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Трипольская ТЭС не получала из бюджета 9,7 млрд на защиту, - в Центрэнерго опровергли фейк

тес,українка,трипільська

ЧАО "Центренерго" опровергло распространенный телеграм-каналами фейк о том, что Трипольская ТЭС, которую накануне разрушили россияне, якобы получила из бюджета 9,7 млрд грн на защиту от ракет и дронов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Собственными силами компания на 100% выполнила физическую защиту первого уровня критически важных элементов наших ТЭС. О чем мы сообщали и раньше. Эта защита спасает от обломочных поражений, а не от прямых попаданий ракет. Полностью защитить мощности только этим - невозможно. К сожалению, враг стал бить прицельно, именно по восстанавливающемуся годами оборудованию, которое не спрячешь в бетон и мешки с песком", - говорится в сообщении.

Также читайте: Восстанавливать Трипольскую ТЭС без достаточных систем ПВО - бесполезное дело, - глава "Центрэнерго" Гота

В Центрэнерго рассказали, что телеграм-каналы массово перепощивают слова премьера Дениса Шмыгаля о том, что Трипольская ТЭС якобы получила из государственной казны 9,7 млрд грн на защиту от атак РФ.

"Хотя на самом деле, в сообщении от 13.09.2023 премьер-министра Дениса Шмыгаля говорилось, что правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

То есть всего топливно-энергетического сектора! А не только Трипольской ТЭС", - отметили в ЧАО.

Читайте также: "Центрэнерго" о восстановлении Трипольской ТЭС: Мы знаем, как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки

Центренерго

Автор: 

обстрел (27036) ТЭС (280) энергетика (2554) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+18
Гроші вкрали і сказали,що це фейк. Відмінний бізнес-план.👍
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12.04.2024 13:15
+18
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12.04.2024 13:28
+14
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12.04.2024 13:20
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Гроші вкрали і сказали,що це фейк. Відмінний бізнес-план.👍
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12.04.2024 13:15 Ответить
Зато асвальт гладенький, як завжди ..
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12.04.2024 13:18 Ответить
це якщо він є
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12.04.2024 14:22 Ответить
ось там

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12.04.2024 14:27 Ответить
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12.04.2024 13:17 Ответить
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12.04.2024 13:18 Ответить
За 9.7 миллиарда грн невозможно защитить всю энергетику на 100%
Можно только увеличить цену для РФ в 50 раз
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12.04.2024 14:24 Ответить
Значить нагло брехали? Звична тактика з передвиборчого періоду.
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12.04.2024 18:30 Ответить
ЗЄль, а ЗЄль, деньги то где ?

що, знову, курва, на асвальті пропіл? 👿

.
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12.04.2024 13:17 Ответить
То хтож,окім зє і його посіпак могли освоїти/присвоїти 9.7 лярда?!
Невже знов Порошенко?!
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12.04.2024 13:19 Ответить
В любом случае в этом виноваты ухилянты. кто же еще?)))
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12.04.2024 13:22 Ответить
І іщьо Порошенко!
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12.04.2024 15:14 Ответить
Ну якиись лярд дол попав в ваші липкі ручки - каитесь - НАБУ на вас нема
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12.04.2024 13:19 Ответить
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12.04.2024 13:20 Ответить
Мало вкрали.
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12.04.2024 13:22 Ответить
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12.04.2024 13:23 Ответить
О,он як...то виходить влада минулий рік просто прос...а та брехала про захист енергооб'єктів...?!
Це крінж...
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12.04.2024 13:25 Ответить
тобто, винних нема? знову нема?

сша! європа! де допомога?
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12.04.2024 13:28 Ответить
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12.04.2024 13:28 Ответить
Скільки кілокалорій виділить Євген Кошовий цікаво? Вистачить хоча б на під'їзд 9 ти поверхового будинку чи хоча б хрущовки?
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12.04.2024 13:30 Ответить
Війна рухає прогрес в цивільних технологіях також. Значить потрібно шукати разом з західними розумниками альтернативні портативні можливості електроживлення, які можна швидко переміщувати щоб захистити від ударів ворога. Будь яку ТЕС можна знищити що в Україні що в Росії. І ніяке ППО нічого не захистить.

АЕС бояться росіяни знищувати тільки тому що і їх задіне, а вони до цього не готові ніяк.
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12.04.2024 13:29 Ответить
Були демони(гроши) но оні самоліквідировплісь (с)
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12.04.2024 13:29 Ответить
Шмыгаль отправил, а эти не получили, понятно? Пропали где-то посредине. У кацапов мыши дамбу съели, но и наши бобры не отстают.
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12.04.2024 13:31 Ответить
Але ж гроші не пропали, вони пішли в надійне місце, а так би були знищені разом зі станцією
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12.04.2024 13:51 Ответить
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12.04.2024 13:59 Ответить
..за все в Україні відповідає президент... залишилося з'ясувати хто саме, чи Зєля чи дермак?.. чи вони й досі "нічіво нє должен"?..
от би послухати НА СТАДІОНІ прямі відповіді Зєлі на прямі запитання обосновано злих людей.. але воно, як і *****, стабільно морозиться, коли "стрьомні нєпоняткі"...
- "вийди отсюда, розбійник"(с), п'ять років сцарювання вже закінчилися
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12.04.2024 14:04 Ответить
тотальное ворье
дайте денег
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12.04.2024 14:05 Ответить
Думаю, що гроші на захист виділили по такій самій схемі, як на стіну Яценюка. І результат такий самий-грошей та захисту немає.
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12.04.2024 14:14 Ответить
Шмыгаль, где лярды?
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12.04.2024 14:25 Ответить
"Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору."

Джерело:

Значить, той, хто отримав ці мільярди, має вийти і відзвітувати на що він їх витратив.

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12.04.2024 14:29 Ответить
Та ж сама сама схема як на великом крадівництві 70% відкату ,
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12.04.2024 16:06 Ответить
 
 