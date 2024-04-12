США вместе с партнерами ищут дополнительные средства ПВО для защиты объектов энергетики Украины, - Пентагон
Пентагон, не дожидаясь решения Конгресса, хочет найти для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты объектов энергетики от атак РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил спикер министерства обороны США Пэт Райдер.
"Конечно, самое важное, что мы можем сделать, это одобрить дополнительное финансирование. Но это не значит, что министерство обороны и правительство США ничего не делают", – сказал Райдер.
Он добавил, что министерство обороны США продолжает "тесно консультироваться с международными союзниками и партнерами, а также с Украиной, по поводу важности предоставления им таких важных средств, в частности - противовоздушной обороны".
"Мы будем и дальше консультироваться с нашей коалицией по всему миру, чтобы увидеть, что мы можем получить для Украины на этом фронте. Но, опять же, самое важное, что мы можем сделать сейчас, с точки зрения национальной безопасности США, - это принять дополнительное финансирование" , – заявил Пэт Райдер.
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Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...
(С Маршак)
- Да так... Ищем..
Не иголки...
Видимо ***** их сильно напугал каким нибудь ядерным ударом за поставку вооружений.
Може там глянуть?...
що головна проблема в ліміті цін на нафту.. це те що вони продають в обхід санкцій та так звану відмиту нафту ... а не продають її західним компаніям по ціні 60$ ... це типу потужне досягнення.... а виглядає як просто спосіб заробити на війні отримавши ресурси з дисконтом...
Коли совок валили скинули ціни вниз і тримали довгий час... а не продай з дисконтом і спокійно собі вбивай українців... а ми ще будемо забороняти бити по нефтянці...
чесно нагадує період голодомору, коли тут люди вмирали а західний світ купляв пшеницю в совка...
https://www.youtube.com/watch?v=ZgM9ETtKC-0