Оттока из Украины беженцев, как в начале полномасштабной войны, уже не будет, - Международная организация по миграции

В Международной организации по миграции не ожидают такого потока беженцев из Украины, который был в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом во время общения с журналистами заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не ожидаю, что мы увидим отток (людей из Украины. - Ред.) такими темпами, как в начале войны. Поток из Украины отличался количеством людей, которые быстро покидали страну. Это было беспрецедентно. Я не думаю, что мы увидим повторение этого. Сейчас нет ничего действительно катастрофического", - сказала Поуп.

Она заверила, что МОМ продолжит наблюдение, но, по ее оценкам, украинцы преданы своей стране и предпочитают оставаться в ней.

"Но мы должны быть реалистами. Людям, если они не имеют безопасного места, если подвергаются постоянным атакам, свойственно перемещаться", - отметила Поуп.

Как сообщалось, по оценкам Евростата, на сегодняшний день в странах ЕС находятся 4,2 миллиона украинских беженцев.

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