Нам нужно большое количество Patriot и ракет к ним, партнеры об этом знают, - Воздушные силы

Украине нужно большое количество систем ПВО Patriot и ракет к ним. Партнеры Украины об этом знают.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Конечно, мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы и боеприпасы к ним, поэтому, конечно, нам нужно больше ракет. Мы не можем самостоятельно пополнять запасы, не можем самостоятельно производить эти ракеты. Поэтому наши партнеры знают о нашей потребности, они знают, сколько у нас есть ракет, сколько нам необходимо еще. Однако не стоит поддаваться панике, поскольку вы видите и сегодняшний результат, как отработали наши мобильные огневые группы", - сказал он.

Спикер напомнил, что ночью Силы обороны сбили 16 из 17 "шахедов", накануне противовоздушная оборона также показала хороший результат по сбиванию враждебных целей.

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В то же время, он отметил, что ракеты типа "Кинжал" сбивать крайне сложно, поэтому Украине нужно больше систем Patriot.

"Нам нужно большое количество Patriot, мы не устаем об этом говорить. Это единственное оружие, которое в настоящее время может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения врага. Конечно, мы очень ожидаем поставок нашими партнерами этих систем ПВО", - добавил Евлаш.

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