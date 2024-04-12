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Писториус сравнил диктатора РФ с Гитлером: "Путин не остановится, когда война против Украины закончится"

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил войну российского диктатора Владимира Путина против Украины с аннексией территории Чехословакии Адольфом Гитлером в 1938 году. Он заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабному нападению России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Путин не остановится, когда война против Украины закончится", - сказал Писториус во время презентации новой биографии Уинстона Черчилля, которого он отметил в качестве сильного лидера с четким видением в трудные времена.

"Путин также это четко сказал. Так же четко, как Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", - добавил министр обороны Германии.

По словам Писториуса, люди, столкнувшись с войной, выбирают лидера, "которому они доверяют и за которым они следуют, даже если он описывает мир мрачными словами".

Читайте также: Украина в ОБСЕ: Путин подражает Гитлеру

Автор: 

Гитлер Адольф (163) путин владимир (31231) Писториус Борис (205)


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Топ комментарии
+10
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12.04.2024 10:02
+5
На що це опудало натякає оцим "..коли війна проти України закінчиться"? Що кацапня захопить Україну? З контексту виглядає так.
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12.04.2024 10:00
+4
Taurus ! Taurus ! Taurus !
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12.04.2024 10:14
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Так а вам чого хвилюватися? У вас гроші є - завжди зможете відкупитися...
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12.04.2024 09:57 Ответить
Так, спочатку віддадуть усі гроші, а потім дружно поїдуть до Сибіру. Ну може ці ще не поїдуть, а ось їхні діти - цілком реально, якщо й далі будуть гратися в "умиротворювачів".
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12.04.2024 10:22 Ответить
Друже - ти правий на 100%
Тільки пуцло треба не Україна - а ВСІ багатства Європи, які вона награбувала протягом століть на колоніях...
Так що ціна путіна - "ВСЕ отдайте і спітє спокойно"
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12.04.2024 12:49 Ответить
Звичайно не зупиниться, він-же *****.
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12.04.2024 09:57 Ответить
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12.04.2024 09:58 Ответить
На що це опудало натякає оцим "..коли війна проти України закінчиться"? Що кацапня захопить Україну? З контексту виглядає так.
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12.04.2024 10:00 Ответить
Він натякає, що ***** не зупититься, незалежно від того, яким чином закінчиться війна з Україною.
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12.04.2024 10:05 Ответить
А хіба той факт що Україна викине кацапські окупаційні війська зі своєї території не зупинить *****?
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12.04.2024 10:29 Ответить
По-перше, це далеко не факт, що викине, бо наразі немає ким і чим. І якщо навіть дадуть чим, то вже навряд чи буде ким.
По-друге, навіть якщо викине, це його теж не зупинить.
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12.04.2024 10:35 Ответить
То що в сухому залишку? Окупація України кацапами?
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12.04.2024 10:44 Ответить
Якщо тенденція продовжиться, то так.
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12.04.2024 10:46 Ответить
Тенденція забивання болта нашими союзниками на Україну.
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12.04.2024 10:48 Ответить
А що ми можемо самі? Грошей немає, ВПК майже немає.
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12.04.2024 10:52 Ответить
Деніс - для чого пуцло показував карсону копії листів Хмельницького?
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12.04.2024 12:50 Ответить
Карлсон сказав, що безглуздішої хєрні він у житті не чув.
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12.04.2024 12:51 Ответить
Що достатньо Україні написати листи покаяння до пуцла - і проблема маньяка путіна уже не проблема України у складі кацапів - а проблема Європи і США
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12.04.2024 12:59 Ответить
Я також уявив - "Навіщо давати Україні зброю та допомагати, якщо путін не зупиниться, краще подбати про себе"
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12.04.2024 10:12 Ответить
На обкладинці написано:
Час історії. Диктатори вороги демократії. Історія від Муссоліні до Путіна.
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12.04.2024 10:01 Ответить
Там ще написано - Епохи. Люди. Ідеї. Можна зробити висновок, що нічого не змінилось з минулого сторіччя в глобальному сенсі ...
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12.04.2024 10:13 Ответить
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12.04.2024 10:02 Ответить
Як там у класика
-"Солдати, я звільняю вас від древньої химери на ім'я совість"...
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12.04.2024 10:42 Ответить
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12.04.2024 10:05 Ответить
Каже правильно, ще б діяли також...
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12.04.2024 10:06 Ответить
Зупиниться, його просто вб'ють свої коли Україна закінчить війну!
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12.04.2024 10:12 Ответить
Років 20 назад я думав собі: «щось ми так легко незалежність здобули».
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12.04.2024 10:14 Ответить
Taurus ! Taurus ! Taurus !
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12.04.2024 10:14 Ответить
Да, нинішньому поколінню політиків - Шольцу, Макрону, Ріші Сунаку до Черчилля, як до Києва рачки.
Слабаки...
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12.04.2024 10:18 Ответить
А хто тут Чемберлен?
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12.04.2024 10:24 Ответить
Весь західний світ зараз "Чемберлен". Але на цей раз без "Черчилля".
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12.04.2024 10:46 Ответить
взагалі то всі , але головний Обама .
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12.04.2024 10:51 Ответить
Если бы они сразу напали на Европу, Украина осталась бы нейтральной более менее, и была бы окруженасо стороны Европы. Тогда они могли бы просто ждать политическтх изменений через экономическую блокаду, без войны.
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12.04.2024 10:31 Ответить
Эстония предложила признать Московский патриархат террористической организацией.
Глава МВД привел аргументы.
charter97.org/ru/news/2024/4/12/591190/
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12.04.2024 10:37 Ответить
Так помогайте больше вооружением.Дайте ПВО,дайте свои знаменитые Таурус.Поезда с вооружением должны идти эшелонами в Украину если вы на самом деле считаете что СвиноРашка не остановится на Украине.
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12.04.2024 13:38 Ответить
 
 