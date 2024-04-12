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США вместе с партнерами ищут дополнительные средства ПВО для защиты объектов энергетики Украины, - Пентагон

патрік,райдер

Пентагон, не дожидаясь решения Конгресса, хочет найти для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты объектов энергетики от атак РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил спикер министерства обороны США Пэт Райдер.

"Конечно, самое важное, что мы можем сделать, это одобрить дополнительное финансирование. Но это не значит, что министерство обороны и правительство США ничего не делают", – сказал Райдер.

Он добавил, что министерство обороны США продолжает "тесно консультироваться с международными союзниками и партнерами, а также с Украиной, по поводу важности предоставления им таких важных средств, в частности - противовоздушной обороны".

"Мы будем и дальше консультироваться с нашей коалицией по всему миру, чтобы увидеть, что мы можем получить для Украины на этом фронте. Но, опять же, самое важное, что мы можем сделать сейчас, с точки зрения национальной безопасности США, - это принять дополнительное финансирование" , – заявил Пэт Райдер.

Также читайте: Евлаш о нехватке боеприпасов к системам ПВО: Украина полностью зависит от партнеров в этом вопросе

Автор: 

ПВО (2729) Пентагон (1449) Украина (44930)


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Топ комментарии
+17
- Над ччем вы сейчас работаете?
- Да так... Ищем..
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12.04.2024 07:11
+17
США - страна производитель, ищет по всему миру свою продукцию.
Не иголки...
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12.04.2024 07:14
+10
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...

(С Маршак)
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12.04.2024 07:06
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Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти...

(С Маршак)
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12.04.2024 07:06 Ответить
Не можуть знайти завод Артема посередині Києва.
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12.04.2024 08:41 Ответить
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12.04.2024 07:09 Ответить
- Над ччем вы сейчас работаете?
- Да так... Ищем..
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12.04.2024 07:11 Ответить
Без Шерлока Холмса тут не обойтись...
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12.04.2024 07:13 Ответить
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12.04.2024 07:13 Ответить
А в кладовки заглядали, шукачі?
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12.04.2024 07:13 Ответить
В очі Зе загляньте....
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12.04.2024 08:42 Ответить
США - страна производитель, ищет по всему миру свою продукцию.
Не иголки...
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12.04.2024 07:14 Ответить
Етап глибокої стурбованості пройдений, почався етап пошуків.
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12.04.2024 07:15 Ответить
Как то все постфактум происходит, так войну не выиграть.
Видимо ***** их сильно напугал каким нибудь ядерным ударом за поставку вооружений.
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12.04.2024 07:19 Ответить
Так налякав, що вони вимушені в нього уран купувати для своїх АЕС. Вся ця історія з наляканістю нагадаємо гру в піддавки.
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12.04.2024 07:37 Ответить
Дивно,що хтось шукає для України, а забули,що передали уже на захист енергетики України, а вийшло що на захист тільки 2 міст. Може досить когось звинувачувати, просто знімайте ППО з столиці, там усе функціонує
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12.04.2024 07:19 Ответить
Та ви що? Так значить це бажання українців помирати в Дніпрі,Запоріжжя, Одеса а Київ тільки цікавить якість повітря? Зайдіть на коменти Кличко, там уся цінність столиці, як окремої держави. Вам перестати бути подоляками і зеботами,бо ваше похмілля занадто криваве.
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12.04.2024 08:18 Ответить
7 батарей Петріот прикривали літак ху-йла під час візиту в ОАЕ.
Може там глянуть?...
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12.04.2024 07:20 Ответить
Так Петріоти ж є - шо іх шукати - немає сили волі надати
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12.04.2024 07:21 Ответить
знайдуть, коли захищати не буде що...чи не шмигаль казав три тижні тому що 80% потужностів вже нема
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12.04.2024 07:21 Ответить
Теплової генерації. Після Трипільської ТЕС швидше за все вже нема 100% Залишилось трохи атомної, гідро і + ті крихти які виробляють ТЕЦ в містах.
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12.04.2024 07:39 Ответить
******* можно хоть и 200 %уничтоженно,главное с дезой не перебрать
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12.04.2024 08:51 Ответить
добре що хоч хтось має уяву про проблему, я маю на увазі Вас. бо більшість навіть не уявляє про цю проблему. але хочу зауважити, я писав про 80 % які вже були після атаки на Ладижин, а це 3 тижні тому
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12.04.2024 21:19 Ответить
Потужні консультації позбивають всі ракети.
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12.04.2024 07:37 Ответить
Ну що ж... Тепер їх залишилось не так багато. Може і знайдуть
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12.04.2024 07:38 Ответить
Лицемірство і брехня.
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12.04.2024 07:39 Ответить
Ищет причины, чтобы не давать.
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12.04.2024 07:40 Ответить
Якщо кацапи продовжать в тому ж темпі то о до повного колапсу всієї цивільної інфраструктури у нас пару місяців. Раджу всім шукати варіанти як повивозили сім'ї закордон
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12.04.2024 07:48 Ответить
А чому пару місяців? Якщо у нас дійсно закінчилися ракети для петріот, то це питання лічених тижнів.
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12.04.2024 07:57 Ответить
Шукають вони, млять. Шо, забули як SAP відкривати? Там записано, де і що стоїть, ідіоти.
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12.04.2024 07:50 Ответить
Є ше старенького в загашниках - в США 4млн касетних снарядів - вони підписали конвенцію іх не приміняти а передати Украіні не хочуть
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12.04.2024 07:57 Ответить
Ресурси на Захід і не перестали текти... їх можна продавати в любих кількостях просто з дисконтом... послухайте що ******* в їх пресі про санкції....

що головна проблема в ліміті цін на нафту.. це те що вони продають в обхід санкцій та так звану відмиту нафту ... а не продають її західним компаніям по ціні 60$ ... це типу потужне досягнення.... а виглядає як просто спосіб заробити на війні отримавши ресурси з дисконтом...

Коли совок валили скинули ціни вниз і тримали довгий час... а не продай з дисконтом і спокійно собі вбивай українців... а ми ще будемо забороняти бити по нефтянці...

чесно нагадує період голодомору, коли тут люди вмирали а західний світ купляв пшеницю в совка...
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12.04.2024 09:04 Ответить
Підказка: на складах у себе не пробували дивитися?
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12.04.2024 07:55 Ответить
Неужели кто-то ещё эту х@рню ещё принимают за чистую монету? США НЕ ХОТЯТ помогать Украине. Они и раньше по ложечке давали оружие, только чтобы война быстро не закончилась победой паРаши. Теперь видимо решили что линию фронта надо бы подвинуть ещё дальше в сторону свободной Украины. Вот и "корректируют" ситуацию. А при этом лицемерно говорят что дескать ищут оружие...
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12.04.2024 08:02 Ответить
Уже принято решение о полномасштабном ленд-лизе. ***** просто выталкивали на масштабное преступление-картинку.
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12.04.2024 08:11 Ответить
а знищений Марік, Авдіївка, Мар'їнка - цього замало для гарної картинки? А прильоти по Києву, Одесі, Дніпру, Запоріжжю тощо - не достатньо ? Щоденна руйнація Харківа ?? Каховська ГЕС ??
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12.04.2024 08:37 Ответить
Для американського наріду замало
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12.04.2024 09:09 Ответить
здається, що не в ньому і не в цьому справа... а де що інше ...
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12.04.2024 09:12 Ответить
Навіть вся зброя яка мала бути до контрнаступу до цього часу ще не прийшла...

https://www.youtube.com/watch?v=ZgM9ETtKC-0
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12.04.2024 09:07 Ответить
Треба поставити ТЕЦ на Хрещатику
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12.04.2024 08:08 Ответить
Зняти ППО з канадського кордону!
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12.04.2024 08:20 Ответить
серйозно? так у вас на складах всього *****. багато хто вважав америку світовим лідером, а виявилося що це сцикуняри ще ті....
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12.04.2024 09:28 Ответить
 
 