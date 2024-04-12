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Новости Помощь Украине
2 023 19

Литва поможет Украине с восстановлением энергосистемы: передадут оборудование из Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС

енергетика,електропідстанція

Украина получит от Литвы оборудование, которое поможет с восстановлением энергосистемы после российских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в комментарии изданию lrt.lt.

Страна передаст ныне недействующее оборудование из Вильнюсской ТЭЦ, а также часть оборудования с Игналинской АЭС и складов энергетических компаний. В Украину также будет отправлен трансформатор.

Отмечается, что вильнюсская теплоэлектростанция не работает с 2016 года, на ее оборудовании обеспечивается профилактическая работа, испытания приборов проводятся согласно плановым графикам, добавили литовцы.

"Мы дадим все, что им нужно. На 80 процентов в Харькове разрушена вся сеть – и тепло-, и электроэнергия. Если мы не поможем, то к зиме украинцы не смогут восстановить сеть, будет очень тяжело", – отметил Крейвис.

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Автор: 

Литва (2455) энергетика (2554)


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Топ комментарии
+14
Та просто заберіть в втопіть в Балтиці всю нашу владу - більше толку буде. Бо ці ідіоти просто нездатні ні до чого
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12.04.2024 01:30
+13
Щира подяка і низький уклін Литві за неймовірну підтримку та допомогу - це честь мати такого друга та союзника.
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12.04.2024 01:52
+11
Крім того, ще мільярди списані на ніби-то трирівневий захист, якого явно не було.
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12.04.2024 01:46
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Та просто заберіть в втопіть в Балтиці всю нашу владу - більше толку буде. Бо ці ідіоти просто нездатні ні до чого
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12.04.2024 01:30 Ответить
Головне щоб зєлєнь не проє🤬бала це все обладнання… бо захисту як не було так і немає, а з ним і гроші зникли, що на захист були виділені. А чи зʼявиться той захист, то велике питання. Зєлєнь виснажує як нас, так і наших партнерів
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12.04.2024 01:39 Ответить
одна ракета і пздц ТЕЦ яка коштує мінімум 1млрд..
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12.04.2024 01:44 Ответить
Крім того, ще мільярди списані на ніби-то трирівневий захист, якого явно не було.
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12.04.2024 01:46 Ответить
А тепер спробуйте довести що не було захисту. По бумагам він то напевно був. А от в дійсності, ні. А довести що його не було, в руїнах, складно.
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12.04.2024 02:15 Ответить
Я, звісно, не фахівець, але якщо перший же удар по ТЕС повністю її знищив, то для мене очевидним є факт, що захисту як такого не було (навіть без риття в руїнах), адже якби він був - то хоча б частково захистив цей об'єкт і тотального знищення б не було.
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12.04.2024 02:51 Ответить
якщо ви хоч раз були би у машзалі ТЕС, то зрозуміли б, що там не може бути ніякого пасивного захисту. Захистити корпус з енегоустановками від крилатих ракет може тільки об'єктова система ППО, а від балістики - система ПРО. І то це буде не стовідсоткова гарантія, що якась ракета таки не прорветься крізь ППО об'єкта. Будь який машзал будь якої ТЕС вкрай вразливий навіть при влучанні дрона, не кажучі вже про ракету з б\ч у дві чи три сотні кілограмів.
Всі ці казки політичних кон'юнктурщиків наємів розраховані на ту ж саму частину недолугого населенння, яке ще тут вижило після свого вибору у 19-му році.
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12.04.2024 05:21 Ответить
Дарма ви намагаєтесь щось пояснити потомственним ЗЕлупленим дебілоїдам (іншим теж). На відміну від вас вони "розбираються" у ВСЬОМУ, в тому числі і в організації ППО. Це ж якими припоцаними треба бути, щоб вимагати 100% надійності ППО!
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12.04.2024 08:58 Ответить
Твіттерська версія: місцеві кажуть, що напередодні зняли біля Трипільської ТЕС ППО. Офіційна версія - пропустили ракети через брак снарядів для ППО.
Версія конспірологів - ******** гроші на захист, і щоб це приховати, дали кацапам можливість вдарити по ТЕС.
Отака інфа гуляє в мережах.
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12.04.2024 01:53 Ответить
Друга версія дуже сумнівна, адже саме удар по ТЕС довів, що трирівневого захисту як такого не було і гроші тупо вкрали, а якби ППО все збило, то ніхто б і не задавав питання: був захист чи ні. Відтак, скоріше за все є проблеми з ракетами для ППО які ми не виробляємо і які влада не закуповує, бо вважає що їх мають надати безкоштовно США та ЄС.
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12.04.2024 02:21 Ответить
Щира подяка і низький уклін Литві за неймовірну підтримку та допомогу - це честь мати такого друга та союзника.
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12.04.2024 01:52 Ответить
Через два месяца скажут, что нужно поднять тарифы, бо мы потратили деньги на восстановление....
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12.04.2024 02:45 Ответить
В "Укренерго" одразу після попереднього обстрілу інфраструктури (ще до знищення цієї ТЕС) одразу почали нити, що треба суттєво підняти тарифи для ремонту. Населення має своїми грошима проплатити відновлення, а вони зароблятимуть бабло та отримуватимуть величезну платню та премії, про які навіть не мріють енергетики в США та ЄС.
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12.04.2024 03:01 Ответить
Спасибі Литві за допомогу.
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12.04.2024 03:05 Ответить
Вильнюсская ТЭС и Игналина это Литва, а не Латвия
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12.04.2024 08:49 Ответить
Латвии огромное спасибо. Одни из немногих кто с начала войны с нами полностью. Братишки
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12.04.2024 07:13 Ответить
Поки немає нормального ППО, це все ні до чого
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12.04.2024 07:16 Ответить
Спасибі, але не варто: розіб'ють знову.
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12.04.2024 07:37 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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12.04.2024 11:17 Ответить
 
 