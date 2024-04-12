Закон о мобилизации, вероятно, вступит в силу во второй половине мая, – "слуга народа" Кравчук
Депутат от СН Евгения Кравчук предполагает, что закон о мобилизации, принятый Верховной Радой 11 апреля, вступит в силу во второй половине мая.
Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В самом законе есть срок вступления в силу. Это месяц с момента его публикации, а публикация наступает сразу после подписания президентом. Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной Рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (президентом, - ред). И для этого нужно будет собраться еще раз и провалить это блокирующее постановление", - рассказала она.
По ее мнению, во второй половине мая закон о мобилизации вступит в силу.
"Ведь как только президент подпишет, он будет опубликован и там плюс месяц", - отметила Кравчук.
Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.
С его основными положениями можно ознакомиться здесь.
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Бо винні, як завжди, усі, ОКРІМ КЕРМАНИЧІВ з ДержСекретарями упродовж 30 років!! Вони тільки завалюють або відкрито саботують мобПідготовку, а потім Українці, героїчно виправляють власною кров'ю та життям, їх бездіяльність на користь московського окупанта!
Сбу Дбр Генпрокуратура, може це засвідчити з конкретними ПРИКЛАДАМИ сьогодення!
зе!передасту вже не потрібні рейтинги і все таке.
буде, красти і брехати. брехати і красти. зі всією самовідданістю.
Наприкінці 2018 року Рада прийняла закон про евробляхи ( автори Южаніна із ЕС І Васадзе ) , його підписав спікер одразу , а Порошенко на наступний день - ось що означає особиста зацікавленість .
І 1,5 млн власників одразу опинились в проблемах . Їх почала полиція відловлювати по Україні з мильонними штрафами . Багато хто просто кидав авто коло кордону з Україною і т п.
‼️‼️цікаво , що ці 1,5 млн авто багатьом би зберегли життя в сьогоднішню війну .
а безмозглі слуги з подачі корупціонерів геттманцева і найема скасували НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ за що їх більше не оберуть до Ради
https://www.youtube.com/watch?v=XV0xHrU3G6A
https://www.youtube.com/watch?v=FMeIXhAhUTs