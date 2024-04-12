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Новости
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Вся Европа должна подумать, как помочь соседним с Украиной странам, которые находятся "на линии фронта", - Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз рассмотреть возможность оказания помощи странам-соседям Украины, в частности, Польше и Эстонии, которые находятся на "линии фронта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на французское издание "20 minutes".

"С первых дней войны Польша дала Украине все возможное и даже больше. Сегодня Польша должна сама строить свою безопасность", – заявил Туск на встрече с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Польский премьер отметил, что ЕС должен в целом, и не только Польша, помогать Украине как можно больше.

Также читайте: Сейчас самый критический момент в истории со времен Второй мировой, следующие два года будут решающими, - Туск

"Вся Европа должна активнее думать о том, как помочь таким странам как Польша и Эстония, которые находятся на линии фронта.

Если мы - единая Европа, значит, война стоит на нашем пороге. Именно поэтому мы будем искать все возможные способы поддержать Украину и страны, наиболее уязвимые для последствий этой войны", - резюмировал Туск.

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Автор: 

Европа (1841) Польша (8405) Туск Дональд (733) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+11
Як допомогти їм захиститись від українського збіжжя і українських журналістів, що фільмують торгівлю з русьою, угу 🤡
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12.04.2024 11:53
+10
Курва хитродупа.
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12.04.2024 11:51
+9
Лінію фронту мабуть фермери організували
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12.04.2024 11:53
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Курва хитродупа.
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12.04.2024 11:51 Ответить
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12.04.2024 11:53 Ответить
старік кабаєв не даремно показував карсону копії листів Хмельницького
мол каже:
"ось так як Хмель прийшов з поклоном - так і Україна прийде з поклоном"
"а після цього ми разом аналогічно розділим поляків"
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12.04.2024 12:31 Ответить
що там думати заблокувати польський кордон і все !
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12.04.2024 11:52 Ответить
З боку Німеччини.
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12.04.2024 11:55 Ответить
чому тільки Німеччини ? з усіх боків .
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12.04.2024 12:00 Ответить
А Україні - не треба???
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12.04.2024 11:52 Ответить
Они считают что уже не треба
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12.04.2024 16:18 Ответить
Як допомогти їм захиститись від українського збіжжя і українських журналістів, що фільмують торгівлю з русьою, угу 🤡
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12.04.2024 11:53 Ответить
Лінію фронту мабуть фермери організували
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12.04.2024 11:53 Ответить
Цинічний підар.
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12.04.2024 11:54 Ответить
Не нация, а только нынешняя польская власть. Думаешь большинство поляков бы возмущалось, если бы Туск подавил протесты фермеров и наложил большие штрафы за этот цирк ? Думаю нет, потому что большинству поляков до одного места чем занимаются их собратья клоуны на границе.
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12.04.2024 12:10 Ответить
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12.04.2024 11:54 Ответить
Днище
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12.04.2024 11:55 Ответить
Цинічна потвора. Нехай тобі рольнікі помагають пшеку ти їбаний.
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12.04.2024 11:56 Ответить
А можна цього "друга України" хоч за горло потримати?
А по факту Туск виявився набагато більше прокацапським ніж попередній прем'єр Моравецький і постійно ставить нам підніжки, прикриваючись примітивними, популістичними заявами.
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12.04.2024 11:59 Ответить
Каюсь особисто.
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12.04.2024 12:27 Ответить
- Нас бомбят, уничтожают энергетические объекты. Дайте ПВО.
- "Всё поняли. Вот вам генераторы"
- У нас нет снарядов. Гибнут солдаты. Пришлите снаряды, суки.
- "Не вопрос. Вот вам аптечки"
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12.04.2024 12:02 Ответить
А ще заявки типу "гроші на відбудування України"
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12.04.2024 14:53 Ответить
бідні та нещасні. треба і їм допомагати, бо начали худнуть чи що?
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12.04.2024 12:06 Ответить
поки блокували кордон забули посіяти .
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12.04.2024 12:08 Ответить
Если на линии фронта, почему не воюете?
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12.04.2024 12:07 Ответить
Вони воюють, підіймаючи F16 і направляючи ракети назад в український напрямок
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12.04.2024 14:55 Ответить
туск поляк! прим'єр польщі! він думає про майбутнє своєї речі посполитої.
чи він повинен, зе!стрижня обсмоктувати? чи за українців перейматися?
які претензії до туска?
наступного разу, думайте мозком, кого обирати у владу.
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12.04.2024 12:08 Ответить
і як само, туск, особисто тебе, нашакалів?
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12.04.2024 12:15 Ответить
Ми з ВАМИ знайомі, Гриша? Чи ви кацап?
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12.04.2024 12:27 Ответить
а що це змінює?
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12.04.2024 12:30 Ответить
"пшек Туск і "пшияцєль куйла" " хоче нашакалити Україні віттягнувши і увагу і що головне фінанси ЄС для себе ,в той час,як український народ захищає його польську задницю від рашиста,хоронячи десятки тисяч захисників...
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12.04.2024 13:53 Ответить
польський народ обрав дисидента, валенсу.
український народ обрав махрового комуняку, кравчука.

польща в єс та нато.
україна, за ті ж самі роки, розкрадена, корумпована та ніяк не може відірватися від кацапії.

відчуваєш різницю?

полякі вже зрозуміли, що вони наступні і терміново до цього готуються.
а, що робили українці, коли в україні вже була війна? обрали зе!довбойоба поржати та пожрати шашликі.

то, хто з нас шакалить?
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12.04.2024 14:04 Ответить
Що Тобі не ясно ,хто шпкплить??"пшек Туск і "пшияцєль куйла" " хоче нашакалити Україні віттягнувши і увагу і що головне фінанси ЄС для себе ,в той час,як український народ захищає його польську задницю від рашиста,хоронячи десятки тисяч захисників...- хто хоче ткт шакалити?
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12.04.2024 16:05 Ответить
Потерпаєте? Бідолашні? Якби не всрались якщо московити вам під кордон прийдуть.
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12.04.2024 12:10 Ответить
Тобто 39 секунд зальоту ракети то вже "лінія вогню"?Чи ще там якісь "жертви" були...ото втрати. Цілий ЄС тепер в напрязі - де взяти бабла?
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12.04.2024 12:10 Ответить
Це та лінія фронту, Туск, що висипає на землю та топчить українське зерно?
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12.04.2024 12:10 Ответить
Ось тільки скиглить не треба, в тебе є бойові фермери, танк на ходу, ракету на літу все що хочеш зупинять
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12.04.2024 12:11 Ответить
Поляки вже всрались, вибачте за слово.
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12.04.2024 12:20 Ответить
А їх ще навіть за Сувалки не потримали.
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12.04.2024 12:28 Ответить
Може спочатку розгоните трактористів/комбайнерів на кордоні та закриєте кордон для білорусів з моsкалями?
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12.04.2024 12:21 Ответить
Тобто Туск Україну вже злив, треба розуміти
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12.04.2024 12:25 Ответить
А вони завжди в першу чергу собі допомагали. Щоб кордон росії був якнайдалі. Щоб отримати нову техніку за передану стару радянську техніку. Щоб якомога більше прийняти укр. заробітчан. Кордон розкрив справжні наміри. А вже потім нас підтримували. І така пропаганда діє. На заході люди вважають наче Польща чи не найбільше допомогла Україні.
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12.04.2024 12:39 Ответить
Це так по-дружньому, так щиро. На нашій біді нажитися, смерті украінців монетезувати.
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12.04.2024 13:50 Ответить
Натякаєш , щоб ЄС виділив більше грошей для поляків, перестаньте кордони блокувати підери 😡
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12.04.2024 14:21 Ответить
Туск на Колчаковських фронтах воює ! Дайтє єму сєльодкі !!!
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12.04.2024 20:21 Ответить
 
 