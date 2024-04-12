Писториус сравнил диктатора РФ с Гитлером: "Путин не остановится, когда война против Украины закончится"

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил войну российского диктатора Владимира Путина против Украины с аннексией территории Чехословакии Адольфом Гитлером в 1938 году. Он заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабному нападению России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Путин не остановится, когда война против Украины закончится", - сказал Писториус во время презентации новой биографии Уинстона Черчилля, которого он отметил в качестве сильного лидера с четким видением в трудные времена.

"Путин также это четко сказал. Так же четко, как Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", - добавил министр обороны Германии.

По словам Писториуса, люди, столкнувшись с войной, выбирают лидера, "которому они доверяют и за которым они следуют, даже если он описывает мир мрачными словами".

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