Помощь США Украине следует увеличить. Сейчас не время для политических игр, - экс-глава разведки в администрации Трампа Коутс

Бывший директор национальной разведки в администрации Дональда Трампа Дэн Коутс призывает США увеличить помощь Украине. По его мнению, сейчас "не время для политических игр": последствия промедления могут быть слишком серьезными.

Свою позицию он озвучил в публикации в The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ. Материал называется "Что мы поиграем, если позволим Путину победить".

Коутс напомнил, что в начале вторжения РФ в 2014 году среди американских политических элит сложился консенсус относительно необходимости помогать Украине в отражении агрессии россиян. Но сейчас в Конгрессе раздаются призывы сосредоточиться на внутренних интересах самих США. По мнению бывшего главы разведки, это "ложный выбор".

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"Выбор, стоящий перед Америкой, всегда основывается на одном и том же фундаменте: что лучше служит нашей нации. Выбор не состоит в том, что Америка на первом месте или что-то другое на первом месте. Америка всегда на первом месте. Настоящий вопрос в этом сложном и неопределенном мире состоит в том, какой курс действий, скорее всего, будет служить нашим основным национальным интересам – безопасности и экономическому процветанию", – пишет Коутс.

Он подчеркнул, что эти интересы неразрывно связаны с прочностью глобальных альянсов и международной системой права и сотрудничества США, в которой выживает и процветает американская демократия. А прочность этих сетей, по словам политика, в свою очередь, "зависит от нашей роли надежного союзника и друга, от нашего авторитета и – откровенно говоря – от нашей добродетели".

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Коутс считает, что попытка Украины защитить себя от российского вторжения является самым дешевым вариантом уменьшить военное присутствие Кремля и обеспечить безопасность для США и их союзников.

"В долларовом эквиваленте помощь Украине в этой обороне – это, безусловно, самый дешевый способ ослабить российскую армию и помешать российской агрессии, тем самым защитив себя и наших союзников", – написал политик.

Если же Путину удастся "добиться успеха", вырастет и беспокойство Европы, и расходы региона на оборону.

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"Ожидание следующей возможной фазы кампании Путина по восстановлению российской гегемонии времен холодной войны, заставит НАТО существенно увеличить свой оборонный бюджет, погрузив мир в гонку вооружений, подобную предшествовавшим мировым войнам. Те, кто не видит связи между европейской безопасностью и нашей собственной, не живут в реальном мире", - написал он.

Коутс также написал, что последствия неоказания помощи Украине станут очевидны не только для НАТО, но и для США и их союзников.

"Китай внимательно следит за тем, насколько решительно Америка поддерживает или не поддерживает своих друзей в эти дни. Наши союзники тоже наблюдают, в частности, Тайвань, Япония и Южная Корея. Все трое обеспокоены региональными амбициями Китая - и зависят от Америки, как партнера по безопасности", – отметил он.

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"Дело не в деньгах. Речь идет об американской непоколебимости, которая сейчас под вопросом из-за очередной партийной борьбы. Украина и десятки миллионов проживающих там людей стали пешками для политического маневрирования в Вашингтоне", - написал Коутс.