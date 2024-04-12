Вся Европа должна подумать, как помочь соседним с Украиной странам, которые находятся "на линии фронта", - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз рассмотреть возможность оказания помощи странам-соседям Украины, в частности, Польше и Эстонии, которые находятся на "линии фронта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на французское издание "20 minutes".

"С первых дней войны Польша дала Украине все возможное и даже больше. Сегодня Польша должна сама строить свою безопасность", – заявил Туск на встрече с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Польский премьер отметил, что ЕС должен в целом, и не только Польша, помогать Украине как можно больше.

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"Вся Европа должна активнее думать о том, как помочь таким странам как Польша и Эстония, которые находятся на линии фронта.

Если мы - единая Европа, значит, война стоит на нашем пороге. Именно поэтому мы будем искать все возможные способы поддержать Украину и страны, наиболее уязвимые для последствий этой войны", - резюмировал Туск.

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