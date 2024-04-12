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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 451 730 человек (+840 за сутки), 7146 танков, 11 486 артсистем, 13 698 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 451 730 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 451 730 (+840) человек,
  • танков ‒ 7 146 (+9) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 698 (+19) единиц,
  • артиллерийских систем – 11 486 (+34) единиц,
  • РСЗО – 1042 (+2) единицы,
  • средств ПВО ‒ 755 (+1) единиц,
  • самолетов – 347 (+0) единиц,
  • вертолетов – 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 161 (+57) единица,
  • крылатых ракет ‒ 2 087 (+18) единиц,
  • кораблей /катеров ‒ 26 (+0) единиц,
  • подлодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 339 (+41) единиц,
  • специальной техники ‒ 1888 (+6) единиц.

Втрати армії РФ

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Автор: 

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) ликвидация (3517) уничтожение (6878)


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З початку року арта 3 000 стволів, логістика 4 000 авто.
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12.04.2024 08:23 Ответить
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12.04.2024 08:33 Ответить
це, мабуть, дрони. бо снарядів й досі катма...
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12.04.2024 08:44 Ответить
какая разніца?
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12.04.2024 13:04 Ответить
Минув 3701! день москальсько-української війни.
112! одиниць техніки та 840 чумардосів.
Арта 34, броня 19, логістика 41.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 450 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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12.04.2024 08:58 Ответить
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12.04.2024 09:00 Ответить
И шариковское «Желаю, чтобы все»
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12.04.2024 13:22 Ответить
 
 