Следующие несколько месяцев станут для Украины тяжелыми из-за острой нехватки боеприпасов и пробелов в ПВО, - Bloomberg

Из-за интенсивных атак России и нехватки военной поддержки со стороны союзников Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

В частности, издание отмечает, что Украина "находится в самом уязвимом положении за более чем два года противостояния" из-за острой нехватки боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте, а также пробелов в противовоздушной обороне.

"Риск заключается в крахе украинской обороны, что может дать Кремлю осуществить наступление. Следующие несколько месяцев станут самым тяжелым испытанием для Украины, поскольку граждане уже истощены войной, особенно в Харькове. Непредсказуемость атак внушает страх в жителей города, хотя большинство из них не верят, что Кремль может захватить мегаполис, население которого к 2022 году составляло 1,5 миллиона человек", – говорится в материале.

Bloomberg указывает и на значительные повреждения энергетической инфраструктуры Украины, нанесенные россиянами.

"Разрушение Трипольской ТЭС в 45 километрах на юг от Киева - крупнейшего производителя электроэнергии в регионе - еще раз подтвердило уязвимость страны перед ракетными ударами", - отмечают журналисты.

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И подчеркивают, что у российских военных достаточно боеприпасов. Кроме того, в этом году Москва должна получить 6 миллионов снарядов в результате наращивания производства и поставок из Ирана и КНДР.

"США не видят признаков быстрого прорыва войск РФ. Но моральный дух Украины находится на низком уровне", – заявил изданию американский чиновник на условиях анонимности.