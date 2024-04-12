Ночью Россия атаковала 17 ударными БПЛА, ПВО уничтожила 16 "шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 12 апреля противник атаковал 17 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БПЛА типа "шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий12.04.2024 11:06 Ответить Мне нравится 0
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