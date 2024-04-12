Литва поможет Украине с восстановлением энергосистемы: передадут оборудование из Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС
Украина получит от Литвы оборудование, которое поможет с восстановлением энергосистемы после российских обстрелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в комментарии изданию lrt.lt.
Страна передаст ныне недействующее оборудование из Вильнюсской ТЭЦ, а также часть оборудования с Игналинской АЭС и складов энергетических компаний. В Украину также будет отправлен трансформатор.
Отмечается, что вильнюсская теплоэлектростанция не работает с 2016 года, на ее оборудовании обеспечивается профилактическая работа, испытания приборов проводятся согласно плановым графикам, добавили литовцы.
"Мы дадим все, что им нужно. На 80 процентов в Харькове разрушена вся сеть – и тепло-, и электроэнергия. Если мы не поможем, то к зиме украинцы не смогут восстановить сеть, будет очень тяжело", – отметил Крейвис.
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Всі ці казки політичних кон'юнктурщиків наємів розраховані на ту ж саму частину недолугого населенння, яке ще тут вижило після свого вибору у 19-му році.
Версія конспірологів - ******** гроші на захист, і щоб це приховати, дали кацапам можливість вдарити по ТЕС.
Отака інфа гуляє в мережах.