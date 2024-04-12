Правительство приняло постановление о доплатах в 70 тыс. грн военным "на нуле"
Кабинет Министров принял постановление о повышенном денежном довольствии для военных, выполняющих боевые задачи на передовой.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Кабмин только что принял постановление и повысил еще на 70 тысяч денежное довольствие военным "на нуле". Правительство этим решением выполнило постановление Верховной Рады, которое вчера приняли", - говорится в сообщении.
Так, военные "на нуле" кроме зарплаты в 20-25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен имеют право на доплату в 70 тысяч гривен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил решение Кабмина.
"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.
Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач", - пояснил он.
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І якщо ти не воюєш тебе це не стосується зовсім.
Рішення нелегітимної ВР не може бути прийнято до виконання.
Чи не так?
ТаймЗє вливає у вуха, що обов'язки нібито обмежені, не має права підписувати закони, хоча про це ніде - ані слова. Але вкраїнчики вірять. Це ж так приємно - ігнорувати всі закони, грунтуючись на "нелегітимності" зєлі.
А ще кажуть, що кацапи - тупі. Ага.
Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
И избрать нового президента.
Президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
Що буде, якщо оголосити стан війни, не маючи закону про правовий режим стану війни, додумайтесь самі.
Крутіше, ніж ***** свої "вибори" зробило.
Ніякої явки не треба. Всі логи в "Дії" підшаманив - і готово.
Звідки висновок, що 103 стаття вища за 108? На основі порядкового номеру?
І якщо вже дотримуватись Конституції буквально, покажіть, де там написано про статус Президента у випадку, коли нового Президента не вдалось (з будь-якої причини) обрати у визначений Конституцією термін.
А нащо тоді Конституційний суд? Абсолютно безглузда структура, виходить.
Тим більше Конституційний суд підтвердив
Можна офіційне посилання на цей висновок КС?
тридцятку вже давно не платять тільки піаряться, те саме буде із сімдесяткою
вищі ставки - вищє податок який повертається в державу, але це все так чи інакше має зворотню сторону - інфляцію, а інфляція це податок на бідних. Вкупі в відомостях півріччя нам намалюють гарну картинку по податкам, і буде враження що щось добре ,але це картинка якої в реаліях немає.