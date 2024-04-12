Украинские города могут остаться без света, а волны беженцев - хлынуть в Европу, - глава МИД Польши Сикорский

Нежелание Конгресса США принять очередной пакет помощи Украине может повлечь за собой новую волну беженцев из-за того, что украинцы не смогут защитить объекты энергетики. Ведь уже сейчас они испытывают нехватку ракет ПВО.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский сказал, что подобные атаки по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением. Он подчеркнул, что Украина давно просит о разблокировании помощи от США.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", - сказал польский министр.

Он напомнил, как президент США Джо Байден побывал с исключительным визитом в Киеве перед первой годовщиной полномасштабного вторжения, где заверил его в поддержке. В то же время, как отметил Сикорский, законопроект о дополнительном финансировании помощи для Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

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"Призываю опять спикера Джонсона: дайте демократии принять решение… Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", - подчеркнул глава польского МИД.

Сикорский добавил, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше на помощь Украине, чем США.

"Сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", - сказал министр.

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