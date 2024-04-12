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Беларусь не вступает в войну против Украины, потому что граница забаррикадирована так, что нам туда не подойти, - Лукашенко

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована.

Об этом Лукашенко сказал в интервью российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев – ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти", - заявил он.

По словам Лукашенко, граница Украины полностью заминирована и забетонирована.

Также белорусский диктатор оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.

"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе – ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - добавил Лукашенко.

Читайте также: Беларусь готовится к войне, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7889) граница (5262) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+25
От якби такий кордон з Парашею з 14го року був, можливо і війни не булоб…
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12.04.2024 15:06
+19
коли був в Україні Гетьман, то був і забетонований кордон

Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
18 серпня 2015 !!!
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

Жаба прийшла все розмінувала....

.
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12.04.2024 15:21
+17
Нехай собі старий блазень фантазує - краще такі відмазки перед }{уйлом, ніж ще декілька сот тисяч моб. ресурсу для свиноорків.
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12.04.2024 15:07
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От якби такий кордон з Парашею з 14го року був, можливо і війни не булоб…
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12.04.2024 15:06 Ответить
параша помилково написалась з великої букви, на яку вона не заслуговує
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12.04.2024 15:07 Ответить
Параша вона і в Африці параша!!!
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12.04.2024 15:10 Ответить
Гугл Хром знает что это название страны.
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12.04.2024 15:12 Ответить
параша большая - вот и буква большая!
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12.04.2024 17:13 Ответить
Навіть в 2022 році.
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12.04.2024 15:18 Ответить
коли був в Україні Гетьман, то був і забетонований кордон

Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
18 серпня 2015 !!!
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

Жаба прийшла все розмінувала....

.
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12.04.2024 15:21 Ответить
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12.04.2024 15:23 Ответить
Прийшла ****...
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12.04.2024 18:21 Ответить
З пам'яттю у зебілів завжди погано було...
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12.04.2024 17:26 Ответить
картопляний дебіл
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12.04.2024 15:07 Ответить
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12.04.2024 15:09 Ответить
Нехай собі старий блазень фантазує - краще такі відмазки перед }{уйлом, ніж ще декілька сот тисяч моб. ресурсу для свиноорків.
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12.04.2024 15:07 Ответить
ну-дааа,
а у березні 2022 року, Зе-нарік все РОЗЗБРОЇВ - тому ви й полізли.
І Буча на вашій совісті, як і на совісті Рашки.
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12.04.2024 15:08 Ответить
......та літаки і ракети які параша пускала з його території........!
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12.04.2024 15:32 Ответить
Буча на совести 73%
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12.04.2024 16:13 Ответить
Бульбон, хитровпопутрахнутий, все шукає відмазки для путлєра!!!
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12.04.2024 15:09 Ответить
А я вам щас покажу,откуда бандеро-бобри готовілі свой поход на дамбу в Оренбургской обл.
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12.04.2024 15:09 Ответить
Карту привёз?
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13.04.2024 02:09 Ответить
Тобто цей вусатий пі@ар визнає, що це війна проти України, яку веде @уйлостан
Гарний свідок для Гааги
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12.04.2024 15:10 Ответить
Та воно вже стільки свідчень дало проти себе і параши, що слідчим залишилось тільки задокументувати!!!
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12.04.2024 15:12 Ответить
Скоріше б вже вирок
Та на зону, а там - макарони на вечерю...
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12.04.2024 15:13 Ответить
Без бульби? Це вже тортури!
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12.04.2024 15:18 Ответить
А з вироком треба зачекати, ну і з макаронами теж!!!
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12.04.2024 15:29 Ответить
Ще б явку з повинною написав,довбой@б.
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12.04.2024 15:15 Ответить
Чекають на французів? смішно, навіть українці вже не чекають на французів чи когось іншого.
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12.04.2024 15:16 Ответить
шо, санёк, ссыкотно?
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12.04.2024 15:19 Ответить
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12.04.2024 15:23 Ответить
Хто дебіл, де блазень, Вельми Шановне Паньство, Ви повинні знати ,що таке бойова пропаганда, ну добре,,сплетни", як це працює
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12.04.2024 15:23 Ответить
Бреше! Там є вікно, куди таджики тікають..
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12.04.2024 15:27 Ответить
якби не барикада, то з задоволенням
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12.04.2024 15:30 Ответить
З 2014 року було зрозуміло, що треба окопуватися, бетонуватися і мінуватися по всьому периметру, а не тільки на Донбасі і на південному перешийку. Тільки на таке будівництво не вистачило би ні 2.5 млрд грн "стіни Яценюка", ні 10 млрд "доріг Зеленського"
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12.04.2024 15:31 Ответить
І ще, крім інженерних робіт, треба було вже тоді мобілізовувати хоча б півмільйона захисників і готувати до оборони.
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12.04.2024 15:36 Ответить
Яких 10 лярдів доріг Зєльцмана? Тільки Коболєв виграв по суду 3 лярда баксів (120 лярдів гривень) у кацапського Газпрому, які Зєльцман радісно пустив на будівництво доріг до Криму і параші...
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12.04.2024 16:32 Ответить
10 лярдів баксів було витрачено на будівництво доріг за 2 роки
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12.04.2024 17:18 Ответить
Ні ну ви зрозуміли логіку цього ******, якщо б не було опору, то ми б звичайно вписалися😡
********* через ваш кордон був напад на Україну, так що ви апріорі в стані війни на боці кацапні і ваш ****** НПЗ це законна воєнна ціль
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12.04.2024 15:35 Ответить
Він дійсно шизанутий, чи спецом несе таке фуфло для бульбашів?
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12.04.2024 15:39 Ответить
А раніше так, разом з Чонгаром, не можна було зробити?!
Ні, на дорогах схеми ж вже відпрацьовані були всіма каденціями влади.
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12.04.2024 15:51 Ответить
На соплях держалась власть Лукашенки. Оставалось чуточку проявить настойчивоть. Но подставной лидер Тихановская сказала ходить с цвяточками и беларусы послушались.
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12.04.2024 15:53 Ответить
яке кончене
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12.04.2024 15:58 Ответить
И тоже бы бульбафюрер сказал, что на Белорусь напали?
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12.04.2024 16:13 Ответить
так путин окно для таджиков там открыл
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12.04.2024 16:20 Ответить
❗️Напад Ірану на Ізраїль може здійснитися сьогодні протягом кількох годин, - CBS News з посиланням на чиновників США.

ЗМІ заявляють, що атака буде масованою: більше 100 дронів та десятки ракет.
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12.04.2024 16:21 Ответить
Держите меня семеро, а то я крахмальный полупокер сейчас в бой пойду, но там же всё заминировано и могут ******** отвалить. Попробуй только сунуться ***** усатый, и из твоего "образцового колхоза" будет санитарная зона до самой Прибалтики.
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12.04.2024 16:31 Ответить
ссылочку на источник кинь!
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12.04.2024 17:15 Ответить
Лукашенко: "братская Украина" воюет за свою независимость 27 января 2017
https://www.svoboda.org/a/28262667.html
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12.04.2024 17:33 Ответить
пидеж. готовится, шлюха подху#ловская
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12.04.2024 17:49 Ответить
))))за єту подготовку уже 3 год слышно а бульбо рембы никак не научаться)
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13.04.2024 08:20 Ответить
Фігня. Бульбатрахтар просто не хоче або сцить, бо може попросить Зелю, Зеля викличе Верещучку з Єрмаком, а як вони Шатли запускають вже всі знають.
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12.04.2024 20:27 Ответить
Білорусь ітак по факту є сателітом агресора. Чернігів рівняли з землею саме з її аеродромів, і з її території пускали балістику. З її території заходили на Київ і Чернігів орди москалів. Цього мало?

Зелені бояться це артикулювати бо їм же ще з лукою бізнес вести потім і бітум купляти для 'відбудівництва'.
Та й в зеленої влади истачає всіляких білоруських родичів, як брат пропагандона Подоляка- який є керівником білоруського кгб
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12.04.2024 22:00 Ответить
А ракети з чиєї території летіли? Так що бульба вусата не відмазуйся-буде і вам рахунок виставлено!!!
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13.04.2024 09:23 Ответить
Беларусь і так учасник війни, з території якої був напад та обстріл
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13.04.2024 09:47 Ответить
 
 