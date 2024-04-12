Евросоюз развернет всю дипломатическую сеть для подготовки к Глобальному саммиту мира, - представительство ЕС в Украине

ЕС готов развернуть всю свою дипломатическую сеть в рамках подготовки к Глобальному саммиту мира по Украине.

Об этом заявил политический советник представительства ЕС в Украине Ондрей Вагнер на форуме дипломатии военного времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы готовы развернуть всю нашу дипломатическую сеть для подготовки этого саммита... Нам с нашей стороны надо прилагать больше усилий для продвижения "формулы мира", - заявил советник представительства ЕС в Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути достижения мира в Украине.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Собеседники обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

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