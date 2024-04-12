За сутки на Бахмутском направлении отбиты 29 атак врага, на Новопавловском - 26, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Вражеские атаки отражены на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 16 из 17 ударных БПЛА типа "Shahed" были уничтожены.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области; город Сумы; Боровая в Харьковской области; Твердохлебово и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Южное, Раздолевка, Терны, Ямполевка, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Карловка, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Водяное, Нью-Йорк, Семеновка, Нетайлово, Времевка и Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

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Боевые действия на Востоке

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещиевка, Верхнекаменское и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за минувшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС и 2 районам сосредоточения личного состава врага.