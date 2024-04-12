Общие боевые потери РФ с начала войны - около 451 730 человек (+840 за сутки), 7146 танков, 11 486 артсистем, 13 698 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 451 730 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 451 730 (+840) человек,

танков ‒ 7 146 (+9) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 13 698 (+19) единиц,

артиллерийских систем – 11 486 (+34) единиц,

РСЗО – 1042 (+2) единицы,

средств ПВО ‒ 755 (+1) единиц,

самолетов – 347 (+0) единиц,

вертолетов – 325 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 161 (+57) единица,

крылатых ракет ‒ 2 087 (+18) единиц,

кораблей /катеров ‒ 26 (+0) единиц,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 15 339 (+41) единиц,

специальной техники ‒ 1888 (+6) единиц.

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