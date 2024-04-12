Нам нужно большое количество Patriot и ракет к ним, партнеры об этом знают, - Воздушные силы
Украине нужно большое количество систем ПВО Patriot и ракет к ним. Партнеры Украины об этом знают.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Конечно, мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы и боеприпасы к ним, поэтому, конечно, нам нужно больше ракет. Мы не можем самостоятельно пополнять запасы, не можем самостоятельно производить эти ракеты. Поэтому наши партнеры знают о нашей потребности, они знают, сколько у нас есть ракет, сколько нам необходимо еще. Однако не стоит поддаваться панике, поскольку вы видите и сегодняшний результат, как отработали наши мобильные огневые группы", - сказал он.
Спикер напомнил, что ночью Силы обороны сбили 16 из 17 "шахедов", накануне противовоздушная оборона также показала хороший результат по сбиванию враждебных целей.
В то же время, он отметил, что ракеты типа "Кинжал" сбивать крайне сложно, поэтому Украине нужно больше систем Patriot.
"Нам нужно большое количество Patriot, мы не устаем об этом говорить. Это единственное оружие, которое в настоящее время может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения врага. Конечно, мы очень ожидаем поставок нашими партнерами этих систем ПВО", - добавил Евлаш.
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ТТХ ракет та їх вартість то хер..ня!
Головне вивчити по ЗЄльоному:
"Байден, де наші Петріоти ?"
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Ізраїль та С.Аравія вкладаються в зброю, а вже потім в асвальт ! 👿
Країна з кількома міліонами населення сама виробляє весь асортимент зброї - від автомата до танка, літака та ПРО.
І все - найкраще у світі.
Не треба триндіти про допомогу, коли на асвальті ЗЄльоні крали! 👿
По-перше. Весь асортимент зброї Ізраїль ні грама не виробляє.
По-друге. З моменту виникнення половину бюджету країни
складають закордонні вливання. (США, діаспора).
Йди вчи мат.часть ЦАХАЛУ! 👿
нам наполегливо та категорично, не рекомендують бомбити кацапську територію.
про тес, взагалі, мовчу.
чарівникаполітика у голубому гвинтокриліна велосипеді, який покаже кінозробить все чудово сам. А такого не буває. Молодь країну покине нажаль. Зрештою найбільш талановита та кваліфікована. Особисто знаю багато людей, які до теперішнього моменту не планували імігрувати і донатили багато для війська, але їх думка після всього що твориться змінилася бо є певне розчарування діями влади і як наслідок союзників.