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Посол Германии Егер в Запорожье: Без усиления ПВО восстановление может быть бесполезным

єгер

Работа по восстановлению разрушенного и поврежденного россиянами "рискует быть бесполезной" без усиления противовоздушной обороны.

К такому выводу посол Германии в Украине Мартин Егер пришел после посещения Запорожья, где увидел нанесенные Россией разрушения. Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Егер отметил, что в Запорожье ежедневно происходят обстрелы.

"Область на 70% оккупирована Россией, здесь проходит линия фронта. За линией фронта Россия установила жестокий оккупационный режим. Там царит насилие и несправедливость", - подчеркнул посол ФРГ.

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Егер подчеркнул, что Германия оказывает поддержку Украине, а немецкое оружие помогает держать фронт. Посол напомнил, что его страна помогает Запорожью, оказывая медицинскую помощь, поставляя генераторы, участвуя в реконструкции.

"Мы поставляем то, в чем есть потребность. Нужно больше! Российские вооруженные силы бомбят жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. Последний раз - сегодня ночью. Я собственными глазами увидел разрушение. Восстановление требует времени и сил. Без улучшения противовоздушной обороны это работа угрожает быть бесполезной", - акцентировал посол ФРГ.

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Егер пообещал углублять сотрудничество с Запорожьем, поскольку город нуждается в поддержке Германии.

Автор: 

Германия (6943) Запорожье (2649) ПВО (2729) посол (1798)


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Якщо постійно про це говорити та нічого не робити, то захищати скоро вже буде нічого. Навіть якщо нададуть системи ППО. Все треба робити вчасно.
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12.04.2024 11:11 Ответить
ППО війну не виграє ! без ударів по кацапії ця робота марна . тільки Таурасів нам всерівно не дадуть .
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12.04.2024 11:18 Ответить
Так нам ані того, ані того не дають. А якщо дають (як атакамси касетні), то забороняють по московії бити...
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12.04.2024 11:28 Ответить
Головне -- освоїти гроші. Так кажуть в ОПі.
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12.04.2024 11:11 Ответить
**** - всі все знають - тільки на горшок не просяться
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12.04.2024 11:13 Ответить
Як марною? Закатати гроші в асфальт то святе діло у нас.
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12.04.2024 11:15 Ответить
Робота з відновлення знищеного та пошкодженого росіянами "ризикує бути марною"

Так в этом же весь цимес.
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12.04.2024 11:23 Ответить
Треба мислити логічно. Будь-яка відбудова можлива лише після повного припинення повномаштабних бойових дій...... Політикам спочатку треба вирішити це питання, а вже потім думати про відбудову? Як там у прислів'ї? "Не лізьте поперед батька...."
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12.04.2024 11:28 Ответить
https://youtu.be/rcQfJbVIDnI?si=34ZgyQFMPQ-8nEMe ...

Кабмин Штыгаля говорил что Трипольская ТЭС защищена на 100%...а оказалось на 100%... руины... Кто ответит за Пургу?
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12.04.2024 14:10 Ответить
 
 