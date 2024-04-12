Кулеба рассказал о 7 принципах украинской дипломатии военного времени: Готовность работать, даже когда партнеры говорят "нет". СПИСОК
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал принципы ведения дипломатии в военное время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Министр отметил, что принципы работы дипломатов во время войны принципиально отличны от того, как действуют дипломаты в традиционные времена, из-за чего украинские дипломаты порой сталкиваются с непониманием – но альтернативы нет.
Кулеба перечислил эти принципы:
- "Упорство" и готовность работать, даже когда партнеры говорят "нет".
- Не бояться ставить друзей в неловкое положение.
- Ненадобность "плана Б" и концентрация только на основном плане.
- Максимальное сжатые сроки для принятия решения.
- Принцип – все говорят со всеми, когда МИД координирует не кто кому говорит, а что говорить.
- Гибкость решений в стиле "меню", когда можно выбирать элементы решения (что недопустимо в традиционной дипломатии).
- Четкость, прямота и уместность ("Во время войны лучше выглядеть неуклюже, чем не донести позицию").
"Все эти принципы были выработаны не от хорошей жизни. Но они работают", – добавил министр.
Объясняя эти принципы, Кулеба отметил, в частности, что в мирных условиях дипломат, несколько раз услышав от партнеров твердое "нет", должен остановиться, а дипломат государства в состоянии войны не имеет на это права, потому что на кону стоит выживание страны.
Также Кулеба считает допустимым и порой даже необходимым несоблюдение дипломатической осторожности, в том числе в отношении союзников:
"Отличие между нами и государствами-союзниками в том, что, в худшем варианте, друзья возложат цветы на вашу могилу – а вы при этом варианте умрете. Так что разница есть. Поэтому не надо бояться выводить друзей из зоны комфорта, говорить с ними откровенно и в присутствии других – до тех пор, пока не будет результатов".
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В якому місці вони працюють? Партнери відмовляються один за одним від України. Може це заслуга дипломатів "з новими підходами"?
Він досвідчений діпломат.
Проблема у тому що фактично усім керуе Ермак, а не Кулеба…
Як скаже Дєрьмак, так і зробите.