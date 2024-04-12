Ракетный удар РФ по Одесчине 10 апреля: Число жертв возросло до 6
В больнице скончался 56-летний мужчина, получивший ранения во время ракетного удара РФ по Одесчине.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесчине 10 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице скончался 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 апреля российские оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате ракетной атаки погибли 4 человека, еще 14 получили ранения, среди погибших 1 ребенок.
11 апреля стало известно, что количество жертв возросло до 5 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий12.04.2024 12:35 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль