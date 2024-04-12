США предлагают финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов РФ, - FT
Штаты предлагают привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущей прибыли, полученной от активов РФ, замороженных западными странами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что страны G7 разделились во мнениях по поводу того, что делать с активами РФ на сумму 260 миллиардов евро, замороженных Западом с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Вашингтон поддержал идею конфискации резервов в полном объеме и передаче их Украине, что, по мнению европейских чиновников, может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС хотели бы отдать Киеву только доходы, полученные от активов. Но вопрос использования российских резервов для помощи Киеву стал более актуален в последние месяцы, когда вопрос дополнительной помощи Украине со стороны США заблокирован в Конгрессе, пишет издание.
"Мы находимся на этапе, когда следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность обездвиженных резервов для Украины... Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - сказал заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.
По его словам, предложение США предусматривает предоставление "нынешней стоимости будущего процентного потока от обездвиженных активов, либо через облигации, либо через заем".
Он добавил, что европейцы уже продемонстрировали готовность перечислять Украине процентный доход от замороженных активов, однако существуют способы "увеличить стоимость этих потоков доходов с течением времени".
"Вместо того, чтобы просто перечислять ежегодную прибыль от резервов, концептуально можно перечислять прибыль за 10 лет или за 30 лет. Текущая стоимость этих доходов суммируется в очень большую цифру", - отметил Сингх.
Предложение должны обсудить министры финансов G7 в кулуарах весенних встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на следующей неделе, и Сингх сказал, что целью будет достижение решения по этому вопросу на ежегодном саммите лидеров G7 в июне.
Один из европейских чиновников считает, что облигации могут принести от 30 до 40 млрд евро исходя из предполагаемой прибыли от российских фондов в Euroclear в течение следующих 10 лет и 50-60 млрд евро прибыли в течение следующих 15-20 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки ще працюють рештки демократії. Де все за узгодженням та згідно закону.
Як *****. Danone сказав, що йде з росії, ***** передав завод родичу рамзанкі дирова. Швидко знайшлись правові підстави.
І Трамп так само діяти буде. Він же егоїст та самодур. А значить - самодєржєц.
Поки Байден у влади, США будуть шмарклі жувати.
Разом з Трампом почнеться епоха різких і швидких рішень.
Але не факт, що на користь України чи росії.
Але точно на шкоду США.
Такий план.
Американці не зобов'язані годувати родини українських чиновників.
1. Постійно обстрілює територію України, чим не дає відкрити виборчі дільниці
2. Змусило піти на фронт найактивнішу частину населення, без участі якої ці вибори - фількіна грамота
3. Змусило мільйони втекти з країни, і їх голоси теж не можуть бути враховані
Це головна причина. Ну і є всякі там д'єрьмачкі, які цю владу узурпували, і зміна зєлі у президентському кріслі їм смерті подібна.
2. Фронтовики легко голосують, як вже було неодноразово в 2014 і 2019хх роках.
3. В усіх українських амбасадах за кордоном по закону про вибори відкриваються дільниці, як завжди, де громадяни України легко голосують за посвідченням.
4. "Неначасі" - фейк, який закинутий владою, щоб продовжувати зраджувати і красти
2. Яка протяжність лінії фронту була навесні 2014 і у 2019 році, та інтенсивність БД?
3. У 2014 за кордоном були одночасно мільйони українців, громадян України, без можливості повернутись на день виборів?
4. Інші способи змістити владу в умовах її фактичної узурпації?
Обрали русофоба Кучму (Україна - не росія) - війни не було, хоч і була Тузла.
Обрали русофоба Ющенко (сіньйор-голодомор) - війни не було, хоч Грузія і газ.
Обрали русофіла овоча - війна у 2014.
Обрали русофоба Порошенко - ***** зупинилось.
Обрали русофіла зєлю - ***** пішло повномасштабкою.
Висновок: треба обирати русофоба, тоді ***** злякається і далі не піде, щонайменше.
Яка має бути лінія фронту, щоб зєлена шобла крала вічно?))
Ще раз повторюю, по посвідченню в українських амбасадах вже 32 роки встановлюються скриньки для голосування
Ніяких інших способів оновити владу, окрім виборів, не існує, якщо пан натякає на військовий заколот.
Краще людям припинити "неначасять", але перейматись висуненням ЄДИНОГО, кандидата від демопозиції, щоб він переміг вже у першому турі навіть попри фальсіфікації
Русня - майстри перехоплення керування. Згадайте овоча і зєлю, які починали як ставленики Кучми та Коломойського, а закінчили як маріонетки москви.
Тобто конфіскувати активи ПОРУШНИКА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА не можна? Дозволити йому порушити міжнародне право - можна. А вилучити його гроші - ні.
Чудово!
Будапештський меморандум, за який соромно президенту Клінтону, не завадив покинути Україну під атакою терористів без військової допомоги США?
байден пропонує повернути йому молодість
а трамп пропонує повернутись до штурму капітолію