Восстанавливать Трипольскую ТЭС без достаточных систем ПВО - бесполезное дело, - глава "Центрэнерго" Гота

Учитывая постоянную опасность российских атак, восстановление ТЭС без предоставления Украине систем ПВО – бесполезное дело.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил председатель наблюдательного совета ЧАО "Центренерго" Андрей Гота.

Он рассказал, что часть баллистических сверхзвуковых ракет, летевших в направлении станции, удалось сбить, но из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО часть российских ракет все же достигли цели и уничтожили ТЭС. И добавил, что для устойчивости украинской энергетики, прежде всего, важно обеспечить украинскую противовоздушную оборону.

"Все, что угодно, подлежит восстановлению. Прошлым летом мы имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший и очень мотивированный коллектив для восстановления", - сказал Гота.

Глава "Центренерго" ранее заявил, что энергетики уже знают ориентировочные сроки, необходимые для возобновления Трипольской ТЭС, но назвать их пока не могут.

"Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому у нас уже есть определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран. Но, опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны - это, мягко говоря, бесполезное дело".

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Напомним, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской, а также Одесской областях.

За ночь враг выпустил по Украине 82 воздушные цели: 20 крылатых ракет, 6 "Кинжалов", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 и 40 "шахедов". Силам ПВО удалось сбить 57 воздушных целей.