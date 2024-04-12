Кремль отправляет войска Тихоокеанского флота РФ на войну против Украины, - ГУР МО
Москва отправляет на войну против Украины личный состав Тихоокеанского флота РФ, а также 11-ю армию ВВС и ПВО. Такие действия Кремля связаны с целью пополнения личного состава после значительных потерь на поле боя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.
Отмечается, что указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины.
"Согласно решению командующего Тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью остановлены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины. Речь идет о 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ", - сообщают в ГУР.
В пресс-службе ГУР отметили, что еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, будут "латать дыры" 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, ведущих боевые действия против Украины и имеющих "некомплект" из-за серьезных потерь.
"Часть личного состава из военных соединений Дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже", - добавляют в Главном управлении разведки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наберите в Википедии-"155-я бригада морской пехоты"- там все есть про нее.
безцінноїнепотрібної інформації? на що впливає прибуття тихоокеанських моряків?
Це не просто "не вміють воювати", а "не можуть дупу свою знайти, а не програли ще, бо ЗСУ просто фізично не в змозі їх вбивати в більших кількостях - дуже захекуються хлопці".
А що "адаптуються" - так це цілком природньо, нічого там "швидкого" чи "добре вміють" немає. Навіть таргани вчаться тікати від тапка, якщо тапок їх давить регулярно.
Раджу почитати свіжу оцінку стану оперативних резервів засрашинців на фронті від одного з речників групи "Інформаційний спротив" - https://tverezo.info/post/187760 Костянтина Машовця . Сподіваюсь, ви станете краще розуміти, наскільки вони "вміють добре" та які резерви мають.
А ще вони випускають власну зброю, нові ракети, КАБи і багато чого іншого. А ми навіть пукнути в відповідь не можемо.
Одразу полегшає. Перевірено. І кацапів більше здохне від твоїх дій.
Новина про те, що кацапи фактично вигребли ВСІ доступні кадрові резерви на ВСІЙ території засрашки. Під ніж ЗСУ пішов "недоторканий" резерв - дуже нечислена морська піхота "Далекого Сходу", лише пару тисяч осіб. Для засрашки завжди були величезні витрати і величезна проблема утримувати кваліфікаваний (хоч якось) військовий контингент у тих ****** (військові бази Камчатки та взагалі Охотського моря. Всім, хто погоджувався там служити - були потім величезні надбавки до пенсій, наприклад.
Зрозумійте, якщо засрашка потягнула вже ці резерви - ніяких "100500 повнокровних танкових армій за Уралом", про які зрадойоби ************ безперервно, просто не існує. Взагалі.
Мало хто розуміє, що в засрашки зараз навіть на базах зберігання НЕМАЄ в наявності не те щоб справної, а навіть "придатної до відновлення" кількості техніки аби озброїти лише ОДНУ танкову армію (тобто - вже немає навіть 900 танків).
Це, звісно, не означає, що засрашка не здатна розвалити нам всі електростанції та навіть всі газові сховища. Це означає - що всі байки про "новий наступ на Київ" або "десант в Одесу" чи навіть "наступ на Харків" - казочки дебілів-провокаторів.