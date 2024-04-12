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Евросоюз развернет всю дипломатическую сеть для подготовки к Глобальному саммиту мира, - представительство ЕС в Украине

єс,євросоюз

ЕС готов развернуть всю свою дипломатическую сеть в рамках подготовки к Глобальному саммиту мира по Украине.

Об этом заявил политический советник представительства ЕС в Украине Ондрей Вагнер на форуме дипломатии военного времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы готовы развернуть всю нашу дипломатическую сеть для подготовки этого саммита... Нам с нашей стороны надо прилагать больше усилий для продвижения "формулы мира", - заявил советник представительства ЕС в Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути достижения мира в Украине.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Собеседники обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

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Автор: 

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Покатаються люди в Швейцарію. Відпочинуть поспілкуються пофотографуються для ЗМІ і соцмереж за рахунок своїх держав.

Одне тільки не ясно - де тут мир в Європі? (Україна хоч і не в ЄС, але географічно в Європі).
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12.04.2024 14:19 Ответить
А миру тут не буде, бо є велика кількість складних системних питань у світі, які слід вирішити, а не займатись окозамилюванням.
Війна Зміни Часів - дуже специфічна війна.
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12.04.2024 14:32 Ответить
А рашистські кацапи на конференцію приїдуть?!
Зокрема @уйло - задля арешту за ордером МКС...
Чи то за цих ******* там будутьприсутні їхні господарі з Китаю?
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12.04.2024 14:20 Ответить
КИЦЯ НЮХАЄ РОМАШКУ
ПЕС ВИДАВЛЮЄ КАКАШКУ
В ОЧЕРЕТІ ДИКІ КАЧКИ
А ТИ ГАРНА ДО УСРАЧКИ
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12.04.2024 14:22 Ответить
то, розгорне, чи готовий розгорнути?
а в якості кого, буде, зе!передаст?
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12.04.2024 14:24 Ответить
(уйла не забудьте запросити
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12.04.2024 14:25 Ответить
Якщо не буде Китая, Індії, Саудів, на рівні лідерів їх держав, а не я якихось там послів каву попити, то смислу не буде, як і результатів.
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12.04.2024 15:20 Ответить
А Глобальний саміт зі знищення нацистської ********* буде?
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12.04.2024 16:06 Ответить
 
 