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Поражение Украины в войне против России может спровоцировать кризис в Восточной Азии, - премьер-министр Японии Кисида

кісіда,фуміо

Если Украина потерпит крах под давлением России, это может усилить автократические амбиции Китая и спровоцировать новый кризис в Восточной Азии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем обращении к американскому Конгрессу.

"Без лидерства Соединенных Штатов не обойтись. Как долго без поддержки США будут сохраняться надежды Украины под давлением Москвы? Через сколько времени без присутствия Соединенных Штатов Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более суровыми реалиями?" – подчеркнул глава японского правительства.

Кисида отметил, что международный порядок, который Соединенные Штаты сформировали после Второй мировой войны, - под угрозой, и миру нужно лидерство Америки, чтобы его сохранить.

"Я хочу обратиться к тем американцам, которые чувствуют одиночество и истощение из-за того, что их страна почти единолично поддерживала международный порядок все эти годы. Я понимаю, что нести на своих плечах такую ношу – тяжелое бремя. Несмотря на то, что мир надеется на ваше лидерство, не следует ожидать, что США сделают все без посторонней помощи", – провозгласил премьер.

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Он также предупредил об опасностях, связанных с ядерной программой Северной Кореи и экспортом ракет, которые Россия использует для ударов по Украине. Наибольший вызов, с которым сейчас сталкивается мир, считает Кисида, идет от Китая.

Он отметил, что позиция и военные действия Китая являются беспрецедентным и величайшим стратегическим вызовом не только для мира и безопасности Японии, но и для мира и стабильности международного сообщества в целом.

Японский премьер в Конгрессе отметил, что Китай заявляет территориальные претензии на Тайвань, пытается изолировать Токио экономически из-за эмбарго на рыбу из Японии, совершает провокации, чтобы заблокировать миссии пополнения запасов для филиппинских солдат, обеспечивающих суверенитет на островах Спратли.

"Провокации Северной Кореи вышли далеко за пределы региона. Она экспортирует свои баллистические ракеты для поддержки агрессии России против Украины, значительно усиливая страдания украинского народа. Третий год продолжается неспровоцированная, несправедливая и захватническая война России против Украины. Сегодняшняя ситуация в Украине может перерасти в такую же ситуацию в Восточной Азии завтра", - сказал премьер-министр.

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Автор: 

Китай (2949) КНДР (1190) Конгресс США (1231) Кисида Фумио (41)


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Топ комментарии
+4
Байден своєю слабкістю готує грунт для Трампа.
А вже Трамп демократію у цей грунт зариє.
Тому що Байден просто слабак, а Трамп егоїст та самодур, тобто, готовий диктатор на чолі "флагмана демократії".
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12.04.2024 09:52
+3
байден - могильщик демократії у всьому світі. А трамп просто формально це засвідчить...
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12.04.2024 09:49
+3
Взагалі-то, почав копати могилу демократії ще обама. Цей дідуган прсто продовжив її поглиблювати. Ну а трамп поставить надгробний камінь, напише епітафію та покладе квіточки...
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12.04.2024 09:55
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Правила форума Совет форумчан
байден - могильщик демократії у всьому світі. А трамп просто формально це засвідчить...
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12.04.2024 09:49 Ответить
Байден своєю слабкістю готує грунт для Трампа.
А вже Трамп демократію у цей грунт зариє.
Тому що Байден просто слабак, а Трамп егоїст та самодур, тобто, готовий диктатор на чолі "флагмана демократії".
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12.04.2024 09:52 Ответить
Взагалі-то, почав копати могилу демократії ще обама. Цей дідуган прсто продовжив її поглиблювати. Ну а трамп поставить надгробний камінь, напише епітафію та покладе квіточки...
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12.04.2024 09:55 Ответить
У Байдена рейтинг на сьогодні вищий (слава богу)
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12.04.2024 09:53 Ответить
нащадки самураїв афігенні.
нарешті прокинулися, після хіросіми та нагасакі.
тихесенько, без істерик гострять катани.
і щось мені підказує, китай рідким дрищіть, від цієї думки.
сподіваюсь південним корейцям не поплавило мозок лєвацтвом та толерантністю, бо ракетно бомбовий удар по сеулу від пєльмєня, буде душе страшним випробуванням.
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12.04.2024 10:03 Ответить
Ніякої поразки не буде, Україна вже виграла цю війну, їй тільки потрібно добити решту кацапів на своїй території!
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12.04.2024 10:13 Ответить
Я говорив і буду говорити, що в 2019 році були останні демократичні вибори в Україні і Зеленський останній преЗедент вільної України. Наголосували «поприколу», тепер не спирайте на когось свої помилки.
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12.04.2024 10:22 Ответить
1000000%
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12.04.2024 10:30 Ответить
Нічого ре розумюючьому стаду,впихнули говорячую ляльку,з набором примітівних гасел(бурьбой з баригами,бабам морожено,дітям квіти і "діснейленд),ось на це і повелись.
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12.04.2024 12:18 Ответить
На тей вона дєрмократія)))) що кожен демагог має можливість ссяти бидлу в очі..а бидло має право обирати..і бидла набагато більше..не менше 50%
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12.04.2024 13:39 Ответить
Так допоможіть ************ у вас же є те ще потрібно Україні, а не пи.діти і занепокоюватися, це якось не по самурайські, мабуть в Японії самурайї теж перевелися одні бізнесмени.
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12.04.2024 13:44 Ответить
 
 