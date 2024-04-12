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Новости Война
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Нам нужно большое количество Patriot и ракет к ним, партнеры об этом знают, - Воздушные силы

сша,пво,грибаускайте,patriot

Украине нужно большое количество систем ПВО Patriot и ракет к ним. Партнеры Украины об этом знают.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Конечно, мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы и боеприпасы к ним, поэтому, конечно, нам нужно больше ракет. Мы не можем самостоятельно пополнять запасы, не можем самостоятельно производить эти ракеты. Поэтому наши партнеры знают о нашей потребности, они знают, сколько у нас есть ракет, сколько нам необходимо еще. Однако не стоит поддаваться панике, поскольку вы видите и сегодняшний результат, как отработали наши мобильные огневые группы", - сказал он.

Спикер напомнил, что ночью Силы обороны сбили 16 из 17 "шахедов", накануне противовоздушная оборона также показала хороший результат по сбиванию враждебных целей.

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В то же время, он отметил, что ракеты типа "Кинжал" сбивать крайне сложно, поэтому Украине нужно больше систем Patriot.

"Нам нужно большое количество Patriot, мы не устаем об этом говорить. Это единственное оружие, которое в настоящее время может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения врага. Конечно, мы очень ожидаем поставок нашими партнерами этих систем ПВО", - добавил Евлаш.

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Автор: 

ПВО (2729) Patriot (270) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+9
потрібна симетрична відповідь, бо ніяких "петріотів" не вистачить.
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12.04.2024 12:28
+6
Знову ні про що. Тих ракет не так вже й багато і ціна конська, не дешевше Кинжалів, немає дурнів щоб роками і роками їх постачати поки тут корупційний диктаторський режим вибудувався і винаходить нові схеми.
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12.04.2024 12:31
+4
офіс прастих рєшеній продовжує ритмічно працювати шостий рік.
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12.04.2024 12:38
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Правила форума Совет форумчан
потрібна симетрична відповідь, бо ніяких "петріотів" не вистачить.
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12.04.2024 12:28 Ответить
А дустом пуйла не пробували?
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12.04.2024 12:33 Ответить
це не допоможе - там черга смєнних путіних вже давно стоїть.
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12.04.2024 12:35 Ответить
"*****" це титул правителя **********. Буде ще *****-2, *****-3... І так до розвалу **********...
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12.04.2024 12:42 Ответить
Цей євлаш малєнький ЗЄльониш!
ТТХ ракет та їх вартість то хер..ня!
Головне вивчити по ЗЄльоному:

"Байден, де наші Петріоти ?"

.
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12.04.2024 12:34 Ответить
офіс прастих рєшеній продовжує ритмічно працювати шостий рік.
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12.04.2024 12:38 Ответить
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12.04.2024 12:29 Ответить
Мабуть це був у зелених план "Б".
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12.04.2024 12:40 Ответить
Україна - не Ізраїль. І навіть не якась там Саудовська Аравія...
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12.04.2024 12:30 Ответить
тонко подмечено !

Ізраїль та С.Аравія вкладаються в зброю, а вже потім в асвальт ! 👿
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12.04.2024 12:37 Ответить
В озброєння Ізраілю десятками років вкладаються самі Сполучені Штати. А про "асвальт" не набридло?
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12.04.2024 12:44 Ответить
після проголошення своєї Незалежності Ізраїль десятки років був бідною країною, бо вкладався у зброю та власний ВПК


Країна з кількома міліонами населення сама виробляє весь асортимент зброї - від автомата до танка, літака та ПРО.
І все - найкраще у світі.

Не треба триндіти про допомогу, коли на асвальті ЗЄльоні крали! 👿
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12.04.2024 13:01 Ответить
Алекс.
По-перше. Весь асортимент зброї Ізраїль ні грама не виробляє.
По-друге. З моменту виникнення половину бюджету країни
складають закордонні вливання. (США, діаспора).
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12.04.2024 13:10 Ответить
Да-да, конечно, мені й дня не вистачить перечислять Узі, Меркави, Залізний Купол, Пращу Давида, усілякі там Спайки та класні такі самоходки..

Йди вчи мат.часть ЦАХАЛУ! 👿
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12.04.2024 13:40 Ответить
Мабуть західні партнери накопичують свої склади ракет до петріотів, розуміють, яка загроза до них підходить
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12.04.2024 12:30 Ответить
Знову ні про що. Тих ракет не так вже й багато і ціна конська, не дешевше Кинжалів, немає дурнів щоб роками і роками їх постачати поки тут корупційний диктаторський режим вибудувався і винаходить нові схеми.
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12.04.2024 12:31 Ответить
Менше читай старців маразматиків - розумніший будеш.
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12.04.2024 12:35 Ответить
🖕 меньше недолугі поради роздавай.
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12.04.2024 12:38 Ответить
нє? не крадуть? то все кацапське іпсо?
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12.04.2024 12:39 Ответить
Червінського вже перевели до Кропивницького.. https://www.youtube.com/live/f6l-nVQaGrY?si=Flq8MmToxXDdqhT9
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12.04.2024 12:34 Ответить
нам потрібна велика кількість ракет, саме тому ми будуємо меморіал за 800 млн., добудовуємо музей голодомору за 450 млн., запланували звести десяток наддорогих бомбосховищ з барабанами, активно інвестуємо в дорожні роботи десятки мільярдів... що ми не так робимо??
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12.04.2024 12:35 Ответить
Я_прорахувався... але_де?.jpeg
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12.04.2024 12:46 Ответить
Нам потрібні далекобійні вітчизняні ракети великої потужності. Війна яку почали кацапи має повернутися туди звідки прийшла.
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12.04.2024 12:36 Ответить
ну вже ж стільки писали.
нам наполегливо та категорично, не рекомендують бомбити кацапську територію.
про тес, взагалі, мовчу.
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12.04.2024 12:42 Ответить
Інакше ніяк. Якщо у нас кацапи будуть все безкарно знищувати то переможцем в довготривалій війні буде *********. Це розуміють навіть діти.
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12.04.2024 12:49 Ответить
Та потрібно багато чого. Питання де взяти?
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12.04.2024 12:47 Ответить
Корумповану "зелень" потрібно прибрати і почати адекватно фінансувати вітчизняний ВПК.
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12.04.2024 12:53 Ответить
Ви вже прибираєте? Є адекватна політична програма яка це зможе зробити, чи вже на майдані бруківку збираєте?
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12.04.2024 12:58 Ответить
Я "три Д" - доїдаю, доношую, доживаю. По великому рахунку мені в цій країні не жити. Я скоро здохну. Так що вся відповідальність за майбутнє країни лежить на молоді, а я лежу на дивані і уважно спостерігаю за деградацією політичної та соціальної системи під керівництвом зелених уйобків. Так що здоровя "збирути бруківку" вже нема...
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12.04.2024 14:11 Ответить
Ну от тому ніколи нічого і не зміниться, бо усі делегують відповідальність кудись, але не на себе. Завжди чекають гарного розумного чарівника політика у голубому гвинтокрилі на велосипеді, який покаже кіно зробить все чудово сам. А такого не буває. Молодь країну покине нажаль. Зрештою найбільш талановита та кваліфікована. Особисто знаю багато людей, які до теперішнього моменту не планували імігрувати і донатили багато для війська, але їх думка після всього що твориться змінилася бо є певне розчарування діями влади і як наслідок союзників.
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12.04.2024 15:52 Ответить
Замість того щоб знищити офіс президента і агента єрмака з його ставлениками народ хоче стати емігрантами? І потім решту життя ховати очі і бути обєктом глузування в усьому світі? Креатівнєнько...
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12.04.2024 17:23 Ответить
Нажаль це так. І об'єктивно на поточному етапі ця зміна вже нічого не вирішить. Як то кажуть просрали усі полімери. Глузування у всьому світі? На теперішньому рівні толерастіі/бодіпозитивщині і т.п.? Серьозно?
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12.04.2024 17:47 Ответить
З часом події будуть розслідувані похвилинно і таке явище як толерастія стане предметом наукових досліджень...
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12.04.2024 18:30 Ответить
 
 