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Новости Война
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Украинские города могут остаться без света, а волны беженцев - хлынуть в Европу, - глава МИД Польши Сикорский

сикорский

Нежелание Конгресса США принять очередной пакет помощи Украине может повлечь за собой новую волну беженцев из-за того, что украинцы не смогут защитить объекты энергетики. Ведь уже сейчас они испытывают нехватку ракет ПВО.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский сказал, что подобные атаки по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением. Он подчеркнул, что Украина давно просит о разблокировании помощи от США.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", - сказал польский министр.

Он напомнил, как президент США Джо Байден побывал с исключительным визитом в Киеве перед первой годовщиной полномасштабного вторжения, где заверил его в поддержке. В то же время, как отметил Сикорский, законопроект о дополнительном финансировании помощи для Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

Читайте также: Оттока из Украины беженцев, как в начале полномасштабной войны, уже не будет, - Международная организация по миграции

"Призываю опять спикера Джонсона: дайте демократии принять решение… Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", - подчеркнул глава польского МИД.

Сикорский добавил, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше на помощь Украине, чем США.

"Сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский – спикеру Джонсону: Доверие к США будет под вопросом, если Конгресс не одобрит помощь для Украины

Автор: 

беженцы (1639) ПВО (2729) Сикорский Радослав (402)


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Топ комментарии
+13
Ну, як будуте продовжувати шмарклі жувати, то так воно і буде (не дай Господь, звісно).
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12.04.2024 12:26
+11
звучить шизофренічно на фоні пох.їстичної позиції уряду Польщі щодо блокування українського кордону.
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12.04.2024 12:35
+10
Все вірно, пане Радославе!
Єврокретини потім будуть скиглити що витрачають десятки міліардів на біженців замість того, щоб вкласти ці гроші в зброю для України
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12.04.2024 12:29
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Правила форума Совет форумчан
Ну, як будуте продовжувати шмарклі жувати, то так воно і буде (не дай Господь, звісно).
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12.04.2024 12:26 Ответить
Все вірно, пане Радославе!
Єврокретини потім будуть скиглити що витрачають десятки міліардів на біженців замість того, щоб вкласти ці гроші в зброю для України
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12.04.2024 12:29 Ответить
Твій пан тебе на хєру вже півроку вертить. Бо за блокування кордону платять усі споживачі в Україні. Ти у тому числі
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12.04.2024 14:22 Ответить
Футболять один до одного!
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12.04.2024 12:29 Ответить
європідараси
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12.04.2024 12:30 Ответить
насправді, хвилі біженців повинні їхати з темних холодних міст прикордонних областей росії до Уралу і за Урал. Тільки так російському ВПК може бути завданий нищівний удар.
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12.04.2024 12:33 Ответить
За Уралом, вся міць ВПК у них.
це ще з 2 світової перенесли.
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12.04.2024 13:16 Ответить
за уралом у них тайга. 90 відсотків підприємств ВПК знаходиться на європейській частини росії.
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12.04.2024 14:36 Ответить
Свердловськ, Свердловські номерні, Челябінські, челябінські номерні, Курган, Тюмень, Новосибірськ, Томськ, Іркутськ
Основні виробництва ВПК...
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12.04.2024 14:42 Ответить
по перше - Свердловська область це не за Уралом. По друге - ви просто маніпулятивно насмикали назви міст.
Для прикладу - з тридцяти підприємств, які входять в Корпорацію «Тактическое ракетное вооружение» тільки два підприємства знаходяться дійсно за Уралом - це завод "Автоматика" в Омську і підприємство «НПО машиностроения» в місті Пермь. Всі інші - це європейська частина росії. Навіть на Уралі тільки одне підприємство КТРВ з тридцяти - це АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь", яке знаходиться на півдні Свердловської області у Камєнск-Уральську.
Така ж сама ситуація і з іншими підприємствами ВПК. Здебільшого це пов'язано з концентрацією кваліфікованих робітників та інженерно-наукового потенціалу.
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12.04.2024 15:12 Ответить
Єкатеринбург і Челябінськ в Азії...
За Уральським хребтом!

Ой да ладно :
УВЗ-Тагіл
Златмаш, м. Златоуст
Збройовий завод, м Челябінськ
Курганмашзавод, м. Курган
Завод № 9, м. Єкатеринбург
Компанія РЕВАНТА, м. Єкатеринбург
"Омсктрансмаш", м. Омськ
"Сибприбормаш», м Бійськ
"Красмаш", м. Красноярськ

це я так по шапках пройшов
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12.04.2024 15:23 Ответить
а ще більш ніж тисяча підприємств російського ВПК, на які накладені санкції, знаходяться на європейській частині росії.
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12.04.2024 15:26 Ответить
це навіть не компанії, це заводи
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12.04.2024 15:40 Ответить
якщо вам так буде зрозуміліше - більш ніж тисяча заводів російського ВПК, на які накладені санкції, знаходяться на європейській частині росії.
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12.04.2024 15:52 Ответить
звучить шизофренічно на фоні пох.їстичної позиції уряду Польщі щодо блокування українського кордону.
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12.04.2024 12:35 Ответить
А може це те що і потрібно Європі: дешева робоча сила. Щоб не завозити негрів.
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12.04.2024 12:41 Ответить
Коли почне звучати від європейських політиків у бік США, що вони зобов'язані надавати військову допомогу Україні, бо вони були ініціаторами ядерного роззброєння України.
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12.04.2024 12:41 Ответить
Ти диви,який співчутливий. Порозганяйте краще своїх ледарів фермерів з кордону.
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12.04.2024 12:42 Ответить
Та ніхто вже у вашу пшекію не поїде. Запливіть там лайном разом із хвермерами, Тусками, Дудами, та іншою хмиздобратією.
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12.04.2024 12:45 Ответить
Ось що їх непокоїть - хвилі біженців з України. Це ж скільки грошей треба на них витратити!
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12.04.2024 12:45 Ответить
Тільки за сьогодні декілька закордонних ЗМІ, політиків, міжнародних установ сповіщали ПРОТИЛЕЖНІ "новини" стосовно українських біженців, а саме ймовірності нової хвилі, кількості, бажання повернутись до своєї країни й т.д. Все це каже про те, що на цій темі хоче підзаробити, або поспекулювати велика кількість людей котрі у реальності нічого не знають на нічим не переймаються а переслідують ВЛАСНІ інтереси з піару, або досягнення конкретних цілей часто далеких від піклування про біженців і вирішення питань пов'язаних із ними!!!
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12.04.2024 12:55 Ответить
В цьому є і частка вашої діяльності, тої що на кордоні та в Єврокомисії.
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12.04.2024 12:59 Ответить
та ще знесуть та затопчуть ваших фермерів блокувальщиків
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12.04.2024 13:28 Ответить
польська влада вже потирає свої брудні руки від перспективи отримати ще пару мільйонів робочих рук.
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12.04.2024 14:20 Ответить
Не думаю, що це їм вигідно. Та кількість українців, яка є нараз там доволі комфортна для них. Збільшення призведе до безробіття серед поляків. А уряду це нафіг не потрібно, адже там є свої гундосики, які печуться про рейтинги. Це перший момент. Другий, біженці працездатного віку зазвичай чіпляють із собою і тих, хто не в стані працювати (діти, старі), а це навпаки зайвий напряг для економіки. Польща вляла в цій ситуації що хотіла, дифіцит найманої праці вона перекрила. Тепер хоче підрізати агропродукцію з України, щоб самій збільшити і власний експорт і нас підтіснити із світових ринків. Далі вони ще більше будуть закручувати ситуацію. Гадаю наступна тема буде за металургію.
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12.04.2024 14:45 Ответить
Хм... дивно звучить, адже у Міжнародній організації з міграції не очікують такого потоку біженців з України Джерело:
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12.04.2024 14:38 Ответить
 
 