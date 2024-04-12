Посол Германии Егер в Запорожье: Без усиления ПВО восстановление может быть бесполезным
Работа по восстановлению разрушенного и поврежденного россиянами "рискует быть бесполезной" без усиления противовоздушной обороны.
К такому выводу посол Германии в Украине Мартин Егер пришел после посещения Запорожья, где увидел нанесенные Россией разрушения. Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Егер отметил, что в Запорожье ежедневно происходят обстрелы.
"Область на 70% оккупирована Россией, здесь проходит линия фронта. За линией фронта Россия установила жестокий оккупационный режим. Там царит насилие и несправедливость", - подчеркнул посол ФРГ.
Егер подчеркнул, что Германия оказывает поддержку Украине, а немецкое оружие помогает держать фронт. Посол напомнил, что его страна помогает Запорожью, оказывая медицинскую помощь, поставляя генераторы, участвуя в реконструкции.
"Мы поставляем то, в чем есть потребность. Нужно больше! Российские вооруженные силы бомбят жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. Последний раз - сегодня ночью. Я собственными глазами увидел разрушение. Восстановление требует времени и сил. Без улучшения противовоздушной обороны это работа угрожает быть бесполезной", - акцентировал посол ФРГ.
Егер пообещал углублять сотрудничество с Запорожьем, поскольку город нуждается в поддержке Германии.
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Так в этом же весь цимес.
Кабмин Штыгаля говорил что Трипольская ТЭС защищена на 100%...а оказалось на 100%... руины... Кто ответит за Пургу?