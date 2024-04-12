Вся Европа должна подумать, как помочь соседним с Украиной странам, которые находятся "на линии фронта", - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз рассмотреть возможность оказания помощи странам-соседям Украины, в частности, Польше и Эстонии, которые находятся на "линии фронта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на французское издание "20 minutes".
"С первых дней войны Польша дала Украине все возможное и даже больше. Сегодня Польша должна сама строить свою безопасность", – заявил Туск на встрече с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Польский премьер отметил, что ЕС должен в целом, и не только Польша, помогать Украине как можно больше.
"Вся Европа должна активнее думать о том, как помочь таким странам как Польша и Эстония, которые находятся на линии фронта.
Если мы - единая Европа, значит, война стоит на нашем пороге. Именно поэтому мы будем искать все возможные способы поддержать Украину и страны, наиболее уязвимые для последствий этой войны", - резюмировал Туск.
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мол каже:
"ось так як Хмель прийшов з поклоном - так і Україна прийде з поклоном"
"а після цього ми разом аналогічно розділим поляків"
А по факту Туск виявився набагато більше прокацапським ніж попередній прем'єр Моравецький і постійно ставить нам підніжки, прикриваючись примітивними, популістичними заявами.
- "Всё поняли. Вот вам генераторы"
- У нас нет снарядов. Гибнут солдаты. Пришлите снаряды, суки.
- "Не вопрос. Вот вам аптечки"
чи він повинен, зе!стрижня обсмоктувати? чи за українців перейматися?
які претензії до туска?
наступного разу, думайте мозком, кого обирати у владу.
український народ обрав махрового комуняку, кравчука.
польща в єс та нато.
україна, за ті ж самі роки, розкрадена, корумпована та ніяк не може відірватися від кацапії.
відчуваєш різницю?
полякі вже зрозуміли, що вони наступні і терміново до цього готуються.
а, що робили українці, коли в україні вже була війна? обрали зе!довбойоба поржати та пожрати шашликі.
то, хто з нас шакалить?