Поражение Украины в войне против России может спровоцировать кризис в Восточной Азии, - премьер-министр Японии Кисида

Если Украина потерпит крах под давлением России, это может усилить автократические амбиции Китая и спровоцировать новый кризис в Восточной Азии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем обращении к американскому Конгрессу.

"Без лидерства Соединенных Штатов не обойтись. Как долго без поддержки США будут сохраняться надежды Украины под давлением Москвы? Через сколько времени без присутствия Соединенных Штатов Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более суровыми реалиями?" – подчеркнул глава японского правительства.

Кисида отметил, что международный порядок, который Соединенные Штаты сформировали после Второй мировой войны, - под угрозой, и миру нужно лидерство Америки, чтобы его сохранить.

"Я хочу обратиться к тем американцам, которые чувствуют одиночество и истощение из-за того, что их страна почти единолично поддерживала международный порядок все эти годы. Я понимаю, что нести на своих плечах такую ношу – тяжелое бремя. Несмотря на то, что мир надеется на ваше лидерство, не следует ожидать, что США сделают все без посторонней помощи", – провозгласил премьер.

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Он также предупредил об опасностях, связанных с ядерной программой Северной Кореи и экспортом ракет, которые Россия использует для ударов по Украине. Наибольший вызов, с которым сейчас сталкивается мир, считает Кисида, идет от Китая.

Он отметил, что позиция и военные действия Китая являются беспрецедентным и величайшим стратегическим вызовом не только для мира и безопасности Японии, но и для мира и стабильности международного сообщества в целом.

Японский премьер в Конгрессе отметил, что Китай заявляет территориальные претензии на Тайвань, пытается изолировать Токио экономически из-за эмбарго на рыбу из Японии, совершает провокации, чтобы заблокировать миссии пополнения запасов для филиппинских солдат, обеспечивающих суверенитет на островах Спратли.

"Провокации Северной Кореи вышли далеко за пределы региона. Она экспортирует свои баллистические ракеты для поддержки агрессии России против Украины, значительно усиливая страдания украинского народа. Третий год продолжается неспровоцированная, несправедливая и захватническая война России против Украины. Сегодняшняя ситуация в Украине может перерасти в такую же ситуацию в Восточной Азии завтра", - сказал премьер-министр.

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