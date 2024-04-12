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Восстанавливать Трипольскую ТЭС без достаточных систем ПВО - бесполезное дело, - глава "Центрэнерго" Гота

тес,українка,трипільська

Учитывая постоянную опасность российских атак, восстановление ТЭС без предоставления Украине систем ПВО – бесполезное дело.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил председатель наблюдательного совета ЧАО "Центренерго" Андрей Гота.

Он рассказал, что часть баллистических сверхзвуковых ракет, летевших в направлении станции, удалось сбить, но из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО часть российских ракет все же достигли цели и уничтожили ТЭС. И добавил, что для устойчивости украинской энергетики, прежде всего, важно обеспечить украинскую противовоздушную оборону.

"Все, что угодно, подлежит восстановлению. Прошлым летом мы имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший и очень мотивированный коллектив для восстановления", - сказал Гота.

Глава "Центренерго" ранее заявил, что энергетики уже знают ориентировочные сроки, необходимые для возобновления Трипольской ТЭС, но назвать их пока не могут.

"Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому у нас уже есть определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран. Но, опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны - это, мягко говоря, бесполезное дело".

Также читайте: Кулеба: Уничтожения Трипольской ТЭС не случилось бы, будь у нас Patriot

Напомним, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.

За ночь враг выпустил по Украине 82 воздушные цели: 20 крылатых ракет, 6 "Кинжалов", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 и 40 "шахедов". Силам ПВО удалось сбить 57 воздушных целей.

Автор: 

ТЭС (280) Тарифы на электроэнергию (2163) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+8
Не Наєв а Наєм. Це різні захисники...
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12.04.2024 07:22
+4
🧐. Порошенко!
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12.04.2024 07:03
+4
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12.04.2024 07:17
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Так Наєв там все захистив за 6 мільярдів. В нього спитайте з найвиличнівШИВШивим .
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12.04.2024 06:51 Ответить
Не Наєв а Наєм. Це різні захисники...
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12.04.2024 07:22 Ответить
Переплутав перепрошую за Наєва дійсно помилка.
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12.04.2024 08:29 Ответить
пуштун вже класично відбрехався що не мав відповідати за охорону тец... я не я і хата не моя...
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12.04.2024 08:59 Ответить
пісьдун, а не пуштун...
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12.04.2024 09:14 Ответить
Так розповідали ж що вона захищена на 100%. Хто спи₴див гроші на захист?
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12.04.2024 06:53 Ответить
🧐. Порошенко!
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12.04.2024 07:03 Ответить
ну а хто ж ще! тільки він!
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12.04.2024 07:13 Ответить
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12.04.2024 07:49 Ответить
при цьому кагалу зрадників, нічого не варто відновлювати
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12.04.2024 07:12 Ответить
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12.04.2024 07:17 Ответить
Без розстрілу освоювачів коштів "на захист", кіна не буде...
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12.04.2024 07:24 Ответить
Дилетантский комментарий, но тем не менее. Мы вот бронетехнику защищаем всякими экранами, чтобы подрыв шел на расстоянии, а нельзя было возле ТЭЦ установить экраны, не знаю там из чего, из арматуры сварной, чтобы ракета взрывалась не в здании? Ну это явно дешевле бы было ремонтировать
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12.04.2024 07:29 Ответить
Якраз екрани це фігня. На ракету є інша ракета. Ефективнішого ніж про ще ніхто не вигадав. Електростанції мають стояти в горах і під землею для повної безпеки. Ха ха ха.
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12.04.2024 07:45 Ответить
Ваш коментар якраз дійсно делитантський. А людина в статті все вірно написала. Єдиний захист подібних об'єтів - це припинення бойових дій
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12.04.2024 08:54 Ответить
Прекращение военных действий это понятно, а реальнее если смотреть, почему подрыв ракеты в 25 метрах от цели не способен защитить частично хотя бы? Или подрыв не произойдет и ракета пробьет арматуру? Ракета же фугасного действия, там главное взрывная волна
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12.04.2024 09:10 Ответить
Будувати "екрани" заввишки 20-30-50 метрів? А ЛЕП? А трансформатори? Кожен турбогенератор має підшипники ковзання, які змащуються турбінною оливою, наприклад ТП-30. У системі змащування одного турбогенератора може бути декілька тон оливи. Це все добряче горить навіть від уламків. Я розумію, що людям хочеться "чарівну пілюлю", щоб - клац - і все гарантовано захищено. Це все не реально. Тим більше враховуючи кінетичну енергію ракети і якщо вона вибухне не одразу після торкання екрану - це все до одного місця. В Іраку США в 1991-му році бетенобійними ракетами знищували командні центри Садама та бетонні ангари пробивалися наскрізь, де Ірак ховав літаки. Цілі багатоповерхівки складаються, як карткові будиночки при влучання ракеті
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12.04.2024 09:27 Ответить
що, не витримали?)))
От мені цікаво, пропонує будувати конфайнмет, який буде закривати ТЕС разом з трубами, чи все ж таки труби будуть з нього стирчати?
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12.04.2024 11:30 Ответить
Я ж кажу. Побудувати між двома або трьома горами. Зверху над трубами наварити мангал. Що не зрозумілого? Навіщо те ппо. Ха ха ха.
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12.04.2024 11:53 Ответить
начебто смішно, але насправді сумно. Бо, я бачу, кількість войовничих прихильників "прастих рєшєній" з 19-го року не сильно зменшилась.
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12.04.2024 12:23 Ответить
Невже хоч у когось промайнула нормальна думка? Через 10 років війни. Як взагалі можна щось в країні планувати, будувати робити прогнози, який може бути бізнес без в першу чергу оборони. Без солдата. Вся діяльність цивільних нічого не варта без роботи солдата. Толку з відновлення електростанції якщо нема ППО. Без солдата зливайте воду. Ха ха ха.
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12.04.2024 07:52 Ответить
Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб'єктів та фортифікацій, - Шкіль.

наприкінці каденції, з'ясувалося, що президент у нас, і зе!лох і зе!тряпка.
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12.04.2024 08:01 Ответить
кончіта він дЄрмаківська, а зебіли- це клінічні ідіоти.
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12.04.2024 09:18 Ответить
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12.04.2024 09:04 Ответить
Що за хєрня? Ніяких "надзвукових балістичних ракет" по станції не летіло. А були звичайні крилаті Х-101, які банально про*бали, бо вже є нестача засобів ППО, поки наш найвеличніший "потужно" веде перемовини про "гарантії безпеки"
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12.04.2024 09:25 Ответить
ви що таке про лпідора писати? він вже підписав 10500 гарантій безпеки! скоро навіть з пінгвінами підпише
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12.04.2024 09:33 Ответить
дайте наєму ще 10 млрд. оречі, коли це лисе ***** буде давати звіт куди дів бабло попереднє? коли його арештують?
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12.04.2024 09:32 Ответить
Так и в принципе угольную генерацию без запасов угля! Т.е. Донбасс сдают! Неликвиды бомбят, и за деньги Европы ДЕТЕК строит новые генерирующие мощьностьи ( думаю газовые) будут рассказывать, как выгоден Украине кацапстанский газ!
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12.04.2024 10:28 Ответить
 
 