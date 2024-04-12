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Коллаборанты, имущество которых будет взыскано в пользу государства. Минюст обнародовал СПИСОК

суд,феміда

Министерство юстиции обнародовало список коллаборантов, к которым по решению суда применили взыскание имущества в доход государства.

Список опубликован на странице Минюста в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В этом списке 12 человек. Среди них:

  • ректоры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Белгородского государственного национального исследовательского университета,
  • крымские коллаборанты - "сенаторы" Ольга Ковитиди и Сергей Цеков и "член Совета федерации" Сергей Колбин,
  • ряд коллаборантов из Донецкой, Луганской, Херсонской областей, в частности, Владимир Сальдо.

"Что касается стоимости взысканных активов, Минюст не осуществляет их оценку, это вопрос Фонда государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что изменения в Закон Украины "О санкциях" от 24 мая 2022 года предоставили возможность через санкционный механизм взыскать в доход государства не только имущество подсанкционного лица, но и то, каким оно может косвенно распоряжаться через других связанных лиц.

Также подчеркнули, что министерство не является инициатором внесения лиц под санкции, а реализует санкцию взыскания в доход государства активов при условии, что лица попали под санкции после 24 мая 2022 года и к ним применена санкция блокирования активов.

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Автор: 

конфискация (599) Минюст (1750) санкции (11276) коллаборационизм (870)


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а повний список з 12 призвіщ не помістився?
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12.04.2024 14:21 Ответить
Там самі ноунейми. А майно мертвечука конфісковане,цікаво?
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12.04.2024 14:26 Ответить
Да, конфисковано. И передано народу. Ща его (народа) слуга в "золотом" вагоне по Европе ездит.
Заметьте, видосы, шоб его (народ) не дразнить из тамбура пуляет.
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12.04.2024 18:10 Ответить
Конечно конфисковано! Только найти его не могут
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12.04.2024 18:50 Ответить
а то що їх тільки 12, тебе не дивує? В одній раді АР Криму на 20.02.2014 було 100 штук. Нехай мінус татари та деяток-півтора проукраїнських - там тільки коло 70 штук.
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12.04.2024 14:26 Ответить
Фатєра зелькіна в Криму там є? А "грінпоц. філмз" ? 🤡
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12.04.2024 14:27 Ответить
ух-ти, з 14 року дійшли тіки до крима, а харьків, дон. і луг. області продовжують поповняти корито для зе-цирка.
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12.04.2024 14:40 Ответить
А шарікова чому забули, йому обідно.
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12.04.2024 15:46 Ответить
 
 