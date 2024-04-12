Украине для усиления ПВО нужны не только системы Patriot, но и SAMP/T, - Кулеба

Приоритетом Украины в 2024 году является усиление противовоздушной обороны. Для этого требуются, в частности, системы ПВО SAMP/T.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме дипломатии военного времени, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый (приоритет на 2024 год, – ред.) – ПВО. И не просто ПВО – а Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать баллистику. Надо действовать очень сфокусированно, не надо размывать", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Украине не подходит ответ, что "вы работаете над усилением ПВО".

"Нас интересует сколько батарей Patriot и когда, сколько батарей SAMP/T и когда", - добавил Кулеба.

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Что известно о SAMP/T

В 2023 году Франция и Италия совместно передали Украине противоракетную систему SAMP/T.

Известно, что системы Samp-T могут сбивать цели на расстоянии до 150 км и на высоте до 25 км. Также ЗРК может уничтожать баллистические ракеты.

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