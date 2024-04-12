США предлагают финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов РФ, - FT

Штаты предлагают привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущей прибыли, полученной от активов РФ, замороженных западными странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что страны G7 разделились во мнениях по поводу того, что делать с активами РФ на сумму 260 миллиардов евро, замороженных Западом с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Вашингтон поддержал идею конфискации резервов в полном объеме и передаче их Украине, что, по мнению европейских чиновников, может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС хотели бы отдать Киеву только доходы, полученные от активов. Но вопрос использования российских резервов для помощи Киеву стал более актуален в последние месяцы, когда вопрос дополнительной помощи Украине со стороны США заблокирован в Конгрессе, пишет издание.

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"Мы находимся на этапе, когда следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность обездвиженных резервов для Украины... Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - сказал заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.

По его словам, предложение США предусматривает предоставление "нынешней стоимости будущего процентного потока от обездвиженных активов, либо через облигации, либо через заем".

Он добавил, что европейцы уже продемонстрировали готовность перечислять Украине процентный доход от замороженных активов, однако существуют способы "увеличить стоимость этих потоков доходов с течением времени".

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"Вместо того, чтобы просто перечислять ежегодную прибыль от резервов, концептуально можно перечислять прибыль за 10 лет или за 30 лет. Текущая стоимость этих доходов суммируется в очень большую цифру", - отметил Сингх.

Предложение должны обсудить министры финансов G7 в кулуарах весенних встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на следующей неделе, и Сингх сказал, что целью будет достижение решения по этому вопросу на ежегодном саммите лидеров G7 в июне.

Один из европейских чиновников считает, что облигации могут принести от 30 до 40 млрд евро исходя из предполагаемой прибыли от российских фондов в Euroclear в течение следующих 10 лет и 50-60 млрд евро прибыли в течение следующих 15-20 лет.

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