Ракетный удар РФ по Одесчине 10 апреля: Число жертв возросло до 6

В больнице скончался 56-летний мужчина, получивший ранения во время ракетного удара РФ по Одесчине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесчине 10 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице скончался 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля российские оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате ракетной атаки погибли 4 человека, еще 14 получили ранения, среди погибших 1 ребенок.

11 апреля стало известно, что количество жертв возросло до 5 человек.

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