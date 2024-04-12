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Новости Война
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Следующие несколько месяцев станут для Украины тяжелыми из-за острой нехватки боеприпасов и пробелов в ПВО, - Bloomberg

війна,зсу

Из-за интенсивных атак России и нехватки военной поддержки со стороны союзников Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

В частности, издание отмечает, что Украина "находится в самом уязвимом положении за более чем два года противостояния" из-за острой нехватки боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте, а также пробелов в противовоздушной обороне.

"Риск заключается в крахе украинской обороны, что может дать Кремлю осуществить наступление. Следующие несколько месяцев станут самым тяжелым испытанием для Украины, поскольку граждане уже истощены войной, особенно в Харькове. Непредсказуемость атак внушает страх в жителей города, хотя большинство из них не верят, что Кремль может захватить мегаполис, население которого к 2022 году составляло 1,5 миллиона человек", – говорится в материале.

Bloomberg указывает и на значительные повреждения энергетической инфраструктуры Украины, нанесенные россиянами.

"Разрушение Трипольской ТЭС в 45 километрах на юг от Киева - крупнейшего производителя электроэнергии в регионе - еще раз подтвердило уязвимость страны перед ракетными ударами", - отмечают журналисты.

Читайте также: Путин планирует войну на истощение и надеется на уменьшение поддержки Украины, - Bloomberg

И подчеркивают, что у российских военных достаточно боеприпасов. Кроме того, в этом году Москва должна получить 6 миллионов снарядов в результате наращивания производства и поставок из Ирана и КНДР.

"США не видят признаков быстрого прорыва войск РФ. Но моральный дух Украины находится на низком уровне", – заявил изданию американский чиновник на условиях анонимности.

Автор: 

боевые действия (3999) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+12
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12.04.2024 09:04
+7
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12.04.2024 09:09
+6
Ви будете вмирати, а ми вже готуємось виражати занепокоєність, але по параші не стріляйте, особливо по НПЗ, бо ціни на бензин. (С
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12.04.2024 09:13
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озабоченці
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12.04.2024 09:00 Ответить
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12.04.2024 09:04 Ответить
І на утримання пересувного цирку ще парочка лярдів.
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12.04.2024 09:07 Ответить
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12.04.2024 09:09 Ответить
Як задовбала ця аналітика,коли окрім власне аналітики нічого не робиться.
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12.04.2024 09:04 Ответить
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12.04.2024 09:06 Ответить
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12.04.2024 09:08 Ответить
Та ні, там помилка. Це уряд виділив на захист офшорів!
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12.04.2024 09:12 Ответить
Без купівлі ППО та розвертання РЕБ що глушить навігацію на підходах до станції...

це просто відмивання грошей... неможливо машзал так залити бетоном щоб ракети не пробили.. хіба такий саркофаг як над ЧАЕС але там роки будівництва іто то тимчасово....
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12.04.2024 09:14 Ответить
Ядерна станція сама по собі краще захищена. Її однією ракетою і не візьмешь.
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12.04.2024 09:33 Ответить
Ви були в житті на енергоблоці? я був і працював після університету... тому не говоріть дурниці...

АЕС захищена тим що орки будуть боятись по ній вдарити через реакцію в ЄС... тому перед загрозою радіактивного зараження вони отримають реальні санкції...
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12.04.2024 12:29 Ответить
За шо я не люблю наших, що українці завжди один з іншим скубуться, і на 2 українці- 3 гетьмани.

Ну і що, що ви були на енергоблоці? Це привід ображати іншу людину, тобто мене? А ви чули про принцип самозахищенності реактора? А про поняття контаймент чули? ******* ядерні реактори типу ВВЕР мають контайнмент. При цьому оболонка розрахована не тільки на зовнішній вплив - наприклад, падіння літака, смерч, ураган чи вибух. Контайнмент витримує внутрішній тиск 5 кг/см2 і зовнішній вплив від ударної хвилі, що створює тиск 30 кПа, і літака, що падає масою 5 тонн. Тобто якщо припустити, що вся подана в реактор вода перетвориться на пару і, як у гігантському чайнику, тиснутиме зсередини на кришку, то оболонка витримає і це колосальний тиск. Таким чином, купол енергоблока знаходиться як би в постійній готовності прийняти удар зсередини. Для цього оболонка виконана з «попередньо напруженого бетону»: металеві троси, натягнуті всередині бетонної оболонки, надають додаткової монолітності конструкції, підвищуючи її стійкість.
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12.04.2024 13:54 Ответить
Не говоріть дурниці це не образа як на мене.... нікого не хотів образити

я був всередині як на нових блоках так і на старого взірця... тому знаю про натянуті троси і про двері як в сейфі... взагалі брав участь в будівництві нових блоків та обслуговування старих ще навіть будучи студентом...

Друге це ви говорите про нові енергоблоки, а у нас ще працюють старі де простий цех образно говорячи як на ЧАЕС....

Третє машзал де генератор ніх... не захищений... в знищених ТЕС явно видно що удари були також по генераторах...

ну і просто промовчу... хто в темі той знає що є нюанси про те що ви говорите...
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12.04.2024 15:05 Ответить
Ви будете вмирати, а ми вже готуємось виражати занепокоєність, але по параші не стріляйте, особливо по НПЗ, бо ціни на бензин. (С
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12.04.2024 09:13 Ответить
Все там бачать, все там знають. А домогти радикально зась. Докерувалися зелені пацюки!
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12.04.2024 09:14 Ответить
Взагалі то дивна стаття у Bloomberg котра, по перше, повна протирічь самій собі бо з одного баку каже про "уразливість (крихкість)" сил ЗСУ, а з іншого про неможливість рашистів значно прорвати оборону ЗСУ, по друге - сповіщає про величезні можливі постачання *********** московським нацистам з боку КНДР та Ірану, а з іншого про недостатність сил Кремля аби перемогти ЗСУ. Ну а по третє стосовно настроїв харків'ян посилається на думку ОДНІЄЇ особи Христини Малєєвої, власниці сімейного центру, яка втекла у перші дні повномасштабного нападу рашистів на Україну і повернулася в 2023 році після року перебування в Хорватії та Великобританії. Тож чи варто прислуховуватись до авторів статті у Bloomberg Наталії Дроздяк , Пітера Мартіна та Катерини Чурсіної що створили швидше художній твір аніж аналітичну статтю???!!!
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12.04.2024 09:31 Ответить
все єти снн,бибиси,блумберги ньюйорк таймсы все полны когнитивных дисонансов.или деза или некомпетентность,а бы написать, круче только институт изучения войны аля кеп очевидность))))
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12.04.2024 10:13 Ответить
ну тогда рашисты расхерачат всю энергетику и к с чем придем к зиме? с алчевском? и кто сможет жить в такой стране?
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12.04.2024 10:39 Ответить
Кому вірити? Блумбергу чи нашому президенту Зеленському, який каже що незабаром буде контрнаступ?
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12.04.2024 10:49 Ответить
Блумберг, то ви бідкаєтесь чи пишаєтесь?!
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12.04.2024 11:28 Ответить
 
 