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Новости мобилизации
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Закон о мобилизации, вероятно, вступит в силу во второй половине мая, – "слуга народа" Кравчук

кравчук,євгенія

Депутат от СН Евгения Кравчук предполагает, что закон о мобилизации, принятый Верховной Радой 11 апреля, вступит в силу во второй половине мая.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В самом законе есть срок вступления в силу. Это месяц с момента его публикации, а публикация наступает сразу после подписания президентом. Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной Рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (президентом, - ред). И для этого нужно будет собраться еще раз и провалить это блокирующее постановление", - рассказала она.

По ее мнению, во второй половине мая закон о мобилизации вступит в силу.

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"Ведь как только президент подпишет, он будет опубликован и там плюс месяц", - отметила Кравчук.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.

С его основными положениями можно ознакомиться здесь.

Автор: 

закон (3176) мобилизация (2751) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+13
Йдіть ***** ********* зв своїм клоуном припизлентом. Не голосувала за це чмо,бо знала, що необільшовики знищать країну. Таки не помиоася, вони винищать все свідоме населення, щоб потім зробити свою квазідержаву.ґ, якщо ми виживимо. Не навиджу вас бл..дей!
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12.04.2024 10:13
+9
Це не закон, а кріпацтво.
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12.04.2024 10:11
+4
Замість того, щоб зробити, що давно говорить генерал Кривонос, вони свої провтики, затикають людьми, чк робив це генерал Жуков,то стандарти НАТО?! Чи то стандарти совка?
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12.04.2024 10:17
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Правила форума Совет форумчан
Це не закон, а кріпацтво.
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12.04.2024 10:11 Ответить
крот, де можна ознайомитися з остаточним текстом Закону?
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12.04.2024 10:18 Ответить
Не читав, але "осуждаєт".
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12.04.2024 10:39 Ответить
ЗЕлуплені підораси вправі так "думати" про противників цього ватного репресивного ЗЕкону.
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12.04.2024 11:02 Ответить
В чому "репресизм"?
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12.04.2024 11:16 Ответить
Как все политсилы с "кнопкодавами" боролись! теперь не на часи?
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12.04.2024 10:12 Ответить
Йдіть ***** ********* зв своїм клоуном припизлентом. Не голосувала за це чмо,бо знала, що необільшовики знищать країну. Таки не помиоася, вони винищать все свідоме населення, щоб потім зробити свою квазідержаву.ґ, якщо ми виживимо. Не навиджу вас бл..дей!
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12.04.2024 10:13 Ответить
Замість того, щоб зробити, що давно говорить генерал Кривонос, вони свої провтики, затикають людьми, чк робив це генерал Жуков,то стандарти НАТО?! Чи то стандарти совка?
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12.04.2024 10:17 Ответить
Кацапи, велкам?
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12.04.2024 10:18 Ответить
Їбланам велкам, ми еіколи кацапів не перевершимо, по кількості людей. В них мобілізаційного ресурсу в 10раз більше ніж в нас. Замість того, щоб технології застосовувати, економіку адаптовувати, зберігати особивай склад за рахунок переваги техніки та артилерії. Ми воюєм лоб в лоб, що є програшним для нас вапіантом. сросія це даржава зі всією табличкою мінджлєва та купою бабла і м'яса на ножках, тому треба думати, шоб видити, а не втрачати вмотивованих людей, бо ідіоти не нажралия і не накралися.
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12.04.2024 10:21 Ответить
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12.04.2024 10:16 Ответить
Зміни до Закону, дивним чином «забули» внести положення щодо посилення ПОКАРАННЯ ОСОБИСТО для керівників держІнституцій( ЦОВВ, КМУ, ВРУ, Судів, усіляких адміністрацій ВРУ, Секретаріату КМУ, ОПУ), за невиконання ними положень про МобПідготовку у самих державних інституціях!!
Бо винні, як завжди, усі, ОКРІМ КЕРМАНИЧІВ з ДержСекретарями упродовж 30 років!! Вони тільки завалюють або відкрито саботують мобПідготовку, а потім Українці, героїчно виправляють власною кров'ю та життям, їх бездіяльність на користь московського окупанта!
Сбу Дбр Генпрокуратура, може це засвідчити з конкретними ПРИКЛАДАМИ сьогодення!
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12.04.2024 10:18 Ответить
В городі бузина...
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12.04.2024 10:19 Ответить
зрозуміло. після 20 травня.
зе!передасту вже не потрібні рейтинги і все таке.
буде, красти і брехати. брехати і красти. зі всією самовідданістю.
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12.04.2024 10:20 Ответить
Спікер вже підписав закон ? День пройшов . Сьогодні пʼятниця. Спікер буде тягнути час ? ЙОМУ НЕ ГОРИТЬ ?

Наприкінці 2018 року Рада прийняла закон про евробляхи ( автори Южаніна із ЕС І Васадзе ) , його підписав спікер одразу , а Порошенко на наступний день - ось що означає особиста зацікавленість .
І 1,5 млн власників одразу опинились в проблемах . Їх почала полиція відловлювати по Україні з мильонними штрафами . Багато хто просто кидав авто коло кордону з Україною і т п.

‼️‼️цікаво , що ці 1,5 млн авто багатьом би зберегли життя в сьогоднішню війну .

а безмозглі слуги з подачі корупціонерів геттманцева і найема скасували НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ за що їх більше не оберуть до Ради
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12.04.2024 10:22 Ответить
якщо не знесемо зелену плісняву - країни не буде
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12.04.2024 10:25 Ответить
Та не поспішайте - намилюйте сраки... для рашистських #уїв
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12.04.2024 10:29 Ответить
Не понимаю почему во всех бедах нашего народа винят исключительно ухилянтов? Что они вам сделали то? Вотети вот нафронтники с фейсбуков: жопа дракона, прозапас, вовнянко, дикий, шаленый кит, это вообще поехавшие на голову. У них во всем виноват не зеля, а ухилянты. Выходит у нас остались только одни ухилянты? ну все знач
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12.04.2024 10:30 Ответить
Євгенія Кравчук вже збирає рюкзак своєму чоловікові? Чи в нього бронь,як у працівника пересувного цирку?
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12.04.2024 10:41 Ответить
Выборов нет,а власть есть,пишет законы и насмехается,постепенно привыкаем к путинским порядкам.
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12.04.2024 10:41 Ответить
Запрошуємо тебе в Харків або в Часів Яр проводити передвиборчу агітацію та погріти свою дупу на виборчій дільниці.
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12.04.2024 10:49 Ответить
Цирк работает,футболеры футболируют,фонтаны фонтанируют,плитку меняют,а вот для выборов условия адские - замечательная логика сивковичской агентуры.
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12.04.2024 11:06 Ответить
Там Герос єдиний голосував проти, не факт що заради піару не подасть блокуючу постанову. І доведеться ОПі знову зганяти усіх в зал. А зараз весна, сезон висаджування картоплі вдома в Монако, непросте це діло, зібрати депутатів патріотів.
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12.04.2024 11:00 Ответить
Нажаль поки будуть такі речі як нижче у відео... і ми не почнемо виробляти озброєння в три зміни... нічого цей закон не змінить і це видно по тому що за нього проголосували колишні так звані риги..

https://www.youtube.com/watch?v=XV0xHrU3G6A

https://www.youtube.com/watch?v=FMeIXhAhUTs
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12.04.2024 11:14 Ответить
 
 