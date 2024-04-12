Кремль отправляет войска Тихоокеанского флота РФ на войну против Украины, - ГУР МО

Москва отправляет на войну против Украины личный состав Тихоокеанского флота РФ, а также 11-ю армию ВВС и ПВО. Такие действия Кремля связаны с целью пополнения личного состава после значительных потерь на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Отмечается, что указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины.

"Согласно решению командующего Тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью остановлены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины. Речь идет о 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ", - сообщают в ГУР.

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В пресс-службе ГУР отметили, что еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, будут "латать дыры" 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, ведущих боевые действия против Украины и имеющих "некомплект" из-за серьезных потерь.

"Часть личного состава из военных соединений Дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже", - добавляют в Главном управлении разведки.

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