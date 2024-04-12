Коллаборанты, имущество которых будет взыскано в пользу государства. Минюст обнародовал СПИСОК

Министерство юстиции обнародовало список коллаборантов, к которым по решению суда применили взыскание имущества в доход государства.

Список опубликован на странице Минюста в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В этом списке 12 человек. Среди них:

ректоры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Белгородского государственного национального исследовательского университета,

крымские коллаборанты - "сенаторы" Ольга Ковитиди и Сергей Цеков и "член Совета федерации" Сергей Колбин,

ряд коллаборантов из Донецкой, Луганской, Херсонской областей, в частности, Владимир Сальдо.

"Что касается стоимости взысканных активов, Минюст не осуществляет их оценку, это вопрос Фонда государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что изменения в Закон Украины "О санкциях" от 24 мая 2022 года предоставили возможность через санкционный механизм взыскать в доход государства не только имущество подсанкционного лица, но и то, каким оно может косвенно распоряжаться через других связанных лиц.

Также подчеркнули, что министерство не является инициатором внесения лиц под санкции, а реализует санкцию взыскания в доход государства активов при условии, что лица попали под санкции после 24 мая 2022 года и к ним применена санкция блокирования активов.

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