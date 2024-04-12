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Украине для усиления ПВО нужны не только системы Patriot, но и SAMP/T, - Кулеба

samp

Приоритетом Украины в 2024 году является усиление противовоздушной обороны. Для этого требуются, в частности, системы ПВО SAMP/T.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме дипломатии военного времени, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый (приоритет на 2024 год, – ред.) – ПВО. И не просто ПВО – а Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать баллистику. Надо действовать очень сфокусированно, не надо размывать", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Украине не подходит ответ, что "вы работаете над усилением ПВО".

"Нас интересует сколько батарей Patriot и когда, сколько батарей SAMP/T и когда", - добавил Кулеба.

Также читайте: Кулеба призвал Сежурне к немедленным действиям по поставкам ПВО Украине: "И Киев, и Париж знают, где находятся эти системы"

Что известно о SAMP/T

В 2023 году Франция и Италия совместно передали Украине противоракетную систему SAMP/T.

Известно, что системы Samp-T могут сбивать цели на расстоянии до 150 км и на высоте до 25 км. Также ЗРК может уничтожать баллистические ракеты.

Читайте также: 25 систем Patriot нужно Украине, чтобы обезопасить города от российских обстрелов, - Воздушные силы

Автор: 

ПВО (2729) Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (270)


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Топ комментарии
+5
і лопати! обов'язково, проси лопати!
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12.04.2024 12:18
+5
Кулеба знає що такі комплекси виробляють один - два роки?

чи то йому нє інтєрєсно?
асвальт треба було товще в офшорах мзати, курви ! 👿

.
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12.04.2024 12:21
+5
і нового главу мзс, кабінету міністрів та президента .Старі вже запліснявіли.

народу не підходить відповідь що " зелені легітмні до кніця війни "
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12.04.2024 12:22
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і лопати! обов'язково, проси лопати!
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12.04.2024 12:18 Ответить
асфальтоукладачі також.
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12.04.2024 12:22 Ответить
Потужна, дуже потужна заява!
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12.04.2024 12:20 Ответить
Кулеба знає що такі комплекси виробляють один - два роки?

чи то йому нє інтєрєсно?
асвальт треба було товще в офшорах мзати, курви ! 👿

.
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12.04.2024 12:21 Ответить
і нового главу мзс, кабінету міністрів та президента .Старі вже запліснявіли.

народу не підходить відповідь що " зелені легітмні до кніця війни "
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12.04.2024 12:22 Ответить
От що заважає дати? Чи продати? Все одно потім поріжуть на металобрухт та утилізують. Ці системи робилися не для війни, а для виставок. Показали, похизувалися і поставили в ангар. А потім інколи на навчаннях пастрєлушкі влаштовують. Ось і все.
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12.04.2024 12:24 Ответить
Тобто спочатку - Готуйтесь до війни, Путлєр скоро нападе на НАТО.
А тепер - вам комплекси ППО не потрібні, дайте нам.
Тут, як кажуть - або хрестик зніміть, або труси надіньте.
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12.04.2024 12:34 Ответить
Йдеться про те, що їх у них 100. Ми просимо 7.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3850552-borrel-evropejski-armii-maut-100-batarej-patriot-i-vse-se-nespromozni-nadati-sim-z-nih-ukraini.html

Ще дебільні питання про хрестики та труси у великого патріота з австралії є?
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12.04.2024 12:38 Ответить
В кого їх сто? Які модифікації? Чи багато щастя принесуть старі модифікації, які не можуть збивати балістичні ракети? Їх стан?
І ще купа питань, відповідей на які вам Подоляк в інструктажі не дав.
Але можеш запитати в нього про Кільчень, Дніпро, Корал. Особливо про Кільчень, який пройшов випробування. Як там твоя люба зелень налагодила його виробництво, за ці 2 роки? Хоча б ракету в місяць роблять? Чи хочете вічно лише отримувати все з Заходу? Причому бажано дрібними не міченими банкнотами?
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12.04.2024 13:01 Ответить
Тобто Борель має особисто доповісти про це? Ну ОК. Так йому і напиши: вимагаю чіткою відповіді на всі мої питання! Де, скільки, які модифікації і в якому стані! Адресу знаєш чи написати?

І ще раз, австралійській поцрєоте: ти виходиш з хибної передумови. Від того всі твої "аргументи" окрім як нікчемними назвати не можна. Зокрема про те, що ми нібито мали можливість зробити свій власний петріот. Це надскладна система, на розробку якої потрібні довгі роки, купа грошей та відповідні спеціалісти. У нас цього не було як до війни, так, тим більше, й зараз. Чи тобі нагадати, що Україна тоді жила на кредити МВФ?
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12.04.2024 13:13 Ответить
Диванний патріот-фанатат Боневтіка - ти хоч вивчи, хто є хто на міжнародній арені. Який ще Боррель до ППО?
Яка розробка - система Кільчень ВЖЕ була створена! Інша були в різній стадії розробки.
Які гроші - на дороги знайшли ж, чи ти вважаєш, що круто країна зекономила, забивши під керівництвом Зелі на армію?
Втрачав би він 7 мільярдів....
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12.04.2024 13:19 Ответить
А Вован не хоче попрохати комплекси ПРО в Ізраїлю? Невже мамаріматапапасаша, поки перебували там з візитом не домовились? Айайай, ну хоча б сексологиню до Нетаньяху нехай зашле.
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12.04.2024 12:32 Ответить
Інтернет в австралії вимкнули?

Посольство України в Ізраїлі направило уряду країни запит на отримання систем протиповітряної оборони. Офіційні особи Ізраїлю підтвердили одержання листа від України. Серед бажаного для України озброєння в листі перелічують системи Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.

https://gazeta.ua/articles/politics/*********-poprosila-v-izrayilyu-ppo-zmi/1116727

https://www.axios.com/2022/10/19/ukraine-requests-israel-iron-dome-defense-iran-russia-war

https://www.documentcloud.org/documents/23168259-ukraine-israel?responsive=1&title=1
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12.04.2024 12:42 Ответить
Зайди до Подоляка, візьми в нього грамоту з подякою.
Хочу нагадати, що поки ти вилизував усьому Офісу ПреЗедента, то забув перегорнути календар, і на дворі зараз не жовтень 2022, а квітень 2024р. Це в 2022, ні про літаки F-16, ні про ракети Storm Shadow, ні про ..... мова не йшла.
Але час минув, а ваша подоляковська банда продовжує годувати народ протухшим телемарафоном і чіпляти на вуха людям крадені з гуманітарки спагетті.
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12.04.2024 12:54 Ответить
І яке це має відношення до того, що ти давно протухлими новинами виправдовуєш повний провал міжнародної політики Зеленським і Ко? Це чудово характеризує чий ти фанат. Фанат за гроші чи ідейний, от питання.
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12.04.2024 13:09 Ответить
Для захисту об'єктів критичної інфраструктури були б в нагоді "залізні куполи". Це ППО ближнього бою, але їх можна тупо поставити біля кожного стратегічного об'єкту, щоб вони прикривали виключно його. Там на пусковій установці 2 десятка зенітних ракет (проти 4-х на "патріотах", С-300 чи "буках"), тож не критично, що москалі знатимуть їхнє розташування -- вони зможуть і самі відбитися від нападу і захистити охороняємий об'єкт.
І ще. При визначенні пріоритетності не завжди треба виходити чисто з гуманітарних позицій: все-таки людей у нас значно більше, ніж електростанцій, воєнних заводів чи складів з ************ і люди на відміну від об'єктів можуть розбігтися, змінити дислокацію або сховатися в укриття (як би цинічно це не виглядало, але це закон будь-якої війни - насамперед рятувати те, що забезпечує життєдіяльність та спроможність воювати далі).
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12.04.2024 12:44 Ответить
Та про цей купол вже сто разів писали. І що? Ніхто не сумнівається в його ефективності. Але тупо не дають.
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12.04.2024 12:47 Ответить
"Нас цікавить, скільки батарей Patriot і коли, скільки батарей SAMP/T і коли", - додав Кулеба" Знову робота на телевізор. Бойовий Кулєва " розмазує" союзників. Ну дуже ілікторату до вподоби. Тільки хтось, колись цей випендрьож проігнорує культурно.Як Німеччина " ліверну ковбасу" і просто перестане надавати взагалі будь- що.
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12.04.2024 13:14 Ответить
Військові спроможності НАТО просто вражають!

Недарама обговорюють можливості створення нового військового блоку.
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12.04.2024 17:19 Ответить
 
 