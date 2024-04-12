Беларусь не вступает в войну против Украины, потому что граница забаррикадирована так, что нам туда не подойти, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована.
Об этом Лукашенко сказал в интервью российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев – ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти", - заявил он.
По словам Лукашенко, граница Украины полностью заминирована и забетонирована.
Также белорусский диктатор оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.
"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе – ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - добавил Лукашенко.
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Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
18 серпня 2015 !!!
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
Жаба прийшла все розмінувала....
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а у березні 2022 року, Зе-нарік все РОЗЗБРОЇВ - тому ви й полізли.
І Буча на вашій совісті, як і на совісті Рашки.
Гарний свідок для Гааги
Та на зону, а там - макарони на вечерю...
********* через ваш кордон був напад на Україну, так що ви апріорі в стані війни на боці кацапні і ваш ****** НПЗ це законна воєнна ціль
Ні, на дорогах схеми ж вже відпрацьовані були всіма каденціями влади.
яке кончене
ЗМІ заявляють, що атака буде масованою: більше 100 дронів та десятки ракет.
https://www.svoboda.org/a/28262667.html
Зелені бояться це артикулювати бо їм же ще з лукою бізнес вести потім і бітум купляти для 'відбудівництва'.
Та й в зеленої влади истачає всіляких білоруських родичів, як брат пропагандона Подоляка- який є керівником білоруського кгб