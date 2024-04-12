Литва поможет Украине с восстановлением энергосистемы: передадут оборудование из Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС

Украина получит от Литвы оборудование, которое поможет с восстановлением энергосистемы после российских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в комментарии изданию lrt.lt.

Страна передаст ныне недействующее оборудование из Вильнюсской ТЭЦ, а также часть оборудования с Игналинской АЭС и складов энергетических компаний. В Украину также будет отправлен трансформатор.

Отмечается, что вильнюсская теплоэлектростанция не работает с 2016 года, на ее оборудовании обеспечивается профилактическая работа, испытания приборов проводятся согласно плановым графикам, добавили литовцы.

"Мы дадим все, что им нужно. На 80 процентов в Харькове разрушена вся сеть – и тепло-, и электроэнергия. Если мы не поможем, то к зиме украинцы не смогут восстановить сеть, будет очень тяжело", – отметил Крейвис.

Также читайте: Белый дом после последних ударов РФ: Нужно немедленно предоставить Украине поддержку