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Новости
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США предлагают финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов РФ, - FT

рубль

Штаты предлагают привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущей прибыли, полученной от активов РФ, замороженных западными странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что страны G7 разделились во мнениях по поводу того, что делать с активами РФ на сумму 260 миллиардов евро, замороженных Западом с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Вашингтон поддержал идею конфискации резервов в полном объеме и передаче их Украине, что, по мнению европейских чиновников, может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС хотели бы отдать Киеву только доходы, полученные от активов. Но вопрос использования российских резервов для помощи Киеву стал более актуален в последние месяцы, когда вопрос дополнительной помощи Украине со стороны США заблокирован в Конгрессе, пишет издание.

Читайте также: Бельгия уже перечисляет Украине деньги от замороженных российских активов, - ОП

"Мы находимся на этапе, когда следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность обездвиженных резервов для Украины... Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - сказал заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.

По его словам, предложение США предусматривает предоставление "нынешней стоимости будущего процентного потока от обездвиженных активов, либо через облигации, либо через заем".

Он добавил, что европейцы уже продемонстрировали готовность перечислять Украине процентный доход от замороженных активов, однако существуют способы "увеличить стоимость этих потоков доходов с течением времени".

Также читайте: МВФ о конфискации активов РФ: Важно, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы

"Вместо того, чтобы просто перечислять ежегодную прибыль от резервов, концептуально можно перечислять прибыль за 10 лет или за 30 лет. Текущая стоимость этих доходов суммируется в очень большую цифру", - отметил Сингх.

Предложение должны обсудить министры финансов G7 в кулуарах весенних встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на следующей неделе, и Сингх сказал, что целью будет достижение решения по этому вопросу на ежегодном саммите лидеров G7 в июне.

Один из европейских чиновников считает, что облигации могут принести от 30 до 40 млрд евро исходя из предполагаемой прибыли от российских фондов в Euroclear в течение следующих 10 лет и 50-60 млрд евро прибыли в течение следующих 15-20 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе заблокировано €37 миллиардов частных и €208 миллиардов государственных российских активов

Автор: 

США (26528) Сингх Сабрина (44) замороженные активы (283)


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Топ комментарии
+3
Там ще руде ***** поки до влади не прийшло. Яке як скаже, так і буде.
Поки ще працюють рештки демократії. Де все за узгодженням та згідно закону.
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12.04.2024 12:03
+2
Гарне було б рішення, і гарний тролінг русні. І гарні отвєтниє мєри у вигляді подальшої конфіскації західної власності на росії.
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12.04.2024 11:51
+2
Так а США могут показать пример ,а не просто БЛА БЛА БЛА? Так передайте активы замороженные в США? Покажите пример Европе . И как долго США собираются кивать на Европу,а Европа на США? НОооо ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬ АКТИВОВ ,а то знаем мы ,уже кредиты набрали у МВФ . Долг остался а толку НОЛЬ ,ЗЕРО.
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12.04.2024 11:59
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Правила форума Совет форумчан
Гарне було б рішення, і гарний тролінг русні. І гарні отвєтниє мєри у вигляді подальшої конфіскації західної власності на росії.
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12.04.2024 11:51 Ответить
Так а США могут показать пример ,а не просто БЛА БЛА БЛА? Так передайте активы замороженные в США? Покажите пример Европе . И как долго США собираются кивать на Европу,а Европа на США? НОооо ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬ АКТИВОВ ,а то знаем мы ,уже кредиты набрали у МВФ . Долг остался а толку НОЛЬ ,ЗЕРО.
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12.04.2024 11:59 Ответить
Там ще руде ***** поки до влади не прийшло. Яке як скаже, так і буде.
Поки ще працюють рештки демократії. Де все за узгодженням та згідно закону.
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12.04.2024 12:03 Ответить
До чого вы Трампа впихнули не впихуемое? Кто он такой? И как Трамп и передача активов сейчас связаны?
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12.04.2024 12:06 Ответить
Зараз - ні, а потім... теж - ні. А міг би.
Як *****. Danone сказав, що йде з росії, ***** передав завод родичу рамзанкі дирова. Швидко знайшлись правові підстави.
І Трамп так само діяти буде. Він же егоїст та самодур. А значить - самодєржєц.
Поки Байден у влади, США будуть шмарклі жувати.
Разом з Трампом почнеться епоха різких і швидких рішень.
Але не факт, що на користь України чи росії.
Але точно на шкоду США.
Такий план.
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12.04.2024 12:11 Ответить
Значит ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ украинским политикам понимая и беря на вооружения вашу точку зору?
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12.04.2024 12:14 Ответить
Припинити, бляха, красти.
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12.04.2024 12:15 Ответить
Вы серьёзно? Так политики не верят в Украину ,с чего им прекращать воровать? Они крадут для своих потомоков. Вы посмотрите ,где дети депутатов,министров живут. Правильно за рубежом. В Украине чиновники зарабатывают, а потом в Омане ,Дубаях и на Мальдивах гуляют. С чего им прекращать воровать, когда ЗАКОН ИМ РАЗРЕШАЕТ и заметьте после всех ведомых и неведомых реформ на кредиты от МВФ. Так что Дякувать за их гарне життя не забувайТЕ.
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12.04.2024 12:21 Ответить
Ви спитали - я відповів.
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12.04.2024 12:23 Ответить
НI. Так вот, вернёмся к нашим баранам ( передачи США расейских активов Украине) или проедем?
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12.04.2024 12:26 Ответить
Так кому передавати? Тому, хто гарантовано вкраде "раді своіх дєтєй"?
Американці не зобов'язані годувати родини українських чиновників.
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12.04.2024 12:27 Ответить
👍 наконец-то дошли до истины. Что значит нужно сделать? Правильно разработать механизм контроля или войти под полное влияние третьих лиц ,например США или же получать готовый продукт . НО для этого нужно что сделать? Правильно поменять владу . Что мешает сделать изменения?
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12.04.2024 12:30 Ответить
Одне мерзенне *****, яке
1. Постійно обстрілює територію України, чим не дає відкрити виборчі дільниці
2. Змусило піти на фронт найактивнішу частину населення, без участі якої ці вибори - фількіна грамота
3. Змусило мільйони втекти з країни, і їх голоси теж не можуть бути враховані
Це головна причина. Ну і є всякі там д'єрьмачкі, які цю владу узурпували, і зміна зєлі у президентському кріслі їм смерті подібна.
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12.04.2024 12:34 Ответить
1. Пуйло не дає відкрити виборчі дільниці - фейк. Дільниці легко відкриваються у бомбосховищах.

2. Фронтовики легко голосують, як вже було неодноразово в 2014 і 2019хх роках.

3. В усіх українських амбасадах за кордоном по закону про вибори відкриваються дільниці, як завжди, де громадяни України легко голосують за посвідченням.

4. "Неначасі" - фейк, який закинутий владою, щоб продовжувати зраджувати і красти
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12.04.2024 12:52 Ответить
1. І скільки людей ризикне після пари попереджувальних прильотів напередодні?
2. Яка протяжність лінії фронту була навесні 2014 і у 2019 році, та інтенсивність БД?
3. У 2014 за кордоном були одночасно мільйони українців, громадян України, без можливості повернутись на день виборів?
4. Інші способи змістити владу в умовах її фактичної узурпації?
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12.04.2024 12:57 Ответить
и що робить? Ну если не политический шаг ,то нация исчезнет. Они ( хабад) сбежит ,у них дома за рубежом. Мы видим запада помощь ,никакая. Выход какой, - на щите? Мол не зламались но погибли? Так? Вони ( ХАБАД) договрится или сбежит,а украинцы?
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12.04.2024 13:01 Ответить
Ваші пропозиції?
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12.04.2024 13:03 Ответить
оставлю без комментарии тута, вам не понравится ,что я напишу. Сначала нужно понять общественности причину масштабного вторжения х-ла 2022 г, ( ВЕДЬ НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТ) А потом уже можно рассуждать ,как быть, и искать выход, понимая ,кто союзник со стороны запада,кто партнёр.
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12.04.2024 13:12 Ответить
Конкретних пропозицій немає, ясно.
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12.04.2024 13:14 Ответить
Давайте логически придём к причине полномасштабно вторжения ****** в Украину ,а там гляди и выход увидим. Только возвращаться нужно в 2019 год к выборам.
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12.04.2024 13:18 Ответить
Та легко.
Обрали русофоба Кучму (Україна - не росія) - війни не було, хоч і була Тузла.
Обрали русофоба Ющенко (сіньйор-голодомор) - війни не було, хоч Грузія і газ.
Обрали русофіла овоча - війна у 2014.
Обрали русофоба Порошенко - ***** зупинилось.
Обрали русофіла зєлю - ***** пішло повномасштабкою.
Висновок: треба обирати русофоба, тоді ***** злякається і далі не піде, щонайменше.
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12.04.2024 13:23 Ответить
Ну пан і застібнув... Сьогодні прильотів зовсім нема, так?))

Яка має бути лінія фронту, щоб зєлена шобла крала вічно?))

Ще раз повторюю, по посвідченню в українських амбасадах вже 32 роки встановлюються скриньки для голосування

Ніяких інших способів оновити владу, окрім виборів, не існує, якщо пан натякає на військовий заколот.

Краще людям припинити "неначасять", але перейматись висуненням ЄДИНОГО, кандидата від демопозиції, щоб він переміг вже у першому турі навіть попри фальсіфікації
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12.04.2024 13:11 Ответить
Порошенко не пройде. Юля теж. Вважаю, хтось з військових, що перевірені в справах. Залужний має високу довіру
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12.04.2024 13:31 Ответить
Але від ще давно казав, що у політику йти не збирається.
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12.04.2024 13:34 Ответить
Червінський, Кривоніс, Забродський, Бурба...
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12.04.2024 13:41 Ответить
На жаль, не мають детального розуміння роботи держапарату, тому дуже імовірно, що поряд швидко з'явиться спочатку якийсь мутний богданчик, якого відтіснить суворий д'Єрьмак.
Русня - майстри перехоплення керування. Згадайте овоча і зєлю, які починали як ставленики Кучми та Коломойського, а закінчили як маріонетки москви.
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12.04.2024 13:43 Ответить
Але треба хтось один. Нехай хоч жереб кидають
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12.04.2024 13:43 Ответить
Ви задали питання, що заважає змінити владу - я відповів.
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12.04.2024 12:58 Ответить
Из воровства денег правящим хабадом в Украине ,вот эта вся кавасия в США и происходит. Первопричина не дачи денег и помощи Украине на Банковой сидит.
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12.04.2024 12:33 Ответить
Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки

Тобто конфіскувати активи ПОРУШНИКА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА не можна? Дозволити йому порушити міжнародне право - можна. А вилучити його гроші - ні.

Чудово!
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12.04.2024 12:07 Ответить
Тепер ще й "ескалація порушень міжнародного права"... заважає Вашингтону.
Будапештський меморандум, за який соромно президенту Клінтону, не завадив покинути Україну під атакою терористів без військової допомоги США?
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12.04.2024 13:41 Ответить
пропонують пропонують да не випропонують
байден пропонує повернути йому молодість
а трамп пропонує повернутись до штурму капітолію
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12.04.2024 12:28 Ответить
Красиво послали подальше. Уже было. Австрия и Венгрия против. В реале надо просить Ирис в Германии, Грипен в Швеции и.т.д.
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12.04.2024 12:39 Ответить
В Штатах російських грошей дуже мало, десь 3%. А європейці лякливі, щоб йти на фронду з Рашкою. Хіба що британці, скандинави...
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12.04.2024 12:43 Ответить
та вже третій рік пропонують, клоуни памперсниє
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12.04.2024 14:30 Ответить
 
 