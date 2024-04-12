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Сикорский – спикеру Джонсону: Доверие к США будет под вопросом, если Конгресс не одобрит помощь для Украины

сікорський

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США принять законопроект о помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он прокомментировал удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре и напомнил, что Украина давно просит разблокировать помощь США.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", – отметил министр.

Сикорский напомнил, как Байден приезжал в Киев с исключительным визитом перед первой годовщиной полномасштабной войны и заверил в поддержке. Он отметил, что проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом после последних ударов РФ: Нужно немедленно предоставить Украине поддержку

Сикорский добавил, что сама Польша уже тратит на оборону около 4% ВВП – имея в виду давние нарекания экс-президента Дональда Трампа о том, что европейцы делают недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.

"И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше, чем расходы США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать, и сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", – подчеркнул министр.

Читайте также: Украина продолжает истекать кровью. Мы должны усилить поддержку Киева, - глава МИД Польши Сикорский

Автор: 

Польша (8405) Сикорский Радослав (402) США (26528)


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Топ комментарии
+5
Довіра до США вже і так плаче гіркими сльозами українських матерів, вдів та дітей наших воїнів, які гинуть без обіцяної допомоги.
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12.04.2024 09:53
+5
Довіра до США вже під великим питання...
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12.04.2024 09:55
+5
Та немає вже ніякої довіри до штатів при будь якому розкладі, а ось нова хвиля біженців безумовно буде ...
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12.04.2024 10:01
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Правила форума Совет форумчан
Довіра до США вже і так плаче гіркими сльозами українських матерів, вдів та дітей наших воїнів, які гинуть без обіцяної допомоги.
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12.04.2024 09:53 Ответить
Шістці трампа срати на все окрім вказівок свого й@бнутого на всю голову господаря.
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12.04.2024 09:53 Ответить
Довіра до США вже під великим питання...
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12.04.2024 09:55 Ответить
Нагадало 90-ті - "Я нє халявщік, я партньор"
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12.04.2024 09:59 Ответить
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12.04.2024 10:07 Ответить
Та немає вже ніякої довіри до штатів при будь якому розкладі, а ось нова хвиля біженців безумовно буде ...
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12.04.2024 10:01 Ответить
Я сподіваюсь поляки уже почали...
Якщо США не допоможуть Україні, союзники створюватимуть програми ядерної зброї, - польський міністр Радослав Сікорський...
https://focus.ua/uk/*******-novosti/629014-yakshcho-ssha-ne-dopomozhut-ukrajini-soyuzniki-stvoryuvatimut-programi-yadernoji-zbroji-polskiy-ministr
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12.04.2024 10:07 Ответить
А самі поляки коли передавали військову допомогу Україні, 11 місяців тому ?
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12.04.2024 10:13 Ответить
постоянно передают , шо ты гонишь
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12.04.2024 10:26 Ответить
джонсон щей нахлебался
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12.04.2024 10:25 Ответить
Дожилися, в першій демократії світу якийсь один *** може завернути будь-яке стратегічне рішення. Ніби як демократія - це трішки не про те?
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12.04.2024 10:27 Ответить
Хто б підказав тому Джонсону, що те, що він робить, може виявитись співучастю у державній зраді. За яку того Джонсона зажарять на електричному стільці.
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12.04.2024 10:36 Ответить
США явно загрались зі своїми виборами.
Або роблять саботаж піл приводом виборів.
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12.04.2024 11:18 Ответить
Джонсон все прекрасно понимает.
И рад бы помочь, но ему в задницу мертвой хваткой вцепился Трамп.
Возможно и с убойным, как для политика, компроматом.
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12.04.2024 11:18 Ответить
Та плювати їм на всіх у світі і на свою довіру і репутацію...
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12.04.2024 11:33 Ответить
Відповідь на питання чому Америка не дає зброю лежить на Близькому сході а точніше в Ізраілі. Або Америка зливає Україну і Ізраіль продовжує їбати Іран разом із Хезболою і Хамасом або Америка не зливає Україну і росія передає Ірану ядерну зброю і існування Ізраілю під питанням. Питання існування якої країни вибирати перед Америкою не стоїть. Мораль цієї історії в тому що не добре бути альтруістом, відмовлятись за просто так від ядерного статусу і ядерного потенціалу тому що потім всі тебе їбуть.
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12.04.2024 11:44 Ответить
На великий жаль, до Штатів вже давно немає ніякої довіри. За останні 100 років вони не кинули союзників лише у ДСВ-ІІ, у "Бурі в пустелі" та у Югославії. А так кого тільки не залишали напризволяще (попередньо запевняючи, що будуть разом до перемоги): Корея, В'єтнам, Афганістан, Ізраїль, тепер Україна... З такими партнерами ворогів не треба.
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12.04.2024 11:46 Ответить
 
 