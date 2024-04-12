Трипольская ТЭС не получала из бюджета 9,7 млрд на защиту, - в Центрэнерго опровергли фейк

ЧАО "Центренерго" опровергло распространенный телеграм-каналами фейк о том, что Трипольская ТЭС, которую накануне разрушили россияне, якобы получила из бюджета 9,7 млрд грн на защиту от ракет и дронов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Собственными силами компания на 100% выполнила физическую защиту первого уровня критически важных элементов наших ТЭС. О чем мы сообщали и раньше. Эта защита спасает от обломочных поражений, а не от прямых попаданий ракет. Полностью защитить мощности только этим - невозможно. К сожалению, враг стал бить прицельно, именно по восстанавливающемуся годами оборудованию, которое не спрячешь в бетон и мешки с песком", - говорится в сообщении.

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В Центрэнерго рассказали, что телеграм-каналы массово перепощивают слова премьера Дениса Шмыгаля о том, что Трипольская ТЭС якобы получила из государственной казны 9,7 млрд грн на защиту от атак РФ.

"Хотя на самом деле, в сообщении от 13.09.2023 премьер-министра Дениса Шмыгаля говорилось, что правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

То есть всего топливно-энергетического сектора! А не только Трипольской ТЭС", - отметили в ЧАО.

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