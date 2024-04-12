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Новости Война
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Взрывы раздались в Сумах: Враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре (обновлено)

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В Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы. Перед тем в воздушных силах предупреждали, что россияне запустили в сторону региона корректируемые авиабомбы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Общественное.

Воздушную тревогу объявили в Сумской области в 14:48. Через 10 минут в городе раздались взрывы.

Перед этим Воздушные силы предупредили о пусках корректируемых авиационных бомб.

В 15:17 в Сумской области раздался сигнал отбоя воздушной тревоги.

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"Сегодня, 12 апреля враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Предварительно, люди не пострадали.

На месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются", - сообщили в Сумской ОВА.

Автор: 

взрыв (6731) обстрел (27036) Сумы (1130)


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