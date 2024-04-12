Взрывы раздались в Сумах: Враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре (обновлено)
В Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы. Перед тем в воздушных силах предупреждали, что россияне запустили в сторону региона корректируемые авиабомбы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Общественное.
Воздушную тревогу объявили в Сумской области в 14:48. Через 10 минут в городе раздались взрывы.
Перед этим Воздушные силы предупредили о пусках корректируемых авиационных бомб.
В 15:17 в Сумской области раздался сигнал отбоя воздушной тревоги.
"Сегодня, 12 апреля враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Предварительно, люди не пострадали.
На месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются", - сообщили в Сумской ОВА.
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