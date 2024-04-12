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Новости Война
13 026 142

Зеленский еще в октябре 2022 поручил усилить защиту энергообъектов, однако Кабмин это проигнорировал, - основатель MS Capital Шкиль

зеленський

Задача по защите энергетических объектов была поставлена президентом Зеленским еще в октябре 2022 года.

Об этом в Facebook сообщил основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в октябре 2022 года у президента Зеленского состоялось совещание с военными, представителями правительства по защите энергетических объектов. На ней была четко поставлена задача обеспечить третий уровень защиты объектов энергетики.

"Поняв важность вопроса и масштаб угрозы, Autostrada без финансирования со стороны государства приступила к работе в круглосуточном режиме, проинвестировала более 100 млн долларов в материалы и производственные мощности - было закуплено 7 бетонных заводов, специальное оборудование, миксеры, буровые машины, сваебойные машины, закуплено свыше 20 тыс тонн металлопроката, проинвестировано более 10 млн долларов в оборудование и запущен завод по производству металлоконструкций - все это сделано для того, чтобы обеспечить строительство защиты объектов энергетики в максимально сжатые сроки, было задействовано более 1000 работников, организована работа в три смены. Именно таким способом Автострада, как ответственный бизнес, подошла к поручению Верховного Главнокомандующего обеспечить защиту энергетических объектов в условиях войны!" - отметил он.

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Шкиль заявил, что указания Зеленского были проигнорированы, средства не выделены, а финансирование полностью прекращено.

"Мы обращались с письмами в кабинет министров о выделении финансирования, но никакой реакции нет. С этими проблемами, миллиардными кредитами и долгами мы остались лицом к лицу. Предполагаю, что расчет был такой, что обстрелов не будет и может как-то оно обойдется..."

Но сегодня реалии другие – обстрелы есть, последствия такого бездействия испытывают люди и бизнес, введены ограничения в снабжении электроэнергией. Третья степень защиты из-за отсутствия финансирования не сделана. Любая должность – это не только полномочия, но и ответственность! Министерство финансов Украины оперирует средствами налогоплательщиков, если не будет электроэнергии, не будет и налогов - это достаточно простые и очевидные вещи, защита", - подытожил он.

Автор: 

энергетика (2554) Максим Шкиль (6)


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Топ комментарии
+47
ВПЕРШЕ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ У ВАС МОНОПОЛІЯ ПОВНА. Ви скоро будете контролювати хто скільки разів в туалет сходив - але і тут умудряєтесь на когось списувати. Скажіть прямо - ми прийшли вас грабити а те шо паралельно вас убивають - то це не наші проблеми
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12.04.2024 16:54
+31
Царь хорошій, бояри погані…
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12.04.2024 16:53
+22
Краще б втік.
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12.04.2024 17:11
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Страница 2 из 2
Та ти шо?Ото отак взяли і проігнорували? Шо коїться,а він же казав,а вони взяли і отакої....Пора до почесного звання Боневтік додавати Авінказав!Я вважаю це справедливо.Чи не так?
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12.04.2024 19:11 Ответить
Св. Моніка
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12.04.2024 19:20 Ответить
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12.04.2024 19:21 Ответить
так у нас тоді президент виходить тряпка, чи лох?
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12.04.2024 19:27 Ответить
Ні, використаний туалетний папір.
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13.04.2024 09:24 Ответить
Мінфін виділив 100 млню долярів ну і закупили на них три моцних запобіжника на 10 амперів...
Ну і поснідали на здачу... У Куршавелі...
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12.04.2024 19:29 Ответить
Який ЖИРНЮЩИЙ піар! Всі Х У Й О В І один ZEльонський білий і пухнастий.
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12.04.2024 20:05 Ответить
тіко трохи не голений
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12.04.2024 21:22 Ответить
Боярє ******. А хто у нас верховний головнокомандувач, під командуванням якого ППО? Може я щось пропустив - Відколи це ППО Шмигаль командує?
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12.04.2024 20:09 Ответить
А почему гринпоц не ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ СОБСТВЕННЫЕ распоряжения.? Так у меня к третьесортному актеру нет претензий-он играет на прделе своих интелектуальных возможностей. У меня претензии к согражданам-нахера вы сдедали с МОЕЙ и НАШЕЙ страной проголосовав за левого человека-куклу с улици? Нахрена вы поставили на кон всю МОЮ Украину? Перед голосованием человек обязан пройти интелектуальный тест. Пофиг что 76% его не пройдут. Нужен такой закон.Просто начиная вставить фигурки в соотв геометрические отверстия Правда депутаты его не примут. Депутаты грызут Украину не с меньшим упорством чем путин
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12.04.2024 20:32 Ответить
Та ви шо? Виходить, що такий молодчина Зеленський а інші просто бидло і брехуни? А чому тоді Зеленський не перевірив своє доручення? Виявляється що він точно такий же брехун і популіст і навіть більше. Про це говорить КК України і цим діям є там місце.
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12.04.2024 20:48 Ответить
Який препиЗедент, такий і його уряд.
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12.04.2024 20:49 Ответить
От же зєля карабас. Ссить українцям в очі і каже, що це Божа Роса.

Зєлю геть. Вибори
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12.04.2024 20:50 Ответить
Все закономірно. Який президент, такий і Кабмін. Нічого дивного.
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12.04.2024 21:06 Ответить
Здавалося, що гірше від нинішнього, так званого президента, нічого бути не може. Але кабмін намагається це спростувати.
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13.04.2024 09:27 Ответить
> Зеленський доручив > погані виконавці не виконали > поганих виконавців призначив Зеленський > Зеленський доручив… ><
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12.04.2024 21:20 Ответить
ай вова маладец..
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12.04.2024 21:21 Ответить


Резніков обійняв посаду директора Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього (Ukrainian Institute for the Future).
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12.04.2024 21:36 Ответить
Лідор: я вам доручав, де захист???! Ви що, мене обдурили?
Пуштун: чому зразу надурили? Просто *****...лі!
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12.04.2024 21:59 Ответить
Вважається, що 5 хвилин сміху замінює 15 хвилин фізичних вправ.
А можна вважати один виступ "кварталу" за три бойові операції?
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12.04.2024 23:08 Ответить
Зрозуміло, що Володимир наш Зеленський ніпрічьом, а якщо копнути глибше, то взагалі Порошенко винний
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12.04.2024 23:12 Ответить
Список клятих папєрєдніков вже досить довгий, ЗЄрмаку є з кого вибирати винних у своїх обійсраний штанях...
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13.04.2024 08:38 Ответить
Моно большинство оно такое😂
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13.04.2024 00:26 Ответить
Сша і інші проти що Україна обстрілює нпз ворога. А це нічого, що ворог ще на початку вторгнення знищив наші нпз?
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13.04.2024 05:56 Ответить
Зі статті виходить, що Зє, як і Пу - дав доручення, видав розпорядження - і все, проблема вирішена. А чи його виконали і як - на це поклав великий довгий **й, не до цього йому, коли треба черговий позитивний відосік записувать про те, як все буде харашо і як жителям Маріка нема про що турбуватися, все під контролем, евакувація не на часі...
Вопщем, писанина на трієчку, хотіли підлизнуть найвеличнівшому, але вийшло якось недолуго.
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13.04.2024 08:36 Ответить
А чий це уряд? Це не уряд технократів для перемоги, а твій, одобрений Єрмаком уряд, Сонцесяйний, а розплачується Україна.
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13.04.2024 09:02 Ответить
А чим Шмигаль повинен захищати, якою дупою чи лопатою ракети відганятиме?

замість посилення армії займався великим крадівництвом та розмінуванням Чонгар
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13.04.2024 09:41 Ответить
А вот интересно - таварищ верит в идиотов-слушателей или просто перед Зелей ножкой шаркает?
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13.04.2024 09:57 Ответить
Нормальний керівник, якщо дає розпорядження, обов'язково перевіряє його виконання. А інакше твої розпорядження виконуватися або не будуть, або будуть виконуватися аби як. Але це якщо є адекватний керівник, нашого випадку це не стосуватися.
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13.04.2024 10:23 Ответить
Доручив, щоб приватний господар зробив.? А гроші? Свої не чіпати
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13.04.2024 11:26 Ответить
Святий. Він ні в чому не винуватий.
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13.04.2024 11:38 Ответить
зеленське падло, будь ти проклятий зі своїм кодляком!
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13.04.2024 12:32 Ответить
А з 2014 - Херпіду...
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13.04.2024 13:06 Ответить
Його ніщо не врятує від суду, за державну зраду!
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13.04.2024 15:13 Ответить
Нова серія захоплюючого серіалу від відомих авторів - "********!"
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13.04.2024 15:31 Ответить
Шось нагадує фантастику.Fiction.Нарада.Протокол наради,затверджений головуючим.Рішення наради - решили,строки,відповідальний.Як правило,розробка графіку виконання з етапами та строками.Це важливо,бо це підгрунття технічних вимог для тедерів.Джерела фінансування.І ТІЛЬКИПІСЛЯ ЦЬОГО МОЖЕ З'ЯВИТИСЬ ВИКОВАВЕЦ - ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТЕНДЕРУ.В вигляду що в розповіді це заявка на участь в процессуальних змаганнях,здається.
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13.04.2024 15:52 Ответить
Доручив? Кому, своєй зеленій бидлокоманді? А може це Порошенко винен? Вовачка всрався, і 20 травня стає гарбузом нелегітимним.
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13.04.2024 16:53 Ответить
Царь хороший , бояре хреновые.
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13.04.2024 16:56 Ответить
Вредители! Зеля из сил выбивается а они воруют, игнорируют поручения и всячески мешают величайшему правителю галактики.
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13.04.2024 17:09 Ответить
А ще він доручав висадити мільярд дерев і побудувати Інститут третього тисячоліття.
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13.04.2024 17:17 Ответить
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