США вместе с партнерами ищут дополнительные средства ПВО для защиты объектов энергетики Украины, - Пентагон

Пентагон, не дожидаясь решения Конгресса, хочет найти для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты объектов энергетики от атак РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил спикер министерства обороны США Пэт Райдер.

"Конечно, самое важное, что мы можем сделать, это одобрить дополнительное финансирование. Но это не значит, что министерство обороны и правительство США ничего не делают", – сказал Райдер.

Он добавил, что министерство обороны США продолжает "тесно консультироваться с международными союзниками и партнерами, а также с Украиной, по поводу важности предоставления им таких важных средств, в частности - противовоздушной обороны".

"Мы будем и дальше консультироваться с нашей коалицией по всему миру, чтобы увидеть, что мы можем получить для Украины на этом фронте. Но, опять же, самое важное, что мы можем сделать сейчас, с точки зрения национальной безопасности США, - это принять дополнительное финансирование" , – заявил Пэт Райдер.

Также читайте: Евлаш о нехватке боеприпасов к системам ПВО: Украина полностью зависит от партнеров в этом вопросе