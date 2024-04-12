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Новости Война
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Кулеба рассказал о 7 принципах украинской дипломатии военного времени: Готовность работать, даже когда партнеры говорят "нет". СПИСОК

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал принципы ведения дипломатии в военное время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр отметил, что принципы работы дипломатов во время войны принципиально отличны от того, как действуют дипломаты в традиционные времена, из-за чего украинские дипломаты порой сталкиваются с непониманием – но альтернативы нет.

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Кулеба перечислил эти принципы:

  • "Упорство" и готовность работать, даже когда партнеры говорят "нет".
  • Не бояться ставить друзей в неловкое положение.
  • Ненадобность "плана Б" и концентрация только на основном плане.
  • Максимальное сжатые сроки для принятия решения.
  • Принцип – все говорят со всеми, когда МИД координирует не кто кому говорит, а что говорить.
  • Гибкость решений в стиле "меню", когда можно выбирать элементы решения (что недопустимо в традиционной дипломатии).
  • Четкость, прямота и уместность ("Во время войны лучше выглядеть неуклюже, чем не донести позицию").

"Все эти принципы были выработаны не от хорошей жизни. Но они работают", – добавил министр.

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Объясняя эти принципы, Кулеба отметил, в частности, что в мирных условиях дипломат, несколько раз услышав от партнеров твердое "нет", должен остановиться, а дипломат государства в состоянии войны не имеет на это права, потому что на кону стоит выживание страны.

Также Кулеба считает допустимым и порой даже необходимым несоблюдение дипломатической осторожности, в том числе в отношении союзников:

"Отличие между нами и государствами-союзниками в том, что, в худшем варианте, друзья возложат цветы на вашу могилу – а вы при этом варианте умрете. Так что разница есть. Поэтому не надо бояться выводить друзей из зоны комфорта, говорить с ними откровенно и в присутствии других – до тех пор, пока не будет результатов".

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Автор: 

дипломатия (1463) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", - додав міністр.
В якому місці вони працюють? Партнери відмовляються один за одним від України. Може це заслуга дипломатів "з новими підходами"?
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12.04.2024 13:01
+3
Володар лопат.
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12.04.2024 13:03
+3
Особливо коли вам народ говорить - Ні корупції, брехні та мародерству, ви продовжуєте працювати по цім напрямкам наче в останнє
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12.04.2024 13:12
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"Усі ці принципи були вироблені не від хорошого життя. Але вони працюють", - додав міністр.
В якому місці вони працюють? Партнери відмовляються один за одним від України. Може це заслуга дипломатів "з новими підходами"?
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12.04.2024 13:01 Ответить
Це"трускавецька школа дипломатії".ЇЇ "випускники" ще вчора пиво в супермаркетах крали. Сьогодні президент вважає, що тільки вони повинні керувати країною. Багатьом подобається. Доовіряють президенту і його отооченню.
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12.04.2024 13:47 Ответить
Ні. Кулеба не брав участі у Трусковцях.

Він досвідчений діпломат.

Проблема у тому що фактично усім керуе Ермак, а не Кулеба…
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12.04.2024 18:03 Ответить
Це він про єдиний напрямок єрмако-дипломатії - шукати способи вивезти за кордон та вкласти кудись готівковий валютний кеш?
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12.04.2024 13:01 Ответить
Кого ти, опівська підстилка, називаєш нашими дипломатами?
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12.04.2024 13:02 Ответить
Володар лопат.
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12.04.2024 13:03 Ответить
Так, їхати у Монако навіть коли партнери кажуть ні.
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12.04.2024 13:11 Ответить
Особливо коли вам народ говорить - Ні корупції, брехні та мародерству, ви продовжуєте працювати по цім напрямкам наче в останнє
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12.04.2024 13:12 Ответить
Дипломатів України на своєму місці можна нарахувати від сили з десяток , а решта єрмачня і іх принципи - відкрити побільше ресторанів.
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12.04.2024 13:22 Ответить
Нап'ялив кеди і уже МІД. А принципи? Телефон завгоспа це єдиний кодекс,
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12.04.2024 13:30 Ответить
я так розумію, що "не боятися ставити друзів у незручне положення" - це прийти в мокасінах на голу ногу у білий дім? чи розповісти блінкену, як ти опохмелявся в макдоналдсі? ну, усі ці "принципи" дипломатії часів зе-лупи таки увійдуть до підручників.
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12.04.2024 13:34 Ответить
Забыл указать хамство.
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12.04.2024 13:56 Ответить
Якщо послицєю ви робите "фахівця з орально-мануальних практик", то немає у вас жодних принципів!
Як скаже Дєрьмак, так і зробите.
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12.04.2024 14:38 Ответить
 
 