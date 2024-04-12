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Новости
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С начала года армия РФ выпустила по Украине около 1000 ракет, - Кислица

ракети

Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, в то время как 97% поразили гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Реализуя свою стратегию уничтожения, Россия с начала года выпустила по украинским городам и селам почти 1000 ракет, около 2800 дронов Shahed и почти 7000 управляемых авиационных бомб", - отметил украинский дипломат.

При этом он отметил, что только в 3% случаев удары наносятся по позициям ВСУ, остальные 97% попадают по мирным городам и критически важной инфраструктуре Украины. Суммарная взрывная мощность этих авиаударов по Украине превышает 9 килотонн.

Кислица акцентировал, что Россия сознательно выбирает целями своих атак критически важные объекты энергетики, в частности, связанные с производством электроэнергии.

"Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, в то время как 97% поразили гражданскую инфраструктуру", - добавил он.

Только в марте агрессор поразил 80% тепловых электростанций в Украине. Серьезный ущерб нанесен гидроэлектростанциям. В частности, 29 марта Россия атаковала Днепровскую и Каневскую ГЭС, продемонстрировав свое намерение повторить катастрофу, которую они совершили в июне прошлого года подрывом Каховской ГЭС.

"Совместной задачей международного сообщества, не только Украины, должно стать обеспечение того, чтобы столь масштабные экологические катастрофы больше никогда не повторились в Европе", - подчеркнул Кислица.

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Представитель Украины при ООН отметил, что даже российской пропаганде было сложно объяснить, как разрушение украинских городов и беспорядочное убийство украинцев можно считать "освобождением братского народа".

"Им было трудно повторять лживую мантру о бомбардировках Донбасса в течение 8 лет как повод для войны на фоне того, что российская армия в течение 2 лет упорно уничтожала все новые и новые города и села Донбасса. Кроме того, чрезвычайно трудно было представить, что Россия борется с неонацизмом, копируя все модели поведения нацистского Рейха", - сказал Кислица.

Автор: 

ГЭС (118) обстрел (27036) ТЭЦ (119) Кислица Сергей (171)


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Остін знову пробубнить про неприпустимість атак кацапських НПЗ та й по всьому.
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12.04.2024 08:56 Ответить
І велика частина наші ж ракети віддані за газ. Уже повним ходом наші заводи повинні випускати наші ракети, "а віз і нині там".
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12.04.2024 09:21 Ответить
А Україна випустила по росіі за всі роки війни 0 ракет.
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12.04.2024 09:34 Ответить
Чому досі не сидить вєлікій меротворець - чучма? Саме він подарував росії наші бомбардувальники і сотні ракет
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12.04.2024 09:46 Ответить
Вони що, Буданова не слухають? Той більше року тому сказав, що ракет на два-три залпи, і усьо. І нових вона виробляти не зможе. Він же володіє інформацією, не просто ж так на камеру звиздить?
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12.04.2024 12:53 Ответить
 
 