Посол Германии Егер в Запорожье: Без усиления ПВО восстановление может быть бесполезным

Работа по восстановлению разрушенного и поврежденного россиянами "рискует быть бесполезной" без усиления противовоздушной обороны.

К такому выводу посол Германии в Украине Мартин Егер пришел после посещения Запорожья, где увидел нанесенные Россией разрушения. Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Егер отметил, что в Запорожье ежедневно происходят обстрелы.

"Область на 70% оккупирована Россией, здесь проходит линия фронта. За линией фронта Россия установила жестокий оккупационный режим. Там царит насилие и несправедливость", - подчеркнул посол ФРГ.

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Егер подчеркнул, что Германия оказывает поддержку Украине, а немецкое оружие помогает держать фронт. Посол напомнил, что его страна помогает Запорожью, оказывая медицинскую помощь, поставляя генераторы, участвуя в реконструкции.

"Мы поставляем то, в чем есть потребность. Нужно больше! Российские вооруженные силы бомбят жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. Последний раз - сегодня ночью. Я собственными глазами увидел разрушение. Восстановление требует времени и сил. Без улучшения противовоздушной обороны это работа угрожает быть бесполезной", - акцентировал посол ФРГ.

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Егер пообещал углублять сотрудничество с Запорожьем, поскольку город нуждается в поддержке Германии.