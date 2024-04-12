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Новости Война
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США не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое необходимо Украине для победы в войне, - NYT

зброя

Украине нужно больше военных, чем она может мобилизовать и больше вооружения, чем могут предоставить Соединенные Штаты. Джо Байден предполагает, что дополнительная помощь в размере 60 миллиардов долларов означает разницу между победой и поражением в войне между Россией и Украиной, однако эта сумма - лишь малая часть того, что понадобится, чтобы переломить ход событий в пользу ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал республиканец и автор статьи The New York Times Джей Ди Вэнс.

"Такая реальность должна лежать в основе любой будущей политики по отношению к Украине - от дальнейшей помощи Конгресса до дипломатического курса, избранного президентом. Администрация Байдена оказывает все большее давление на республиканцев, чтобы те приняли пакет дополнительной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Джо Байден не смог изложить даже основные факты, в чем нуждается Украина и как эта помощь изменит реальную ситуацию на местах", - пишет он.

"Байден предполагает, что дополнительная помощь в размере 60 миллиардов долларов означает разницу между победой и поражением в войне между Россией и Украиной. Это тоже неверно. 60 миллиардов долларов – это лишь малая часть того, что понадобится, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. Но дело не только в долларах. По сути, США не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое необходимо Украине для победы", - отмечает Ди Вэнс.

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В прошлом году министр обороны Украины сообщил, что базовая потребность Киева в 155-мм снарядах составляет более 4 миллионов в год. С начала войны США приложили немало усилий по наращиванию производства этих снарядов.

Соединенные Штаты удвоили мощности и теперь могут производить 360 тысяч снарядов в год - менее десятой части того, что необходимо Украине. Цель администрации Байдена – довести этот показатель до 1,2 миллиона – 30% от необходимого до конца 2025 года. Это дорого обойдется американским налогоплательщикам, считает он.

Что касается ракетных систем Patriot, то это основное оружие противовоздушной обороны Украины.

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"Проблема заключается в следующем - США производят всего 550 штук в год. Если примут пакет дополнительной помощи, который сейчас рассматривается в Конгрессе, США смогут увеличить ежегодное производство до 650 единиц, но это все равно меньше трети того, что нужно Украине. Это оружие нужно не только Киеву. Если Китай нацелится на Тайвань, ракетная система Patriot будет иметь решающее значение для его обороны", - пишет издание.

"Выбрав оборонную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и предоставить время для начала переговоров. Но для этого и американское, и украинское руководство должно признать, что заявленные Зеленским цели войны - возвращение к границам 1991 года - фантастические.

Белый дом не раз заявлял, что не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурд. Администрация Байдена не имеет жизнеспособного плана для украинцев, который помог бы им победить в этой войне. Чем быстрее американцы признают эту правду, тем быстрее мы сможем исправить этот беспорядок и достичь мира", - резюмирует автор статьи Джей Ди Вэнс.

Автор: 

боеприпасы (2334) оружие (10204) США (26528)


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Топ комментарии
+37
Таку маячню може написати лише п,дар трампіст _республіканець,
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12.04.2024 16:38
+33
чергова,проплачена дриснею стаття.
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12.04.2024 16:39
+27
Ага, "Київ за 3 дні" - це теж NYT пророкував
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12.04.2024 16:38
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Невже Північна Корея більш надійніший союзник ніж США та Європа?
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12.04.2024 18:13 Ответить
Вранье.
На базах хранения у США хранится столько разнообразной военной техники, что можно вооружить все армии мира.
И это не считая того, что ежемесячно производится.
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12.04.2024 18:30 Ответить
США бракує потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яка необхідна Україні для перемоги у війні, - NYT Джерело:
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12.04.2024 18:56 Ответить
Пан Байден, годі заливати Х**НЮ відбірну - від Ленд Ліза який ви обіцяли літом 2022 ви перейшли до цього сміття лише за два роки.
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12.04.2024 19:00 Ответить
Під час В'єтнамської війни США скинули більше авіабомб, ніж всі країни під час Другої світової. Ще й на Місяць ракети посилали. Пів-століття пройшло...
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12.04.2024 19:09 Ответить
Трипістська шлюхо -гівно-брехлива помийка
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12.04.2024 19:11 Ответить
Сирію кинули, Афганістан кинули, тепер наша черга. Не хочуть вони ніякої перемоги України і ніколи не хотіли, використали для послаблення росії, бо зрозуміли, що чекісти, що прийшли до влади і поставили ****@ головним, сидіти склавши руки не будуть, а намагатимуться повернути свою втрачену імперію в колишніх розмірах і вплив в Європі, як мінімум. Варто путінстам потрясти на своїх шоу ядерними бомбами, так в НАТО і присідають.
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12.04.2024 19:13 Ответить
Бред собачий. У США достаточно наличного оружия чтобы завоевать любую страну мира. 3 раза
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12.04.2024 19:18 Ответить
Не совсем, а унечтожить потенциального врага, кто же єто.
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12.04.2024 19:23 Ответить
Маленька Чехія знайшла 1.5 млн снарядів, а великі США, не можуть нам 1 млн снарядів знайти, але на складах в них лежить, для впевненої перемоги над ворогом надцять апельсинів, десь таке писали.
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12.04.2024 19:21 Ответить
Снаряди США їдять миші на складах !
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12.04.2024 21:34 Ответить
Для Израиля и Тайваня оружие есть, просто концепция изменилась. Между прочим старик Киссинджер говорил "Враждовать с США опасно, а дружить смертельно опасно", Израиль и Тайвань тоже танцуют с дьяволом в лунном свете.
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12.04.2024 19:39 Ответить
а чому не дають того, що є в наявності???
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12.04.2024 20:10 Ответить
То капіздєц..а жінку свою чого сусідові не даєш????
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13.04.2024 09:26 Ответить
мені не цікаві твої фантазії, хішпанський куколде. Мова про зброю і про те шо Україна зараз воює за інтереси факінґ-еуропи та ще більш факінґ-юесей лише завзяттям та героїзмом українців, стікаючи кров'ю. Якщо Україна паде, то всі її ресурси повернуться проти сраної еуропи, і українці прийдуть до вас уже не в якості пригноблених біженців. Так шо помагайте зброєю зараз і в повній мірі. Україна не просить бійців, а лише зброю, яку ви зажали, трясця вашій матері!!!
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13.04.2024 10:44 Ответить
і не просто зажали, а спочатку підступно Україну роззброїли, роздягли до нитки: спочатку забрали найпотужніший в еуропі ядерний арсенал, а потім і конвенційне озброєння геть до набоїв. До 2022 року з боку сша та єс діяла заборона на продаж Україні зброї, нам не продавали навіть патрони до мєлкашки - калібру .22
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13.04.2024 10:51 Ответить
Заяву цього штріха треба сприймати в контексті так званого - " мирного плану трампа " .
Всі оці мантри , мовляв - у США не вистачає потужностей щоб допомогти Україні ( що само по собі повна дурня , нісенітниця ) , це для того щоб вламати врешті Україну і змусити її сісти за стіл перемовин , з тим щоб піти на поступки рашці .
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12.04.2024 20:46 Ответить
Байден та йього партія, котра поставила у 22-23 роках в Україну зброї та снарядів та ракет та ППО-ПРО на десятки мільярдів - це запроданці на лохи для рф. От трампік - поставив декілька десятків джавелинів у 18 році для тренувань, з забороною використання на фронті - ото красава - він закінчить війну - це не дасть збрихати 100:% генпрокурор зеленского.
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12.04.2024 21:21 Ответить
Тобто США визнало, що економіка московії потужніша за економіку США?? Армія кацапів більш боєздатна за всі підрозділи НАТО, і армії США ??
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12.04.2024 21:33 Ответить
.... !
..
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12.04.2024 21:45 Ответить
это называется- Импотенция и деменция США
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12.04.2024 21:50 Ответить
Якщо би прочитав цю статью в газеті то підтерся би нею, на більше ця новина не заслуговує
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12.04.2024 22:09 Ответить
(C) "Украинцев ждут темные времена"

И можно добавить - "в результате некомпетентности и коррумпированности их руководства"

Заставить Россию вздрогнуть достаточно просто и недорого только при упоминании об "ударе по энергосистеме" - Часть четвертая - Полет банши - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml ...

Часть четвертая - Полет Банши _engl - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/flightbanshee.shtml

Два года, предполагая такую ситуацию, я пытаюсь «достучаться» до Украины.

Ни один из них не получил ни одного ответа или вопроса
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12.04.2024 23:05 Ответить
ЗРАДА!!!!!!
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13.04.2024 00:54 Ответить
А предки його та інших свідків трампона утікали в америку і створили державу на принципах свободи,рівності та братства. Бо різномастні диктатори в Європі житухі не давали.
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13.04.2024 01:12 Ответить
США як і завжди не бажають втручатися по-повній доки не отримають Перл Харбор. Вони його дочекаються й зараз, але він вже буде від китаю.
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13.04.2024 05:46 Ответить
США бракує: мізків, яєць... ну а далі все виходить з цього!
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13.04.2024 07:40 Ответить
Та в США бракує всього...зате воно є в українців !?... Нє ?))
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13.04.2024 09:29 Ответить
Судячи з того що росіяни штурмують позиції на гольфкарах і буквально сьогодні побачив відео як вони на Уралі їхали по полі на штурм позицій, скоро в росіяни матимуть великі проблеми з технікою!
Чому Путін не оголошує мобілізацію!?
Мабуть тому що закінчується техніка...
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13.04.2024 16:28 Ответить
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