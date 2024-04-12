Зеленский: Пока поддержка от партнеров тормозится – нужно делать все, чтобы увеличивать собственные возможности
В связи с задержкой помощи от партнеров Украине необходимо увеличивать собственные возможности и укреплять страну.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей в Черновцах.
Глава государства подчеркнул, что это заседание состоялось на фоне серьезных вызовов и угроз, которые возникли перед страной.
"Первое – ситуация с помощью от наших партнеров. К сожалению, часть поддержки тормозится, и нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности. Не терять времени, укреплять Украину. В то же время максимально общаться всем и на всех уровнях с нашими партнерами, в том числе между громадами, чтобы внимание мира к Украине сохранялось", – отметил он.
Владимир Зеленский акцентировал, что сейчас больше внимания должно быть к энергетике. Государство работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону и получить необходимое энергооборудование, но четкое понимание потребностей должно быть в каждой громаде.
"Уже сейчас на всех уровнях должны готовиться к следующему отопительному сезону: и громады, и чиновники, и соответствующие наши энергетические компании", - подчеркнул президент.
Глава государства призвал проявлять максимальное внимание в каждой громаде к воинам, проходящим лечение и реабилитацию, поддерживать их семьи, а также содействовать развитию всех оборонных производств и обеспечивать людей работой.
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зараз не можно. Щоб там стАРЦІ марізматіки не звізділи, ви пі.ри допомогаєтеее пуйлу.
строк виконання 20 травня.
Чи гадаєш, що якщо по десять раз на день казати очевидні речі то справи самі вирішаться?
А те, що основною підготовкою до нього - то виготовлення й закупівля зброї, до нього недоходить..з його логікою може статись так, що нічого й нічим опалювати не треба буде.
- Да. Дєлать что-то надо...
Реформи не гальмуються єрмачньою?
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/20/153857/
Можна б/у
Бо цей вже Zдох і щовечора воняє.
Отут, Цензор, браво!!!👏👏👏