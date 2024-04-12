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Новости Война
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Если Путин захватит Киев, для США это станет "катастрофой, большей, чем Вьетнам", - экс-премьер Великобритании Джонсон

джонсон

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что если россиянам удастся оккупировать Киев, для американского политического лидерства это станет "катастрофой, большей, чем Вьетнам".

Об этом он заявил во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Джонсон предупредил, что конечной целью Путина является захват Киева, потому что он хочет взять под контроль всю страну.

"Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и любой концепции американского лидерства", - сказал он.

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По его мнению, если диктатор захватит Киев, "это будет катастрофа, хуже Вьетнама".

"Потому что это будет НАТО, которое после 75 лет успеха впервые потерпело неудачу в европейской войне", - добавил он.

Джонсон отметил, что "молится", чтобы американский Конгресс как можно быстрее принял решение оказать помощь Украине.

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Автор: 

Киев (25499) путин владимир (31231) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+13
Вони почекають до косплею Перл Харбору в ролі Тайваня.
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12.04.2024 11:42
+7
Тоді була ще допомога зброєю і боєзапасом. Зараз немає нічого. Прикладом відбиватись? Якщо фронт валиться, то швидкість захвату територій обмежується тільки швидкістю техніки на марші.
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12.04.2024 11:54
+7
Якщо ***** захопить Київ то нам вже буде по цимбалах, що там станеться з Америкою. Нехай хоч зникне під водою.
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12.04.2024 11:56
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Правила форума Совет форумчан
Не заважайте нам стримувати мексиканську орду.
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12.04.2024 11:39 Ответить
Вони почекають до косплею Перл Харбору в ролі Тайваня.
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12.04.2024 11:42 Ответить
На тайвані нічого не буде.
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12.04.2024 11:48 Ответить
Про Україну так само казали.
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12.04.2024 12:06 Ответить
Джонсон проти джонсона 😕
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12.04.2024 12:47 Ответить
а для британії?
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12.04.2024 11:40 Ответить
А що для Британії? Її важко звинуватити у слабкій підтримці. Саме вони довгий час були локомотивом у постачанні зброї, яку інші боялися надати.
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12.04.2024 11:50 Ответить
то нехай підтримують далі. до чого тут сша?
що ж кожне політичне рило, тикає пальцем в сша?
з сша все ясно. сша уперлися. у сша, наймогутнішій державі світу, пересічний громадянин, під слідством, керує державою, замість обраного президента.
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12.04.2024 12:00 Ответить
Вони і підтримують. Не розумію вашої позиції. Якщо б Британія позицінувала себе як світовий поліцейський та наддержава, то тикали в усі у неї у такому сценарії поведінки. У вас коли не вирішується питання/проблема ви ж звертаєтеся до відповідного фахівця? Таким фахівцем себе позиціонують США, але можна бачити, що Акела промахнувся.
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12.04.2024 12:05 Ответить
все!
поліцейський, виявився тюхтієм, пацифістом, пристаркуватим толерантним сцикливим жиробасом.
скільки, ще часу будеш бігати до нього за допомогою?
скільки треба часу, що б зрозуміти, що не буде захисту від того поліцейського?
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12.04.2024 12:13 Ответить
Пропозиція яка? Єдина країна яка має співставний із віс'ю зла (рф, китай, іран) військовий потенціал самоізолюється. Що далі? Мовчки вмирати під натиском орди? Ну так смерть непогана, але 100%на.
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12.04.2024 12:20 Ответить
готуватися до тотальної партизанської війни!
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12.04.2024 12:26 Ответить
Є приклади успішних партизанських війн, які дозволили зберегти та відновити державу? Партизанська війна, то вже комарині укуси на руїнах.
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12.04.2024 12:30 Ответить
воля або смерть!

до речі сша, з самого початку прогнозували швидку капітуляцію, та партизанську війну.
тому, надавали нам зброю, саме для партизанської війни.

так шо......
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12.04.2024 12:36 Ответить
Ну я ж і кажу що тільки гарна смерть лишається у такому сценарії.
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12.04.2024 12:40 Ответить
Британія цілком має співставне все з рф . Але щось не бачу тут всіх аспектів зброї Британії в Україні
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17.04.2024 00:53 Ответить
але багатим тюхтієм
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12.04.2024 12:38 Ответить
Дітсадовський поліцейський.
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12.04.2024 12:50 Ответить
Вони [Велика Британія] і підтримують.

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12.04.2024 12:19 Ответить
Я сподіваюсь, хоча б кордони відкриють, щоб могли врятуватися хоча б ті, хто хоче врятуватися.
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12.04.2024 11:43 Ответить
Прикордонники будуть до останнього збирати "мзду".
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12.04.2024 11:48 Ответить
Чиї? Не пускатимуть до себе західні. А наші встигнуть втекти.
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12.04.2024 11:51 Ответить
Пшекі навіть з парою тисяч сирійців з ********** ледве впоралися, а ти за мільони українців говориш.
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12.04.2024 11:59 Ответить
Бо вони їм пшикали з балончиків в обличчя. та й то з пересторогою. А поставлять кулемети, міномети. Відловлюватимуть вже прорвавшихся та відправлятимуть силоміць назад.
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12.04.2024 12:01 Ответить
Шо ти куриш? Відсип і мені.
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12.04.2024 12:10 Ответить
Це очевидна вірогідність розвитку подій. Кому потрібні пару десятків мільонів людей з яких дві третини вже підстаркуваті і працювати через 5 років вже не зможуть?
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12.04.2024 12:13 Ответить
Ці нікуди не поїдуть. Багато старих виїхало з Домбабве у 2014-2019? Ломануться всілякі айтишніки, а вони молоді та з грошима і для них всі двері відкриті.
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12.04.2024 12:27 Ответить
З Домбабве старі не виїзджали бо вони якраз чекали ,,асвабадітєлєй,, ще в 14 році. Я про жителів класичної України.
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12.04.2024 12:47 Ответить
Я знаю людей, в кого батьки залишилися в Зугресі, Геніческу, ніякі не ждуни, скоріш за все просто "какая разница", ніхто навіть не намагався виїхати. Ті що з Зугресу, навіть декілька разів приїжджали до сина у Харків та поверталися назад.
Навіть моя мати 65-ти років не задає питання, як та куди виїхати, а "як ми будемо жити при кацапах", вже заїбався мізки вправляти.
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12.04.2024 12:56 Ответить
Чомусь я маю сумнів. Зараз 6 мільонів не можуть переварити, а в перспективі ще 16. Тому по нас вже не газом чи водою, як по сирійцям-африканцям, а кулями зустрінуть. Забудуть про толерастію.
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12.04.2024 11:50 Ответить
Ще є мадяри та молдовани. Перші будуть пускати, щоб насолити ЄС, другі тупо не мають ресурсів та зброї, щоб щось там закрити. Словаки теж під питанням.
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12.04.2024 12:16 Ответить
Ще "ПМР" забув. Як буферна зона згодиться.
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12.04.2024 12:28 Ответить
Ну как воюют месяцами за села,то на киев им надо минимум полляма грипировки и тысячи тысячи танков,пока их предел авдеевка за полгода и около 40к 200 и 300х
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12.04.2024 11:51 Ответить
Це якщо нашим є, чим стримувати орду, то воюють за Авдіївку місяцями. А коли не буде електрики, зброї, бажаючих воювати, то умовні авдіївки будуть падати одна за одною
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12.04.2024 11:54 Ответить
Тоді була ще допомога зброєю і боєзапасом. Зараз немає нічого. Прикладом відбиватись? Якщо фронт валиться, то швидкість захвату територій обмежується тільки швидкістю техніки на марші.
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12.04.2024 11:54 Ответить
То тільки за умовою наявності БК та поповлення резервів. Сам на сам із зруйнованої інфраструктурою це процес піде набагато швидше. Цей процес не є лінійним. У певний момент буде розвал фронту і це стане експотенціальним. Так само як було при Харківській контрнаступальній операції, тільки вже буде у нашому виконанні. Без єлектроенергії відбудеться тотальний колапс держави нажаль. І ніхто це все відбудовувати вже не буде. Тож санітарна зона к обіцяв ***** буде створена.
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12.04.2024 12:01 Ответить
Арте как и автомату с ббм електрика до *****,позвцыкливались на том електричестве разве что с холодильниками проблема
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12.04.2024 12:07 Ответить
Ну звісно. Гуманітарна катастрофа на десятки мільйонів людей то не проблема? Відсутність зв'язку, банківської системи, газоводопостачання то все пил? Люди яких занурюють у середньовіччя будуть надалі донатити та підтримувати військо? Зніміть рожеві окуляри. Не одними холодильниками все обмежується, проблема більш комплексна.
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12.04.2024 12:11 Ответить
Він мабудь з тих, хто вважає, що всі візьмуть у руки по калашмату, та з криком урррррааа! ломануться давати відсіч КАБам та дронам.
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12.04.2024 12:18 Ответить
Хоча ні, які КАБи, ППО ж не буде, будуть звичайні ФАБи.
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12.04.2024 12:20 Ответить
А патрони та снаряди будуть респаунитися поряд як у комп'ютерній грі...
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12.04.2024 12:21 Ответить
Точняк.
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12.04.2024 12:22 Ответить
Ага, и стреляют они воздухом.
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12.04.2024 12:12 Ответить
Цього екса я поважаю та довіряю йому ...тільки у публікації прикра опечатка, треба Джонсонюк ...
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12.04.2024 11:44 Ответить
В"єтнам Афган - в Кореі амери вдержались - ну а нам чого переживати за реноме США як в нас не буде держави
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12.04.2024 11:45 Ответить
Не порівнюйте війну в Кореі,В'єттнамі.Там була війна ідеологій і за незавісімость.В нас іде війна за незалежність.
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12.04.2024 11:59 Ответить
Але пуйловським підстилкам трамполизам насрать на імідж країни, вони відпрацьовують аванси
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12.04.2024 11:51 Ответить
Про яке "лідерство" взагалі можна говорити, якщо Конгрес окупований пацієнтами психлікарні, типу Марджорі Грін? Америка, які і Україна напередодні виборів 19-го, впевнено прямує у прірву.
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12.04.2024 11:54 Ответить
Якщо ***** захопить Київ то нам вже буде по цимбалах, що там станеться з Америкою. Нехай хоч зникне під водою.
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12.04.2024 11:56 Ответить
Якщо так станеться, то це буде початком панування Сходу над світом, західні демократії отримають принизливий підсрачник, і повторювання фрази'нато як ніколи сильне' по сто разів на день не допоможе. Так само не допоможуть аж занадто розпіарені західні технології, керуватимуть ті, в кого усі ресурси. До речі, американці винні українцям за 'надуспішну' рекламу петріотів, бабло заробили і продовжують заробляти немале на продажу цих систем з 2022 , а ділитися не бажають, не гарно якось вийшло
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12.04.2024 11:58 Ответить
Для тебе що в першу чергу важливе-бабло,чи життя?Ті "старі"петріоти" спасли життя десяткам тисяч.Небуло їх,видбиватися тіки гумором кварталу,вір'ятів та інши хохотунчиків.
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12.04.2024 12:05 Ответить
те, що важливо для мене зовсім не має значення, США побудоване на принципі необмеженого капіталізму, там головне бабло, сирійців кинули, афганців кинули, нащо було туди лізти? Все бабло, перспектива великих заробітків. Як тільки 'проект' стає задорогий, відбувається відкат назад, все інше лише гарні слова про демократію, мир, свободу, загальне блаженство, а де вони? А американці чудово знають, що свободу дають гроші, в США навіть час - гроші. Знаю, бо в мене знайома там живе вже років 20 точно.
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12.04.2024 15:12 Ответить
Вони ще за будапештський лохорандум не розрахувалися.
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12.04.2024 12:09 Ответить
Та пів Європи здасться без бою, а потім Пекін прийматиме капітуляцію у Вашингтоні.
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12.04.2024 12:58 Ответить
Реноме США і так вже нижче плінтуса, яка там катастрофа.
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12.04.2024 12:01 Ответить
Країна у 28 разів менша за росію, у три з половиною рази менша за кількістю населення, у десятки разів слабша у озброєності вже ОДИНАДЦЯТИЙ рік протистоїть рашистській нечисті.. І вони ще вагаються, щось там патякають нам про кацапські НПЗ, щось там забороняють та намагаються нам вказувати куди нам іпошити кацапню, а куди ні. Вже "озаботилися" так, що навіть зброю притримують незрозуміло для чого, адже війни в заходу немає!!.. Світ з"їхав з глузду!!
Дякуємо, пане Джонсон, дякуємо за Вашу послідовну політику і ставлення до війни в нашій країні, за підтримку!!
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12.04.2024 12:02 Ответить
Тобі Грузія і грузини у 2008 році дуже хвилювали?
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12.04.2024 12:07 Ответить
звісно ж хвилювали
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12.04.2024 12:39 Ответить
Всіх хвилювали. Якщо не в розрізі співчуття, то хоча б у розрізі, що Україна наступна.
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12.04.2024 13:10 Ответить
Ось що буває, якщо міцне суспільство англо-саксів з Кольтом у кишені півстоліття розбавляти нігерами, латиносами, індусами та підарасами.
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12.04.2024 12:06 Ответить
Індуси з неграми і латиносами тут ні до чого. А ось раптове збільшення моральних підорасів всіх відтінків шкіри знищило міцне суспільство.
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12.04.2024 12:18 Ответить
І нігер - міністр оборони в 1970-80му році теж було нормою, ога. Хоча, в них вже і през такий був.
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12.04.2024 12:34 Ответить
нігери в них з початку історії сша
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12.04.2024 12:41 Ответить
Але у політику та освіту їх почали пускати не так давно.
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12.04.2024 12:57 Ответить
Захопить, тільки за щоку.
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12.04.2024 12:14 Ответить
Швидше марсіане висадяться на землю, ніж ***** шось там захопить ))))
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12.04.2024 12:21 Ответить
Так США , того і підримали з ЄС 🤡 ,ще до виборів ... Шоб москва захопила Київ , просто хто вам після всього пробачить нашу кров? Хіба шо зовсім знищать українців ,та вже асімільованих удмурдців з бурятами та татарстанцями, будуть називати на нашої землі руцкимі українцями ...шкода шо 73% підписали такий вибір ,залишилося тільки молитися та вірити в ЗСУ
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12.04.2024 12:36 Ответить
Я ще у 2019му казав цим дебілам, що ви у бюлетенях підписали капітуляцію України.
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12.04.2024 12:59 Ответить
Окупація України це ганьба для Америки! Причому з 2014 року! Те, що Байден не дає Атамакси - ганьба для Америки!
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12.04.2024 12:37 Ответить
А що ще можна чекати від обама-чмошної шестірки?
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12.04.2024 13:00 Ответить
А можно зробить ракіровку Джонсонів?
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12.04.2024 12:47 Ответить
трампу пох, а судя по байдену йому теж
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12.04.2024 14:32 Ответить
 
 