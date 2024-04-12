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Ночью Россия атаковала 17 ударными БПЛА, ПВО уничтожила 16 "шахедов", - Воздушные силы

ппо

В ночь на 12 апреля противник атаковал 17 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БПЛА типа "шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

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Робота ППО 12 квітня

Автор: 

ПВО (2729) Воздушные силы (2279)


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12.04.2024 11:06 Ответить
 
 