Оттока из Украины беженцев, как в начале полномасштабной войны, уже не будет, - Международная организация по миграции
В Международной организации по миграции не ожидают такого потока беженцев из Украины, который был в начале полномасштабного вторжения России.
Об этом во время общения с журналистами заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не ожидаю, что мы увидим отток (людей из Украины. - Ред.) такими темпами, как в начале войны. Поток из Украины отличался количеством людей, которые быстро покидали страну. Это было беспрецедентно. Я не думаю, что мы увидим повторение этого. Сейчас нет ничего действительно катастрофического", - сказала Поуп.
Она заверила, что МОМ продолжит наблюдение, но, по ее оценкам, украинцы преданы своей стране и предпочитают оставаться в ней.
"Но мы должны быть реалистами. Людям, если они не имеют безопасного места, если подвергаются постоянным атакам, свойственно перемещаться", - отметила Поуп.
Как сообщалось, по оценкам Евростата, на сегодняшний день в странах ЕС находятся 4,2 миллиона украинских беженцев.
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А хто при грошах тому iтут непогано.
Он Петя за 23р. заробив в 2.5 разiв бiльше чим за 22р.
Патріоти в березні 22-го відправили своїх дружин з дітьми за кордон (висадили на піших переходах) і пішли до війська. Чому за кордон? Бо знають, що станеться з рідними військових у разі капітуляції України.
Тобто сама ж себе і спростувала.
До Чечні, на "перевиховання".