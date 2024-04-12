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Правительство приняло постановление о доплатах в 70 тыс. грн военным "на нуле"

зсу

Кабинет Министров принял постановление о повышенном денежном довольствии для военных, выполняющих боевые задачи на передовой.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин только что принял постановление и повысил еще на 70 тысяч денежное довольствие военным "на нуле". Правительство этим решением выполнило постановление Верховной Рады, которое вчера приняли", - говорится в сообщении.

Так, военные "на нуле" кроме зарплаты в 20-25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен имеют право на доплату в 70 тысяч гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил решение Кабмина.

"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач", - пояснил он.

Читайте также: Кабмин должен разработать законопроект о ротации и нормативной базе для выделения 70 тыс. гривен бойцам на передовой, - Рада. ДОКУМЕНТ

Автор: 

выплаты (644) Кабмин (14025) военнослужащие (6119) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+10
А если выборы не назначает старый президент, то переименовывается в Великого и Могучего и правит вечно!
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12.04.2024 12:12
+9
У багатьох професійних військових бронь від передової, вже третій рік. А на штурм ворожих окопів нехай йдуть "рабочіє і крєстьянє", як завжди.
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12.04.2024 12:10
+5
Це вони злякалися реакції на закон демотивації?
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12.04.2024 11:31
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Правила форума Совет форумчан
Це вони злякалися реакції на закон демотивації?
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12.04.2024 11:31 Ответить
почитай уважно...не отримають а мають право на доплату.... як умаєш??? з окпа хтось напише рапорт на доплату??? я думаю ні!!! а от з штбу,напишуть і за себе і за тих хтона нолі!!! і отримають за себе і більшу частину тих хто на ноі. бо у нас докуя прав, але зе, поставив конституцію на "паузу" так що до сраки їм наші права
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12.04.2024 21:26 Ответить
А гроші як завжди присвоять ті хто в кабінетиках сидить?.
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12.04.2024 21:38 Ответить
Експерд ти навіть не знаєш хто той рапорт пише і як він виглядає.
І якщо ти не воюєш тебе це не стосується зовсім.
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13.04.2024 06:54 Ответить
Уряд цим рішенням виконав постанову Верховної Ради, яку вчора ухвалили
Рішення нелегітимної ВР не може бути прийнято до виконання.
Чи не так?
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12.04.2024 11:32 Ответить
Верховна Рада легітимна до обрання нової. Президент ні.
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12.04.2024 12:02 Ответить
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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12.04.2024 12:06 Ответить
А если выборы не назначает старый президент, то переименовывается в Великого и Могучего и правит вечно!
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12.04.2024 12:12 Ответить
Про це в Конституції нічого не сказано.
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12.04.2024 12:13 Ответить
Т.е., то что сейчас делает Херпиду - антиконституционно. Сами написали
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12.04.2024 12:15 Ответить
Він продовжує виконувати обов'язки Президента України, поки нового не оберуть. Чи як інакше розуміти 108 статтю Конституції?
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12.04.2024 12:17 Ответить
Є статус "штатного працівника",а є статус "виконуючого обов"язки",у якого багато менше прав і якого можна звільнити,перевести на іншу роботу тощо.Де можна прочитати про права і обов"язки виконуючого обов"язки Президента України,в Конституціі цього нічого нема...
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12.04.2024 16:36 Ответить
Стаття 108 і передбачає, що зеля - в.о., але у повному обсязі обов'язків.
ТаймЗє вливає у вуха, що обов'язки нібито обмежені, не має права підписувати закони, хоча про це ніде - ані слова. Але вкраїнчики вірять. Це ж так приємно - ігнорувати всі закони, грунтуючись на "нелегітимності" зєлі.
А ще кажуть, що кацапи - тупі. Ага.
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15.04.2024 08:51 Ответить
А як розуміти статтю 103???
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13.04.2024 11:30 Ответить
Не бреши! Стаття 103.
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13.04.2024 11:29 Ответить
Покажіть, де в Конституції написано, що якщо чергові вибори Президента не відбулись, діючий Президент діє пожиттєво.
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15.04.2024 09:17 Ответить
При этом дебиле мне впервые за 7 лет вчера не перевели ка карту пенсию. Такого еще не было. Неужели наступило "покращення"от клоуна. Все закономерно. Линия соприкосновения под Авдеевкой поменялась не в пользу Украины впервые за 10 лет. Наверное все это чисто случайно случилось, и одно к другому не касается? Да, вовочка?
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13.04.2024 09:20 Ответить
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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12.04.2024 12:22 Ответить
А якщо термін сплив, але новий Президент не обраний (наша ситуація)? Що написано в Конституції на цей випадок?
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12.04.2024 12:24 Ответить
Для цього існує конституційний суд, який повинен винести свій вердикт.
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12.04.2024 12:53 Ответить
Записано,що будь який суддя керується Законом і власним переконанням.Тобто крім Закону має бути і власне якесь переконання,інакше роль судді міг би виконати простий комп.В одного судді буде переконання що наш президент не для військового часу,некомпетентний,невитриманий,корупційний,в іншого - що коней на переправі не міняють,третій скаже що кращого і не треба...тобто людський фактор,відсутність спільної думки.І як завжди вирішить все сила,яка або прийде з вулиці в президенський палац,або з палацу на вулицю...А все тому що Конституцію писали і приймали не вузьке коло компетентних і високоосвідчених людей,а чотириста п"ятдесят бандитів,поетів,колишніх і майбутніх зеків,мрійників,збоченців,мудрих,ідіотів і т.д.
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12.04.2024 16:54 Ответить
Рішення Конституційного суду від 25 грудня 2003 року N 22-рп/2003.
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13.04.2024 11:35 Ответить
А чому термін сплив, а новий Президент не обраний?
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12.04.2024 12:58 Ответить
Знаєте чудово, чому.
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12.04.2024 13:00 Ответить
Не знаю, поясніть.
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12.04.2024 13:07 Ответить
Чесно кажучи, ліньки клавіатуру топтати.
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12.04.2024 13:07 Ответить
Пояснити не можете бо немає аргументів, а не ліньки клавіатуру топтати.
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12.04.2024 14:00 Ответить
Нехай так.
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12.04.2024 14:02 Ответить
Тому що Херпіду не хоче втрачати владу і знову поставив раком конституцію.
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12.04.2024 22:03 Ответить
Яким чином пропонуєте проводити вибори ? Я не за чинного президента, але просто цікаво.
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12.04.2024 22:15 Ответить
Так як проводили в 2019 році. Що змінилося
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13.04.2024 11:37 Ответить
В Украине законодательно запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов в условиях военного положения.
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12.04.2024 22:29 Ответить
Заборонено чим? Конституцією? Брехня! Законном? Конституція є основним Законом
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13.04.2024 11:38 Ответить
Закон не может противоречить Конституции, если он противоречит, то он никчемный и не подлежит выполнению.
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13.04.2024 13:31 Ответить
Тогда должна действовать

Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
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13.04.2024 13:28 Ответить
Очевидно нужно объявить импичмент, в связи невыполнением президента своих обязанностей, в частности гаранта Конституции.

И избрать нового президента.
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13.04.2024 13:35 Ответить
Цікава стаття. За нею якийсь лугандон може вносити зміни в Конституцію і взагалі керувати всією Україною, адже він теж - народ України.
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15.04.2024 08:46 Ответить
Хорошо, что ты не юрист
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15.04.2024 11:43 Ответить
але вибори обовязкові.
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12.04.2024 15:13 Ответить
Проблема, як їх провести за поточних умов.
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12.04.2024 15:25 Ответить
Это головная боль исполнительной власти, а Конституцию надо соблюдать!
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12.04.2024 16:35 Ответить
Якщо дотримуватись норм Конституції, то треба оголошувати стан війни замість пролонгації військового стану, тому що Стаття 106, п.19:
Президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
Що буде, якщо оголосити стан війни, не маючи закону про правовий режим стану війни, додумайтесь самі.
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13.04.2024 09:34 Ответить
В чем проблема? Есть электронное голосование. Можно голосовать в бомбоубежищах, в метро. С заграничными участками, где миллионы украинцев живут, вообще проблем нет.
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13.04.2024 13:42 Ответить
Якщо електронне голосування покаже, що 97,45% за зєлю, повірите результатам?
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15.04.2024 08:47 Ответить
В США и Швейцарии как-то голосуют. Это все технические проблемы, все можно проверить, наблюдатели опять же.
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15.04.2024 11:55 Ответить
Це була б просто пісня для д'Єрьмако-Татаровської шобли.
Крутіше, ніж ***** свої "вибори" зробило.
Ніякої явки не треба. Всі логи в "Дії" підшаманив - і готово.
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15.04.2024 12:04 Ответить
Питання до "великого юриста" А як ст конституції 103,де вказано,що президент вибирається строком на ПЯТЬ років. Ця стаття визначальна,а ст108---.як похибна. Якщо говорите А то говоріть і Б,а так ви маніпулятор Чому немає звернення до КС,щоб якось зняти напругу по цьому питанню,бо знають,що відповідь буде негативна для президента.
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12.04.2024 17:06 Ответить
бо шмаркля конкурс суддів до КС ще не провів, щоб своїх призначити. То ж писали, вже давненько, що офес приза не звертається, бо там судді призначені ще до нього, і тому немає гарантії, що приймуть потрібне рішення, але є момент, що не повний склад от і проводять конкурс. А тепер питання, якщо вже не зрозуміло чи легітимний, призначить суддей КС, то невже вони визнають, що він нелегетимний, бо ж і вони тоді полетять з посад раз їх призначив нелегітимний. от така фігня.
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12.04.2024 19:42 Ответить
Ця стаття визначальна,а ст108---.як похибна
Звідки висновок, що 103 стаття вища за 108? На основі порядкового номеру?
І якщо вже дотримуватись Конституції буквально, покажіть, де там написано про статус Президента у випадку, коли нового Президента не вдалось (з будь-якої причини) обрати у визначений Конституцією термін.
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13.04.2024 09:38 Ответить
Слухай урист, Конституція норма прямої дії. Вона не потребує тлумачення. Тим більше Конституційний суд підтвердив, п'ять років і край! Немає нового Президента - це узурпація влади. Не призначені чергові вибори - порушення Конституції, узурпація влади. Що робити? Звернутися до основного носія влади в Україні
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13.04.2024 11:45 Ответить
Конституція норма прямої дії. Вона не потребує тлумачення
А нащо тоді Конституційний суд? Абсолютно безглузда структура, виходить.
Тим більше Конституційний суд підтвердив
Можна офіційне посилання на цей висновок КС?
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15.04.2024 08:41 Ответить
"Новообраний" означає "тільки що обраний", а не 5 років тому
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13.04.2024 08:43 Ответить
так вже трохи краще
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12.04.2024 11:33 Ответить
мають право і отримують це різні речі .
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12.04.2024 11:38 Ответить
ну, теперь можно и в армию. почти 200 штук в месяц. разбогатею....
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12.04.2024 11:35 Ответить
так кажуть тількі ті, хто там не був. Я готовий на 20 тис , але повернутись до цивільного життя
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12.04.2024 11:45 Ответить
был. еще в 2015-м. зам комбата спецназа. это сарказм. понятно что даже за 200 не стоит того.
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12.04.2024 12:09 Ответить
в який місяць? 70 доплата за 30 днів на нулі, не всі оті повні 100 заробляють, бо місяць на нулі ніхто майже не буває.
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12.04.2024 12:17 Ответить
ну там по бр-ке надо смотреть.
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12.04.2024 12:35 Ответить
це постанова і вона легко може ігноруватись командирами в.ч( що робиться вже давно) як окремими субєктами господарюання. Хочу дам , а буде економія собі залишу.
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12.04.2024 14:02 Ответить
ну это уже отдельный разговор. у нас президент на конституцию забил, не то что постанова.
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12.04.2024 14:15 Ответить
Зеленоригані
тридцятку вже давно не платять тільки піаряться, те саме буде із сімдесяткою
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12.04.2024 11:35 Ответить
До влади у мене теж дуже багато претензій, але вам, мабуть, с Чехії видніше.
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12.04.2024 11:47 Ответить
Довго Дєрмак з зеленським чекали цього часу коли Америка застопорить свою допомогу, а ТЦК стане реально ворогом суспільства, відтік від ЗСУ і брак кадрів повинні спонукати суспільство України і ГНОЙНИХ політиків піти на поступки кремля і заморозити війнну на лінії боєзіткнення. Зелені клоуни йшли до цього моменту два року, не вдалося злити Україну в Стамбулі в березні 2022, зараз з'явився шанс, що цікаво умови на фронті приблизно ті ж самі що і були на початку 2022, тільки Харківська область визволена.
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12.04.2024 11:48 Ответить
Проблема в тому что русня не хоче ніякого заморожування. Маховик розкрутився...
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12.04.2024 22:06 Ответить
Який маховік, що за потетика, кацапам треба передих хоча з рік, залатати рани, заробити грошенят на нафті, газі, наклепати ракет,навчити селян з туви і дагестанів воювати і знову на покорєніє Європи через Україну.
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12.04.2024 23:37 Ответить
Гроші в них є, ракети є, снаряди є. Все це виробляється прямо зараз. Дрони, ланцети, шахеди в решта. Все це виробляється на державному рівні.
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12.04.2024 23:59 Ответить
Кращі військові підрозділи кацапи втратили ще на початку 2022, людей навчати воювати треба, вагнерівців не пошлеш Європу завойовувати по планах Генштабу. Кращу техніку кацапи теж там залишили, все це треба поновлювати, на складах танків дофіга, тільки це Т 55 іїм подібні техніка, те що виробляється зараз, зараз і використовується по Україні. Паращі треба передих на рік і зеленський цей передих з Дєрмаком готові їм забезпечити.
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13.04.2024 00:14 Ответить
Скоро по документам окажеться, что все профессиональные военные на ноле. Хотя многие из них и пороха еще не нюхали.
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12.04.2024 11:57 Ответить
У багатьох професійних військових бронь від передової, вже третій рік. А на штурм ворожих окопів нехай йдуть "рабочіє і крєстьянє", як завжди.
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12.04.2024 12:10 Ответить
не третий, а 10-й...с Хмельницкого не выезжал, все штатки забиты!!!
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12.04.2024 13:16 Ответить
можно подумать ты америку открыл. я когда служил, бойцы комбату гараж строили. а по документам на боевых были. в итоге комбат щас уже комбриг. дело закрыли...
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12.04.2024 12:13 Ответить
А що оце сталося? Невже війна? Десь грошики починають з'являтися? Чи що? В лютому 22 року нас просто завалили смс з грошима. Ми навіть не розуміли, що за премії, за що, за які дні. Цілий 21 рік бубочка втюхівав, що не може підвищити зарплату навіть на 3000 грн. Бо немає в бюджеті і іще там якусь брехню. А через тиждень два в березні 22 року полетіли всім по 100 к. Звідки гроші? Тиждень назад не було, а тут вже є? Чи знову треба щоб до Бучі дійшли? Знову будете обсираними бігати і вмовляти як в 22? Хлопці рятуйте! Ха ха ха.
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12.04.2024 12:09 Ответить
Вони на цей раз спізнилися.
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12.04.2024 12:18 Ответить
станок запрацював, якщо не на повну то на 50% точно. 1к зараз в обігу на рівні 100грн.
вищі ставки - вищє податок який повертається в державу, але це все так чи інакше має зворотню сторону - інфляцію, а інфляція це податок на бідних. Вкупі в відомостях півріччя нам намалюють гарну картинку по податкам, і буде враження що щось добре ,але це картинка якої в реаліях немає.
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12.04.2024 12:21 Ответить
Курс гривні бачив? Станок увімкнули знову, як і тоді на початку 2022.
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12.04.2024 13:38 Ответить
даже хз, а на какое-нибудь впк \ энергобезопасность \ постройку убежищ, заводов \ обеспечение военных \ медицины и т.п. не на часі? видимо баблом будут стрелять и им же окопы облицовывать.
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12.04.2024 12:18 Ответить
Зелені клоуни вважають, що для перемоги потрібні гроші і мобіки з лопатами і калашама І все! А люди з лопатами на місція якось порішають з москалями. За свої гроші військові будуть дрони куплять і тачки з турникетами. А, що треба укриття, зброя, гранати, **********, міни, снаряди, ракети, танки, не тільки дрони, що треба розбудовувати свій ВПК, військову промисловість і все ,що ви кажете -це вони їхнім клоунським розумом не здатні збагнути...
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12.04.2024 13:37 Ответить
Нащо, їм з кацапами в стилістиці Агрохімії простіше все порішати - ось вам Південь і Донбас, а ви нам газ і трохи грошей на відбудову України. Парашисти погодяться, на таке можуть видати і 500 млрд., майбутня війна в Європі все окупить.
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12.04.2024 23:42 Ответить
а нельзя не мутить и сразу платить 250 тысяч, если на боевых???
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12.04.2024 13:15 Ответить
можно, в станок побільше фарби та 24/7 щоб колотив.
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12.04.2024 15:59 Ответить
рузге зальют....
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12.04.2024 16:53 Ответить
Это все прекрасно и правильно делать надбавки солдатам. Но какой смысл в деньгах если в новом Законе нет нормы о сроках демобилизации военослужащих Украины? За 100-150 тысяч гривен в месяц Я бы и сам пошел на передовую, но мне самое важное в контракте, не деньги, а фиксированный день окончания моего контракта, после которого Я, если выживу и не убьют, смог бы по собственному желанию уйти/демобилизироваться из армии на гражданку с заработанным "лавэ" и ни Зеленский ни Сырский не смогли бы мне этого запретить.......
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12.04.2024 14:45 Ответить
корупція в війську зашкалює.врят чи ці гроші будуть адекватно нараховуватись.
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12.04.2024 15:14 Ответить
Ви ж не платите тим хто на першій лінії стоїть, служу в дпсу. Обороняємо держ. кордон в Харківській області. Відстань до ворога 1-2км., по нам працюють з усіх калібрів: від скидів з дрона і до кабів, інколи дрг лазить. Отримуємо 30к премії, будемо судитись
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12.04.2024 15:52 Ответить
У мене син там також, в тер.обороні, втрати більше ніж коли вони були під Бахмутом, а платять в 2 рази менше, як і Вам (((
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13.04.2024 10:01 Ответить
Найяскравіший головнокомандувач країною Україна - це все завдяки тобі - йти на смерть, без домобілізації, за такі шалені гроші - це ж і нардепи такі гроші не отримують, майже.
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12.04.2024 18:42 Ответить
За 4000 уе в місяць можно завербовати, весь Талібан, Пакістан, Колумбію, і пів Африки, тільки на пів року і ще багато кого.
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12.04.2024 19:35 Ответить
Талібан не надо, но найти обученных военных за границей, желающих воевать за такие деньги вполне реально. Но их брать не будут. На фронте нужны старые инвалиды, а не спецы.
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13.04.2024 12:11 Ответить
потрібно вибити українців а не колумбійців.тереторія потрібна.
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13.04.2024 13:37 Ответить
А тепер рахуєм, якщо платити 5тис уе в місяць, можно на пів року взяти ,100 тис мотивованих спеців, або на 200 тис на 3 місяці, плюс українці, дайте техніки озброєння, корочє перемогти кацапвю за пів року ціна питання для активної наступальної операції з авіацією і ПВО, 100 млрд, але якщо приїде все зразу то і за 50 можно справитись, і головне питання що в Захода нема для цього грошей??????
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13.04.2024 16:05 Ответить
не займайтесь ПРОФАНАЦІЄЮ
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13.04.2024 11:03 Ответить
Хай воюють самі за таку справедливість. Погляньте на декларації. +70 тис.грн. за життя, а голова нафтогазу 1.7 млн.грн. на місяць і гарно жере, м'яко спить і головне - життям не ризикує
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13.04.2024 11:45 Ответить
Каждые 30 дней? А за 29 дней можно не платить? Раз в 30 дней на сутки отвели и можно не платить, да?
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13.04.2024 12:09 Ответить
Умеров вже б мовчав про мотивацію. Її повністю знищили новим законом. Зробили з солдатів кріпаків. Ганебні брехуни.
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13.04.2024 12:37 Ответить
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13.04.2024 15:41 Ответить
 
 