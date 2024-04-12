Общие боевые потери РФ с начала войны - около 451 730 человек (+840 за сутки), 7146 танков, 11 486 артсистем, 13 698 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 451 730 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 451 730 (+840) человек,
- танков ‒ 7 146 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 13 698 (+19) единиц,
- артиллерийских систем – 11 486 (+34) единиц,
- РСЗО – 1042 (+2) единицы,
- средств ПВО ‒ 755 (+1) единиц,
- самолетов – 347 (+0) единиц,
- вертолетов – 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 161 (+57) единица,
- крылатых ракет ‒ 2 087 (+18) единиц,
- кораблей /катеров ‒ 26 (+0) единиц,
- подлодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 339 (+41) единиц,
- специальной техники ‒ 1888 (+6) единиц.
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112! одиниць техніки та 840 чумардосів.
Арта 34, броня 19, логістика 41.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 450 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.