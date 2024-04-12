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Помощь США Украине следует увеличить. Сейчас не время для политических игр, - экс-глава разведки в администрации Трампа Коутс

коутс,ден

Бывший директор национальной разведки в администрации Дональда Трампа Дэн Коутс призывает США увеличить помощь Украине. По его мнению, сейчас "не время для политических игр": последствия промедления могут быть слишком серьезными.

Свою позицию он озвучил в публикации в The New York Times, сообщает Цензор.НЕТМатериал называется "Что мы поиграем, если позволим Путину победить".

Коутс напомнил, что в начале вторжения РФ в 2014 году среди американских политических элит сложился консенсус относительно необходимости помогать Украине в отражении агрессии россиян. Но сейчас в Конгрессе раздаются призывы сосредоточиться на внутренних интересах самих США. По мнению бывшего главы разведки, это "ложный выбор".

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"Выбор, стоящий перед Америкой, всегда основывается на одном и том же фундаменте: что лучше служит нашей нации. Выбор не состоит в том, что Америка на первом месте или что-то другое на первом месте. Америка всегда на первом месте. Настоящий вопрос в этом сложном и неопределенном мире состоит в том, какой курс действий, скорее всего, будет служить нашим основным национальным интересам – безопасности и экономическому процветанию", – пишет Коутс.

Он подчеркнул, что эти интересы неразрывно связаны с прочностью глобальных альянсов и международной системой права и сотрудничества США, в которой выживает и процветает американская демократия. А прочность этих сетей, по словам политика, в свою очередь, "зависит от нашей роли надежного союзника и друга, от нашего авторитета и – откровенно говоря – от нашей добродетели".

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Коутс считает, что попытка Украины защитить себя от российского вторжения является самым дешевым вариантом уменьшить военное присутствие Кремля и обеспечить безопасность для США и их союзников.

"В долларовом эквиваленте помощь Украине в этой обороне – это, безусловно, самый дешевый способ ослабить российскую армию и помешать российской агрессии, тем самым защитив себя и наших союзников", – написал политик.

Если же Путину удастся "добиться успеха", вырастет и беспокойство Европы, и расходы региона на оборону.

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"Ожидание следующей возможной фазы кампании Путина по восстановлению российской гегемонии времен холодной войны, заставит НАТО существенно увеличить свой оборонный бюджет, погрузив мир в гонку вооружений, подобную предшествовавшим мировым войнам. Те, кто не видит связи между европейской безопасностью и нашей собственной, не живут в реальном мире", - написал он.

Коутс также написал, что последствия неоказания помощи Украине станут очевидны не только для НАТО, но и для США и их союзников.

"Китай внимательно следит за тем, насколько решительно Америка поддерживает или не поддерживает своих друзей в эти дни. Наши союзники тоже наблюдают, в частности, Тайвань, Япония и Южная Корея. Все трое обеспокоены региональными амбициями Китая - и зависят от Америки, как партнера по безопасности", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп остается некомпетентным в вопросах нацбезопасности. Он может остановить помощь Украине, - экс-глава ЦРУ Бреннан

"Дело не в деньгах. Речь идет об американской непоколебимости, которая сейчас под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов проживающих там людей стали пешками для политического маневрирования в Вашингтоне", - написал Коутс.

Автор: 

Конгресс США (1231) помощь (7788) США (26528)


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Топ комментарии
+3
Та мало що там сказав якийсь екс! Цитуєте всяку хню.
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12.04.2024 10:45
+3
Мы точно знаем где ***** будет 9го мая, так почему бы туда не отправить 100 дронов сыч? И ********* там всьо к чортовой матери вместе с масовкой. И если Малюк и Буданга это не сделают, то они просто дешевые ******!!!
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12.04.2024 10:45
+3
І знову "екс". Можна не читати.
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12.04.2024 10:48
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Та мало що там сказав якийсь екс! Цитуєте всяку хню.
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12.04.2024 10:45 Ответить
Мы точно знаем где ***** будет 9го мая, так почему бы туда не отправить 100 дронов сыч? И ********* там всьо к чортовой матери вместе с масовкой. И если Малюк и Буданга это не сделают, то они просто дешевые ******!!!
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12.04.2024 10:45 Ответить
Власовський "парад" треба розігнати...
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12.04.2024 10:49 Ответить
9 травня під москву половину всього кацапського пво стягнуть, тому до мавзолея навряд щось долетить. Хоча вид привселюдно обісцяного від страху пуйла вартий спроби
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12.04.2024 11:25 Ответить
шо небудь да долетит
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12.04.2024 13:20 Ответить
І знову "екс". Можна не читати.
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12.04.2024 10:48 Ответить
Збільшити вдвічі 0, здається так і буде 0...
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12.04.2024 10:50 Ответить
Всі екси такі розумні.
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12.04.2024 10:50 Ответить
Звичайно, тільки остолопи не вчаться на власному досвіді.
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12.04.2024 10:58 Ответить
Усі колишні закликають теперішніх . Чому б не об'єднатись та не закликати виборців -не голосуйте за путінського прикормиша, він зраджує американськи інтереси.
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12.04.2024 11:17 Ответить
Слід збільшити допомогу якої нема ...мабуть пару бронежилетів нададуть.
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12.04.2024 11:25 Ответить
З розвитком інтернету тоталітарні режими знашли дієвий спосіб промивати мізки пересічним громадянам демократичних країн. Це веде до вибирання останніми на роль державних діячів шкідливих фріків. Без жорсткої цензури цей процес зупинити, скоріш за все, не можливо. А така цензура може бути введена в демократичних країнах лише в разі війни чи чогось подібного. Тому доки по США щось не прилетить, там буде продовжуватися своє шапіто.
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12.04.2024 11:35 Ответить
Дуже здоровий погляд на те, що відбувається насправді.
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12.04.2024 11:35 Ответить
"Україна і десятки мільйонів людей, які там проживають, стали пішаками для політичного маневрування у Вашингтоні", - написав Коутс. 💯

Колишній директор національної розвідки в адміністрації Дональда Трампа Ден Коутс прав!
Саме тому республіканці закликають демократів/Байдена дати Україні Атамакси!
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12.04.2024 12:00 Ответить
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-04-12/even-republicans-are-now-calling-out-putin-s-lies?srnd=opinion-politics-and-policy Жовтувате видання Bloomberg повідомляє , що армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому - пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі - їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми. Найвпливовішим «корисним ідіотом», який висловлює путінські наративи, є, звісно ж, колишній президент Дональд Трамп, який дедалі частіше телефонує і дає прямі вказівки своїм наближеним республіканцям у Конгресі; зокрема, і Майку Джонсону.
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12.04.2024 20:40 Ответить
Тут походу перепись байданутых тварей, предателей Украины.

Говорят увеличить помощь Украины - им не нравиться. НЕ нравиться... Предатели херовы подх*йловники, валите в рашку!
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13.04.2024 19:36 Ответить
 
 