Сикорский – спикеру Джонсону: Доверие к США будет под вопросом, если Конгресс не одобрит помощь для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США принять законопроект о помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он прокомментировал удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре и напомнил, что Украина давно просит разблокировать помощь США.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", – отметил министр.

Сикорский напомнил, как Байден приезжал в Киев с исключительным визитом перед первой годовщиной полномасштабной войны и заверил в поддержке. Он отметил, что проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", – подчеркнул он.

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Сикорский добавил, что сама Польша уже тратит на оборону около 4% ВВП – имея в виду давние нарекания экс-президента Дональда Трампа о том, что европейцы делают недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.

"И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше, чем расходы США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать, и сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", – подчеркнул министр.

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