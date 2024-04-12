Закон о мобилизации, вероятно, вступит в силу во второй половине мая, – "слуга народа" Кравчук

Депутат от СН Евгения Кравчук предполагает, что закон о мобилизации, принятый Верховной Радой 11 апреля, вступит в силу во второй половине мая.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В самом законе есть срок вступления в силу. Это месяц с момента его публикации, а публикация наступает сразу после подписания президентом. Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной Рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (президентом, - ред). И для этого нужно будет собраться еще раз и провалить это блокирующее постановление", - рассказала она.

По ее мнению, во второй половине мая закон о мобилизации вступит в силу.

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"Ведь как только президент подпишет, он будет опубликован и там плюс месяц", - отметила Кравчук.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.

С его основными положениями можно ознакомиться здесь.