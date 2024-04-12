Трипольская ТЭС не получала из бюджета 9,7 млрд на защиту, - в Центрэнерго опровергли фейк
ЧАО "Центренерго" опровергло распространенный телеграм-каналами фейк о том, что Трипольская ТЭС, которую накануне разрушили россияне, якобы получила из бюджета 9,7 млрд грн на защиту от ракет и дронов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"Собственными силами компания на 100% выполнила физическую защиту первого уровня критически важных элементов наших ТЭС. О чем мы сообщали и раньше. Эта защита спасает от обломочных поражений, а не от прямых попаданий ракет. Полностью защитить мощности только этим - невозможно. К сожалению, враг стал бить прицельно, именно по восстанавливающемуся годами оборудованию, которое не спрячешь в бетон и мешки с песком", - говорится в сообщении.
В Центрэнерго рассказали, что телеграм-каналы массово перепощивают слова премьера Дениса Шмыгаля о том, что Трипольская ТЭС якобы получила из государственной казны 9,7 млрд грн на защиту от атак РФ.
"Хотя на самом деле, в сообщении от 13.09.2023 премьер-министра Дениса Шмыгаля говорилось, что правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.
То есть всего топливно-энергетического сектора! А не только Трипольской ТЭС", - отметили в ЧАО.
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Можно только увеличить цену для РФ в 50 раз
що, знову, курва, на асвальті пропіл? 👿
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Невже знов Порошенко?!
Це крінж...
сша! європа! де допомога?
АЕС бояться росіяни знищувати тільки тому що і їх задіне, а вони до цього не готові ніяк.
от би послухати НА СТАДІОНІ прямі відповіді Зєлі на прямі запитання обосновано злих людей.. але воно, як і *****, стабільно морозиться, коли "стрьомні нєпоняткі"...
- "вийди отсюда, розбійник"(с), п'ять років сцарювання вже закінчилися
дайте денег
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Значить, той, хто отримав ці мільярди, має вийти і відзвітувати на що він їх витратив.