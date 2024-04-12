Следующие несколько месяцев станут для Украины тяжелыми из-за острой нехватки боеприпасов и пробелов в ПВО, - Bloomberg
Из-за интенсивных атак России и нехватки военной поддержки со стороны союзников Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
В частности, издание отмечает, что Украина "находится в самом уязвимом положении за более чем два года противостояния" из-за острой нехватки боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте, а также пробелов в противовоздушной обороне.
"Риск заключается в крахе украинской обороны, что может дать Кремлю осуществить наступление. Следующие несколько месяцев станут самым тяжелым испытанием для Украины, поскольку граждане уже истощены войной, особенно в Харькове. Непредсказуемость атак внушает страх в жителей города, хотя большинство из них не верят, что Кремль может захватить мегаполис, население которого к 2022 году составляло 1,5 миллиона человек", – говорится в материале.
Bloomberg указывает и на значительные повреждения энергетической инфраструктуры Украины, нанесенные россиянами.
"Разрушение Трипольской ТЭС в 45 километрах на юг от Киева - крупнейшего производителя электроэнергии в регионе - еще раз подтвердило уязвимость страны перед ракетными ударами", - отмечают журналисты.
И подчеркивают, что у российских военных достаточно боеприпасов. Кроме того, в этом году Москва должна получить 6 миллионов снарядов в результате наращивания производства и поставок из Ирана и КНДР.
"США не видят признаков быстрого прорыва войск РФ. Но моральный дух Украины находится на низком уровне", – заявил изданию американский чиновник на условиях анонимности.
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це просто відмивання грошей... неможливо машзал так залити бетоном щоб ракети не пробили.. хіба такий саркофаг як над ЧАЕС але там роки будівництва іто то тимчасово....
АЕС захищена тим що орки будуть боятись по ній вдарити через реакцію в ЄС... тому перед загрозою радіактивного зараження вони отримають реальні санкції...
Ну і що, що ви були на енергоблоці? Це привід ображати іншу людину, тобто мене? А ви чули про принцип самозахищенності реактора? А про поняття контаймент чули? ******* ядерні реактори типу ВВЕР мають контайнмент. При цьому оболонка розрахована не тільки на зовнішній вплив - наприклад, падіння літака, смерч, ураган чи вибух. Контайнмент витримує внутрішній тиск 5 кг/см2 і зовнішній вплив від ударної хвилі, що створює тиск 30 кПа, і літака, що падає масою 5 тонн. Тобто якщо припустити, що вся подана в реактор вода перетвориться на пару і, як у гігантському чайнику, тиснутиме зсередини на кришку, то оболонка витримає і це колосальний тиск. Таким чином, купол енергоблока знаходиться як би в постійній готовності прийняти удар зсередини. Для цього оболонка виконана з «попередньо напруженого бетону»: металеві троси, натягнуті всередині бетонної оболонки, надають додаткової монолітності конструкції, підвищуючи її стійкість.
я був всередині як на нових блоках так і на старого взірця... тому знаю про натянуті троси і про двері як в сейфі... взагалі брав участь в будівництві нових блоків та обслуговування старих ще навіть будучи студентом...
Друге це ви говорите про нові енергоблоки, а у нас ще працюють старі де простий цех образно говорячи як на ЧАЕС....
Третє машзал де генератор ніх... не захищений... в знищених ТЕС явно видно що удари були також по генераторах...
ну і просто промовчу... хто в темі той знає що є нюанси про те що ви говорите...