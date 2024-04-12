Этой ночью под атакой россиян были объекты энергетики в 4 областях, - ОК "Південь"

В ночь на 12 марта российские захватчики атаковали объекты энергетики в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Хочу заметить, что работают над уничтожением воздушных целей не только Воздушные силы, но и мобильные огневые группы. Это одна из таких мощных составляющих уничтожения именно беспилотников типа Shahed. Все Силы обороны присоединяются к этой работе. И в нашей зоне ответственности, на нашем направлении Военно-морские силы сегодня тоже имели точную работу и сбили дрон на Николаевщине. Также по одному на Одесщине и Херсонщине было уничтожено... Более мощно направил волну своих дронов враг на Днепропетровщину. В каждой из этих областей под атакой были объекты энергетики. К сожалению, обломками одного из сбитых дронов повреждены объекты энергетики на Криворожье. Локализуют там уже пожар и продолжаются еще спасательные работы. Люди не пострадали, к счастью, но продолжается тушение пожара, потому что, как правило, такие объекты горят сильно", - рассказала Гуменюк.

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Также она проинформировала, что во время сегодняшней атаки у россиян "был момент пережидания, проверки тех маршрутов, которые уже были применены после той массированной ракетно-дроновой, достаточно комбинированной атаки с разными видами оружия".

"Они использовали, в принципе, достаточно классические маршруты, рассредоточивали, как правило, как они делают всегда, дроны в разных направлениях для того, чтобы нагрузить систему противовоздушной обороны, но к такой работе мы уже готовы. Враг усовершенствуется, ищет тактики и мы не отстаем. Мы выискиваем способы противодействия, максимально эффективные", - отметила Гуменюк.