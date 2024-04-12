Если Путин захватит Киев, для США это станет "катастрофой, большей, чем Вьетнам", - экс-премьер Великобритании Джонсон
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что если россиянам удастся оккупировать Киев, для американского политического лидерства это станет "катастрофой, большей, чем Вьетнам".
Об этом он заявил во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Джонсон предупредил, что конечной целью Путина является захват Киева, потому что он хочет взять под контроль всю страну.
"Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и любой концепции американского лидерства", - сказал он.
По его мнению, если диктатор захватит Киев, "это будет катастрофа, хуже Вьетнама".
"Потому что это будет НАТО, которое после 75 лет успеха впервые потерпело неудачу в европейской войне", - добавил он.
Джонсон отметил, что "молится", чтобы американский Конгресс как можно быстрее принял решение оказать помощь Украине.
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що ж кожне політичне рило, тикає пальцем в сша?
з сша все ясно. сша уперлися. у сша, наймогутнішій державі світу, пересічний громадянин, під слідством, керує державою, замість обраного президента.
поліцейський, виявився тюхтієм, пацифістом, пристаркуватим толерантним сцикливим жиробасом.
скільки, ще часу будеш бігати до нього за допомогою?
скільки треба часу, що б зрозуміти, що не буде захисту від того поліцейського?
до речі сша, з самого початку прогнозували швидку капітуляцію, та партизанську війну.
тому, надавали нам зброю, саме для партизанської війни.
так шо......
Навіть моя мати 65-ти років не задає питання, як та куди виїхати, а "як ми будемо жити при кацапах", вже заїбався мізки вправляти.
Дякуємо, пане Джонсон, дякуємо за Вашу послідовну політику і ставлення до війни в нашій країні, за підтримку!!