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Новости Война
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Оттока из Украины беженцев, как в начале полномасштабной войны, уже не будет, - Международная организация по миграции

паспорт,біженці,мігранти

В Международной организации по миграции не ожидают такого потока беженцев из Украины, который был в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом во время общения с журналистами заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не ожидаю, что мы увидим отток (людей из Украины. - Ред.) такими темпами, как в начале войны. Поток из Украины отличался количеством людей, которые быстро покидали страну. Это было беспрецедентно. Я не думаю, что мы увидим повторение этого. Сейчас нет ничего действительно катастрофического", - сказала Поуп.

Она заверила, что МОМ продолжит наблюдение, но, по ее оценкам, украинцы преданы своей стране и предпочитают оставаться в ней.

"Но мы должны быть реалистами. Людям, если они не имеют безопасного места, если подвергаются постоянным атакам, свойственно перемещаться", - отметила Поуп.

Как сообщалось, по оценкам Евростата, на сегодняшний день в странах ЕС находятся 4,2 миллиона украинских беженцев.

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беженцы (1639) МОМ (10)


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Топ комментарии
+12
Хто хотів і так, а хто міг - далеко не всі. Навіть попри війну в Україні залишається багато людей, хтось по фінансовим, хтось по сімейним обставинам. Але при погіршенні ситуації, як от наприклад прорив орків кудись змусить виїхати і це буде дуже велика кількість людей
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12.04.2024 12:07
+10
Не очікують? А дарма...
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12.04.2024 12:00
+7
Будет ещё какой ИСХОД будет ,если вооружения не будет. это один из факторов,а ещё Ядерка,атомные станции, про коллектор не работающий и расспостранения инфекций и фекалий говорить? Или про молчать? Так что не ГОВОРИТЕ А ,а лучше давайте вооружение ,а вообще помогайте гнать врага.
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12.04.2024 12:02
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Не очікують? А дарма...
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12.04.2024 12:00 Ответить
Хто міг/хотів - давно виїхали та влаштувались у Європі.
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12.04.2024 12:03 Ответить
Хто хотів і так, а хто міг - далеко не всі. Навіть попри війну в Україні залишається багато людей, хтось по фінансовим, хтось по сімейним обставинам. Але при погіршенні ситуації, як от наприклад прорив орків кудись змусить виїхати і це буде дуже велика кількість людей
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12.04.2024 12:07 Ответить
Оттока не буде- у людей грошi кончились.
А хто при грошах тому iтут непогано.
Он Петя за 23р. заробив в 2.5 разiв бiльше чим за 22р.
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12.04.2024 13:05 Ответить
Це за нинішньої ситуації відповідає дійсності. При тотальному захваті нашої країни картина зміниться суттєво.
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12.04.2024 12:11 Ответить
Я хотів і міг, але не встиг і зараз не випускають. І таких людей багато
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12.04.2024 12:25 Ответить
В мене так само. Посольство країни моєї дружини жувало шмарклі до самого початку війни. А коли нарешті розродилося дозволом - стало вже запізно.
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12.04.2024 12:29 Ответить
Ми залишились, бо батьків не змогли покинути. Й таких теж багато.
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12.04.2024 12:36 Ответить
Все решительные уехали. Остались те, кому дороже сохранить соцстатус при любой власти (приспособленцы). Также осталась категория людей, которые никогда не бросят свою хату. И патриоты.
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12.04.2024 12:17 Ответить
"И патріоти".
Патріоти в березні 22-го відправили своїх дружин з дітьми за кордон (висадили на піших переходах) і пішли до війська. Чому за кордон? Бо знають, що станеться з рідними військових у разі капітуляції України.
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12.04.2024 12:28 Ответить
А люди похилого віку, яким протипоказано змінювати територію проживання більш ніж на 100-200 км? Це вікове. Вони хто за Вашими критеріями? Пристосуванці? Патріоти? І за які кошти їм їхати?
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12.04.2024 12:39 Ответить
Будет ещё какой ИСХОД будет ,если вооружения не будет. это один из факторов,а ещё Ядерка,атомные станции, про коллектор не работающий и расспостранения инфекций и фекалий говорить? Или про молчать? Так что не ГОВОРИТЕ А ,а лучше давайте вооружение ,а вообще помогайте гнать врага.
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12.04.2024 12:02 Ответить
"Але ми повинні бути реалістами. Людям, якщо вони не мають безпечного місця, якщо зазнають постійних атак, властиво переміщуватися", - зауважила Поуп.

Тобто сама ж себе і спростувала.
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12.04.2024 12:05 Ответить
Буде ще більше. До кінця літа кацапи будуть під Києвом.
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12.04.2024 12:05 Ответить
Чому до літа, а не за 3 дні, що за зміна планів
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12.04.2024 12:08 Ответить
Ну,ну да вот только в крынках окопаються а это сразу плацдарм на львов и вашингтон открывает,эти убогие за села месяцами воюют,даже если у нас будут одни калаши с лопатами и старые гранаты русня минимум жопорукого биомусора за 2 года положит что бы на окраины киева подойти,а там и до ванкувера рукой подать
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12.04.2024 12:12 Ответить
Це вона щось на кшталт халва-халва говорить. Сама себе заспокоює. Коли стане зрозуміло остаточно народу України, що Захід віддає нашу країну на Кацапію, то звідси будуть намагатися рвонути в три рази більше ніж зараз є біженців. Перспектива переселення з Черкащини, Вінничини на Камчатку чи в Магадан нікого не бадьорить. А це буде обов'язково у разі захвату країни. Козломорди не зроблять помилку ранніх часів, що оставили українців дома. Окрім частини переселених західняків. Зараз переселять всіх. Навіть колаборантів.
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12.04.2024 12:08 Ответить
Никто нечего не отдаст максимум бамбас.харе херню рыгать,не зря бершка и прочие сюда заехали это тут вы убогие рыгаете одним негативом,вон в часике уже трошки полегче стало со слов бойцов а сопливые зрадойобы уже со львова бежите ,сцыкливое убожество
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12.04.2024 12:16 Ответить
"Бєршка заєхала" - значить переможемо "facepalm"
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12.04.2024 12:22 Ответить
Зради немає. Є варіанти розвитку подій. Якщо людина не має плану Б як би навіть добре щось не йшлося, то вона або просто тупа, або не хоче зрозуміти що вона тупа.
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12.04.2024 12:23 Ответить
Колима та Маґадан - це ще лайт версія.
До Чечні, на "перевиховання".
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12.04.2024 12:31 Ответить
Ага, як кордони відкриють , європейці дуже здивуються
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12.04.2024 12:09 Ответить
Не буде? Які оптимісти. Ще декілька таких ударів но енергетиці та відсутність БК і будуті такі хвилі яких вони ще ніколи не бачили...
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12.04.2024 12:26 Ответить
Відтоку не буде,буде навала в стилі монголо-татар якщо не будете давати зброї.
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12.04.2024 12:27 Ответить
Не буде біженців чому? Бо будуть завертати?
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12.04.2024 12:29 Ответить
Завертати може і не будуть. Але годувати не будуть. На їжу треба буде заробляти.
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12.04.2024 12:33 Ответить
Так, ніякої шари вже не буде
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12.04.2024 12:37 Ответить
а в Україні люди не заробляють? з неба падає все?
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12.04.2024 13:24 Ответить
На сьогодні кожна європейська країна, яка з 24.02.2022 р. приймає воєнних мігрантів, в той чи інший спосіб забезпечує кожному проживання, харчування та доступ до медичного обслуговування.
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12.04.2024 13:47 Ответить
ага, знайомий в Англії працює на фермі. Ну звісно ж має житло, їжу та медичну страховку. "Таким" способом дійсно забезпечений цим.
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12.04.2024 20:43 Ответить
 
 