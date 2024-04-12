Зеленский: Пока поддержка от партнеров тормозится – нужно делать все, чтобы увеличивать собственные возможности

В связи с задержкой помощи от партнеров Украине необходимо увеличивать собственные возможности и укреплять страну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей в Черновцах.

Глава государства подчеркнул, что это заседание состоялось на фоне серьезных вызовов и угроз, которые возникли перед страной.

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"Первое – ситуация с помощью от наших партнеров. К сожалению, часть поддержки тормозится, и нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности. Не терять времени, укреплять Украину. В то же время максимально общаться всем и на всех уровнях с нашими партнерами, в том числе между громадами, чтобы внимание мира к Украине сохранялось", – отметил он.

Владимир Зеленский акцентировал, что сейчас больше внимания должно быть к энергетике. Государство работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону и получить необходимое энергооборудование, но четкое понимание потребностей должно быть в каждой громаде.

"Уже сейчас на всех уровнях должны готовиться к следующему отопительному сезону: и громады, и чиновники, и соответствующие наши энергетические компании", - подчеркнул президент.

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Глава государства призвал проявлять максимальное внимание в каждой громаде к воинам, проходящим лечение и реабилитацию, поддерживать их семьи, а также содействовать развитию всех оборонных производств и обеспечивать людей работой.