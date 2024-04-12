США не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое необходимо Украине для победы в войне, - NYT

Украине нужно больше военных, чем она может мобилизовать и больше вооружения, чем могут предоставить Соединенные Штаты. Джо Байден предполагает, что дополнительная помощь в размере 60 миллиардов долларов означает разницу между победой и поражением в войне между Россией и Украиной, однако эта сумма - лишь малая часть того, что понадобится, чтобы переломить ход событий в пользу ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал республиканец и автор статьи The New York Times Джей Ди Вэнс.

"Такая реальность должна лежать в основе любой будущей политики по отношению к Украине - от дальнейшей помощи Конгресса до дипломатического курса, избранного президентом. Администрация Байдена оказывает все большее давление на республиканцев, чтобы те приняли пакет дополнительной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Джо Байден не смог изложить даже основные факты, в чем нуждается Украина и как эта помощь изменит реальную ситуацию на местах", - пишет он.

"Байден предполагает, что дополнительная помощь в размере 60 миллиардов долларов означает разницу между победой и поражением в войне между Россией и Украиной. Это тоже неверно. 60 миллиардов долларов – это лишь малая часть того, что понадобится, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. Но дело не только в долларах. По сути, США не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое необходимо Украине для победы", - отмечает Ди Вэнс.

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В прошлом году министр обороны Украины сообщил, что базовая потребность Киева в 155-мм снарядах составляет более 4 миллионов в год. С начала войны США приложили немало усилий по наращиванию производства этих снарядов.

Соединенные Штаты удвоили мощности и теперь могут производить 360 тысяч снарядов в год - менее десятой части того, что необходимо Украине. Цель администрации Байдена – довести этот показатель до 1,2 миллиона – 30% от необходимого до конца 2025 года. Это дорого обойдется американским налогоплательщикам, считает он.

Что касается ракетных систем Patriot, то это основное оружие противовоздушной обороны Украины.

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"Проблема заключается в следующем - США производят всего 550 штук в год. Если примут пакет дополнительной помощи, который сейчас рассматривается в Конгрессе, США смогут увеличить ежегодное производство до 650 единиц, но это все равно меньше трети того, что нужно Украине. Это оружие нужно не только Киеву. Если Китай нацелится на Тайвань, ракетная система Patriot будет иметь решающее значение для его обороны", - пишет издание.

"Выбрав оборонную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и предоставить время для начала переговоров. Но для этого и американское, и украинское руководство должно признать, что заявленные Зеленским цели войны - возвращение к границам 1991 года - фантастические.

Белый дом не раз заявлял, что не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурд. Администрация Байдена не имеет жизнеспособного плана для украинцев, который помог бы им победить в этой войне. Чем быстрее американцы признают эту правду, тем быстрее мы сможем исправить этот беспорядок и достичь мира", - резюмирует автор статьи Джей Ди Вэнс.