Писториус сравнил диктатора РФ с Гитлером: "Путин не остановится, когда война против Украины закончится"
Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил войну российского диктатора Владимира Путина против Украины с аннексией территории Чехословакии Адольфом Гитлером в 1938 году. Он заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабному нападению России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Путин не остановится, когда война против Украины закончится", - сказал Писториус во время презентации новой биографии Уинстона Черчилля, которого он отметил в качестве сильного лидера с четким видением в трудные времена.
"Путин также это четко сказал. Так же четко, как Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", - добавил министр обороны Германии.
По словам Писториуса, люди, столкнувшись с войной, выбирают лидера, "которому они доверяют и за которым они следуют, даже если он описывает мир мрачными словами".
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