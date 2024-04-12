Украине для усиления ПВО нужны не только системы Patriot, но и SAMP/T, - Кулеба
Приоритетом Украины в 2024 году является усиление противовоздушной обороны. Для этого требуются, в частности, системы ПВО SAMP/T.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме дипломатии военного времени, информирует Цензор.НЕТ.
"Первый (приоритет на 2024 год, – ред.) – ПВО. И не просто ПВО – а Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать баллистику. Надо действовать очень сфокусированно, не надо размывать", - отметил он.
Министр подчеркнул, что Украине не подходит ответ, что "вы работаете над усилением ПВО".
"Нас интересует сколько батарей Patriot и когда, сколько батарей SAMP/T и когда", - добавил Кулеба.
Что известно о SAMP/T
В 2023 году Франция и Италия совместно передали Украине противоракетную систему SAMP/T.
Известно, что системы Samp-T могут сбивать цели на расстоянии до 150 км и на высоте до 25 км. Также ЗРК может уничтожать баллистические ракеты.
Пожалуйста, подождите...
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чи то йому нє інтєрєсно?
асвальт треба було товще в офшорах мзати, курви ! 👿
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народу не підходить відповідь що " зелені легітмні до кніця війни "
А тепер - вам комплекси ППО не потрібні, дайте нам.
Тут, як кажуть - або хрестик зніміть, або труси надіньте.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3850552-borrel-evropejski-armii-maut-100-batarej-patriot-i-vse-se-nespromozni-nadati-sim-z-nih-ukraini.html
Ще дебільні питання про хрестики та труси у великого патріота з австралії є?
І ще купа питань, відповідей на які вам Подоляк в інструктажі не дав.
Але можеш запитати в нього про Кільчень, Дніпро, Корал. Особливо про Кільчень, який пройшов випробування. Як там твоя люба зелень налагодила його виробництво, за ці 2 роки? Хоча б ракету в місяць роблять? Чи хочете вічно лише отримувати все з Заходу? Причому бажано дрібними не міченими банкнотами?
І ще раз, австралійській поцрєоте: ти виходиш з хибної передумови. Від того всі твої "аргументи" окрім як нікчемними назвати не можна. Зокрема про те, що ми нібито мали можливість зробити свій власний петріот. Це надскладна система, на розробку якої потрібні довгі роки, купа грошей та відповідні спеціалісти. У нас цього не було як до війни, так, тим більше, й зараз. Чи тобі нагадати, що Україна тоді жила на кредити МВФ?
Яка розробка - система Кільчень ВЖЕ була створена! Інша були в різній стадії розробки.
Які гроші - на дороги знайшли ж, чи ти вважаєш, що круто країна зекономила, забивши під керівництвом Зелі на армію?
Втрачав би він 7 мільярдів....
Посольство України в Ізраїлі направило уряду країни запит на отримання систем протиповітряної оборони. Офіційні особи Ізраїлю підтвердили одержання листа від України. Серед бажаного для України озброєння в листі перелічують системи Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.
https://gazeta.ua/articles/politics/*********-poprosila-v-izrayilyu-ppo-zmi/1116727
https://www.axios.com/2022/10/19/ukraine-requests-israel-iron-dome-defense-iran-russia-war
https://www.documentcloud.org/documents/23168259-ukraine-israel?responsive=1&title=1
Хочу нагадати, що поки ти вилизував усьому Офісу ПреЗедента, то забув перегорнути календар, і на дворі зараз не жовтень 2022, а квітень 2024р. Це в 2022, ні про літаки F-16, ні про ракети Storm Shadow, ні про ..... мова не йшла.
Але час минув, а ваша подоляковська банда продовжує годувати народ протухшим телемарафоном і чіпляти на вуха людям крадені з гуманітарки спагетті.
І ще. При визначенні пріоритетності не завжди треба виходити чисто з гуманітарних позицій: все-таки людей у нас значно більше, ніж електростанцій, воєнних заводів чи складів з ************ і люди на відміну від об'єктів можуть розбігтися, змінити дислокацію або сховатися в укриття (як би цинічно це не виглядало, але це закон будь-якої війни - насамперед рятувати те, що забезпечує життєдіяльність та спроможність воювати далі).
Недарама обговорюють можливості створення нового військового блоку.