Коллаборанты, имущество которых будет взыскано в пользу государства. Минюст обнародовал СПИСОК
Министерство юстиции обнародовало список коллаборантов, к которым по решению суда применили взыскание имущества в доход государства.
Список опубликован на странице Минюста в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В этом списке 12 человек. Среди них:
- ректоры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Белгородского государственного национального исследовательского университета,
- крымские коллаборанты - "сенаторы" Ольга Ковитиди и Сергей Цеков и "член Совета федерации" Сергей Колбин,
- ряд коллаборантов из Донецкой, Луганской, Херсонской областей, в частности, Владимир Сальдо.
"Что касается стоимости взысканных активов, Минюст не осуществляет их оценку, это вопрос Фонда государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.
В Минюсте добавили, что изменения в Закон Украины "О санкциях" от 24 мая 2022 года предоставили возможность через санкционный механизм взыскать в доход государства не только имущество подсанкционного лица, но и то, каким оно может косвенно распоряжаться через других связанных лиц.
Также подчеркнули, что министерство не является инициатором внесения лиц под санкции, а реализует санкцию взыскания в доход государства активов при условии, что лица попали под санкции после 24 мая 2022 года и к ним применена санкция блокирования активов.
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Заметьте, видосы, шоб его (народ) не дразнить из тамбура пуляет.