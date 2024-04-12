Беларусь не вступает в войну против Украины, потому что граница забаррикадирована так, что нам туда не подойти, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована.

Об этом Лукашенко сказал в интервью российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев – ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти", - заявил он.

По словам Лукашенко, граница Украины полностью заминирована и забетонирована.

Также белорусский диктатор оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.

"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе – ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - добавил Лукашенко.

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