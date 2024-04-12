Правительство приняло постановление о доплатах в 70 тыс. грн военным "на нуле"

Кабинет Министров принял постановление о повышенном денежном довольствии для военных, выполняющих боевые задачи на передовой.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин только что принял постановление и повысил еще на 70 тысяч денежное довольствие военным "на нуле". Правительство этим решением выполнило постановление Верховной Рады, которое вчера приняли", - говорится в сообщении.

Так, военные "на нуле" кроме зарплаты в 20-25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен имеют право на доплату в 70 тысяч гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил решение Кабмина.

"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач", - пояснил он.

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