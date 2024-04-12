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Зеленский: Пока поддержка от партнеров тормозится – нужно делать все, чтобы увеличивать собственные возможности

Президент Володимир Зеленський

В связи с задержкой помощи от партнеров Украине необходимо увеличивать собственные возможности и укреплять страну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей в Черновцах.

Глава государства подчеркнул, что это заседание состоялось на фоне серьезных вызовов и угроз, которые возникли перед страной.

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"Первое – ситуация с помощью от наших партнеров. К сожалению, часть поддержки тормозится, и нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности. Не терять времени, укреплять Украину. В то же время максимально общаться всем и на всех уровнях с нашими партнерами, в том числе между громадами, чтобы внимание мира к Украине сохранялось", – отметил он.

Владимир Зеленский акцентировал, что сейчас больше внимания должно быть к энергетике. Государство работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону и получить необходимое энергооборудование, но четкое понимание потребностей должно быть в каждой громаде.

"Уже сейчас на всех уровнях должны готовиться к следующему отопительному сезону: и громады, и чиновники, и соответствующие наши энергетические компании", - подчеркнул президент.

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Глава государства призвал проявлять максимальное внимание в каждой громаде к воинам, проходящим лечение и реабилитацию, поддерживать их семьи, а также содействовать развитию всех оборонных производств и обеспечивать людей работой.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (246) Зеленский Владимир (20290)


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Топ комментарии
+20
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело:
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12.04.2024 18:44
+17
Він з дзеркалом розмовляє?
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12.04.2024 18:44
+15
Блазень ЗЕбанутий, краще прокукурікай, як ти по команді фюрера кацапії ***** згорнув всі ракетні програми, які особисто курував Порошенко і Турчинов і почав будувати дороги, щоб кацапскі танки без перешкод вірвались в Україну, як ти розмінував на Чонгарському напрямку 4 мости і 6 дамб, після чого ***** з своєю ордою захопив Південь У країни. За це з тебе особисто спитають після перемоги над *****м, і ти за все відповіси.
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12.04.2024 19:08
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Правила форума Совет форумчан
Він з дзеркалом розмовляє?
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12.04.2024 18:44 Ответить
"треба робити все, щоб збільшувати власні можливості"-- ура, прийшло прозріння. Йшов 3 рік війни.................
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12.04.2024 18:47 Ответить
А він що розуміє, що йому спічрайтери написали? Завчив собі текст- видав на гора. Йому по барабану.
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12.04.2024 19:54 Ответить
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело:
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12.04.2024 18:44 Ответить
Жесть
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12.04.2024 18:51 Ответить
ЦеЙ прєпіздет Самий херовий, Самий кращий зараз керує отднією із штурмовий бригаД. Однак
зараз не можно. Щоб там стАРЦІ марізматіки не звізділи, ви пі.ри допомогаєтеее пуйлу.
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12.04.2024 19:32 Ответить
Наприклад відкривати посольства в Африці!
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12.04.2024 18:45 Ответить
у самому серці африки!
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12.04.2024 18:46 Ответить
Там ще одне відкрили.
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12.04.2024 19:09 Ответить
невже, зе!стрижню, поставили ультиматум?
строк виконання 20 травня.
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12.04.2024 18:48 Ответить
Тобі хтось заважає?
Чи гадаєш, що якщо по десять раз на день казати очевидні речі то справи самі вирішаться?
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12.04.2024 18:52 Ответить
В його голові може.
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12.04.2024 18:54 Ответить
Він ж наголошує - треба готуватись до опалювального сезону..

А те, що основною підготовкою до нього - то виготовлення й закупівля зброї, до нього недоходить..з його логікою може статись так, що нічого й нічим опалювати не треба буде.
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12.04.2024 18:56 Ответить
- Надо что-то дєлать!!!
- Да. Дєлать что-то надо...
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12.04.2024 18:53 Ответить
Партнерство має під собою взаємовигідні відносини. Вони донори, позичальники, гаранти, але точно не партнери. Що їм може дати Україна? Нічого. Україна тільки вимагає. І це не є партнерськими відносинами.
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12.04.2024 18:53 Ответить
дяка, кеп. потужно
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12.04.2024 18:56 Ответить
З 2019 року робив протилежне ...
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12.04.2024 18:57 Ответить
А сам Янєлох як швидко підписує «невідкладні» законопроекти?

Реформи не гальмуються єрмачньою?
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12.04.2024 18:57 Ответить
Асфальт будувати, ні?
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12.04.2024 18:57 Ответить
А чим ти останні п'ять років займався? Та і зараз не сказати що сильно виробляєш
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12.04.2024 19:03 Ответить
А чи знали ви, що Мазепа вбив Зеленського?
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/20/153857/

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12.04.2024 19:03 Ответить
До речі.

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12.04.2024 19:51 Ответить
да. это тебе не бабки в асфальт закатывать
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12.04.2024 19:07 Ответить
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12.04.2024 19:08 Ответить
Блазень ЗЕбанутий, краще прокукурікай, як ти по команді фюрера кацапії ***** згорнув всі ракетні програми, які особисто курував Порошенко і Турчинов і почав будувати дороги, щоб кацапскі танки без перешкод вірвались в Україну, як ти розмінував на Чонгарському напрямку 4 мости і 6 дамб, після чого ***** з своєю ордою захопив Південь У країни. За це з тебе особисто спитають після перемоги над *****м, і ти за все відповіси.
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12.04.2024 19:08 Ответить
Усі побачили дядку на задньому плані? Той, що рукою прикрився та такий: ********, що воно несе?))))
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12.04.2024 19:13 Ответить
Шов би ти, хероїчний зевова, потужно на йух
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12.04.2024 19:15 Ответить
Неожиданно.
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12.04.2024 19:15 Ответить
Ось тобі відповідь на твоє закриття програм по всій військовій програмі в 2019 році!!! тИ ж пам'ятаєш як ти в очах путлєра побачив МИР!!!! Ушльопок ти а не !!!президент
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12.04.2024 19:19 Ответить
Таке враження що він стоить на "шухєрє", з ранку до ночі розвішує усім локшину на вуха, поки його "гоп-стоп менеджери" грабують країну.
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12.04.2024 19:19 Ответить
Для Украины нашли уже более миллиона снарядов - президент Чехии
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12.04.2024 19:19 Ответить
Аби ще пан Павел та знайшов для України нового президента.
Можна б/у
Бо цей вже Zдох і щовечора воняє.
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12.04.2024 19:25 Ответить
А чому проводив у Чернівцях, придивляєшся куди столицю будеш переносити. Треба в Покровську Дон.обл. проводити, глядиш бистріше буде до тебе доходити. Капітан очевидність.
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12.04.2024 19:25 Ответить
Власнв можливості, -хоть тут не збрехав.
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12.04.2024 19:26 Ответить
Феєричне фото до статті! На другому плані видно людину, яка сказала про боневтіка кабиздоха все, не промовивши ні слова! )))
Отут, Цензор, браво!!!👏👏👏
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12.04.2024 19:31 Ответить
За что нам такое...
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12.04.2024 19:32 Ответить
Да ну, нах, серьезно?
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12.04.2024 19:33 Ответить
Хто заважає? По всій країні сотні пограбованих і сплюндрованих заводів з усіма комунікаціями. Тисячі людей без роботи. Через 2-3 місяці можна випускати сотні ракет. Україна - ракетна країна
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12.04.2024 19:37 Ответить
вова, вони просто всі не розуміють - у 23 році українці перарахували у прибутки гральної індустрії - яка є головним фінансистом ЗСУ - понад 200 мільярдів гривнов. Це все наші дрони, Богдани, Нептуни, Громи-2, снаряди, підвищення фінансового забеспечення ЗСУ. вова, не зупиняйся - тебе підтримують 53% УКРАЇНЦІВ - ми за тебе - правда, цензор, та керівник, забув ,як йього призвище, вибачайте.
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12.04.2024 19:59 Ответить
А хіба хтось заважає? Бери і роби.
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12.04.2024 20:01 Ответить
А той шо на задньому плані з масовки ...за голову взявся ,бо 🤡 верзе таке ,шо сором слухати ,чи думає шо " Боже яке це зелене чмо , кончене" ?
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12.04.2024 20:18 Ответить
Чкеж воно брехливе🤮🤮🤮🤮
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12.04.2024 20:36 Ответить
О-о-о-о! Власні можливості? Так це потрібно було робити ще у 2019 році. Прогуляли слугориги? Пройшло вже 5 років. Я щось у передвиборчій програмі Боневтіка Херпідовича не бачив і не чув тез, що ми будемо розвиватися тоді, коли нам будуть допомагати США, що без США і ЄС ми ніхто. А було, що йому заважає один політик, який збагачується на війні і він не хоче закінчення війни, а Володя Нетпяпкович такий білий та пухнастий і вмить перестане стріляти і наступить мир і зелений рай.
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12.04.2024 20:40 Ответить
https://youtu.be/tSXhxaaDugQ?si=DNygXSN1q4nA5EH_
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12.04.2024 20:41 Ответить
Ну то роби, бидло обкурене. Хто тобі заважає.
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12.04.2024 20:59 Ответить
Як воно вже задовбало, недоросль зелена.
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12.04.2024 21:23 Ответить
Треба вже давно було робити але не язиком а справді робити.
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12.04.2024 21:29 Ответить
Ну це стало очевидно з 24 лютого 2022 року. Довченько доходило. Може передчасна деменція і пора на медкомісію?
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12.04.2024 23:36 Ответить
Штопаний же ти преЗЕрватив, ще 2 роки тому треба було відновлювати похереноє тобою виробництво зброї і ракет, а зараз хоча б розблокував би роботу КБ ЛУЧ.
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13.04.2024 07:22 Ответить
 
 