекламувати закон?
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12.04.2024 14:16 Ответить
Авжеж так і буде - пакет. Чорний.
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12.04.2024 18:56 Ответить
Копитін першим укладе мотиваційний контракт?
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12.04.2024 19:00 Ответить
Почему зеленые на СВОЕМ ПРИМЕРЕ не показывают? Почему зкеленский не продал виллу в Италии и не накупмл мавиков? Почему зеленые депутаты не идут на фронт?. И даже не к этой гнили у мменя нет претензии. У менЯ претензии к 76% которые историю не учили.книжек не читали-потому проголосовали за сказку зеленского обмен на с вою жизнь
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12.04.2024 19:15 Ответить
Самий ліберальний в умовах війни ? На нас же не Курська область напала ? Нє ?
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12.04.2024 20:17 Ответить
"З цим пакетом розпочинається нова ера відносин..."
Далі не читав 😏
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12.04.2024 20:21 Ответить
Потужно
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12.04.2024 20:44 Ответить
Божественно. Скоромно. Володарь колець - патріот. Цензор, я правильно розумію вашу статтю - ви ж за зеленского, за перемогу..... ви мене не будете більше банити на місяці - я свій, я за вас, за вашого членвоєкора.
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12.04.2024 21:15 Ответить
На жаль, зелені брехливі потвори вбили своїми діями у українців будь-яку мотивацію до всього
Люди в розпачі від того, що вони натворили

Хіба що 73-процентні ще досі іржуть
Хуже нє будєт, хоть паржом
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13.04.2024 02:17 Ответить
Прийняли--може означати, прийняли щось-переставили чи скасували, якусь перепону, що заважала красти ширше, глибше і вище
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13.04.2024 05:55 Ответить
До речі: В окупованому кацапами українському місті Донецьку загадково зник "військовий кореспондент" на прізвисько Техас. Першим, хто повідомив про зникнення американця Рассела Бентлі, який працює на російському телеканалі Sputnik медіагрупи "Росія сьогодні", 8 квітня повідомив канал "Астра". За даними ресурсу, того дня він знімав наслідки українського удару по військовій частині на вулиці Автобазовській у Донецьку та перестав виходити на зв'язок
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18.04.2024 08:36 Ответить
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