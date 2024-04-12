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Новости Помощь Украине
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Европа достаточно богата, чтобы помочь Украине оружием и боеприпасами, - премьер Польши Туск

туск

Европа достаточно богата для того, чтобы купить для Украины оружие и боеприпасы.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Туск, сейчас Европа ищет боеприпасы для Украины. И в этом вопросе главной проблемой являются не средства, а где купить вооружение.

"Европа достаточно богата, чтобы помочь Украине и поставить оружие и боеприпасы. Проблема в том, что наш ОПК к этому не приспособлен", - констатировал Туск.

В то же время он добавил: нет альтернативы способу мышления, что ЕС должен стать значительной политической и военной силой, чтобы чувствовать себя безопасно на европейском континенте. "Мы будем использовать наши возможности и влияние на мобилизацию наших партнеров в Европе и Брюсселе, чтобы укрепить оборонные возможности в Европе", - пообещал польский премьер.

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Автор: 

боеприпасы (2334) Польша (8405) Туск Дональд (733)


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Топ комментарии
+6
Тому Польща ще сильніше перекриє кордони))
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12.04.2024 18:55
+4
Поки "2" - "0" на користь Північної Кореї...
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12.04.2024 19:08
+4
іІ скільки ПолЬща нам нам надасть СНАРЯДІВ?
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12.04.2024 19:19
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Тому Польща ще сильніше перекриє кордони))
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12.04.2024 18:55 Ответить
Шо ж иого так ковбасить - сьогодні вже ж говорив шо Польща на лініі фронту
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12.04.2024 19:03 Ответить
іІ скільки ПолЬща нам нам надасть СНАРЯДІВ?
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12.04.2024 19:19 Ответить
поки що мобілізувались лише польські фермери .
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12.04.2024 19:20 Ответить
вона то багата але своєї зброї ніц не має.
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12.04.2024 19:06 Ответить
Поки "2" - "0" на користь Північної Кореї...
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12.04.2024 19:08 Ответить
Та шо там ота Европа - найбагатіша країна Европи це Україна, після 19 року - тіки впевнена у своєму майбутньому країна, могла обрати наймогутьнішу людину у багатьох напрямках розвитку будь -якої країни - і по знищеню бариг на крові на війні, і демобілізації, о вейз, цю статтю чомусь не врахували зараз - це клятий Порошенко протягнув цей закон, раніше - і цим він спонукав війну з миролюбцем з Піріжу, всі ракетні, ППО-ПРО програми, артилерію - 80 мінометів у заказі мо України на 22 рік - вони шо, оті військові, не вірили у мир - нахаби. А 2 мільярди грінов на зброю та снаряди, та дрони у 22-23 роках - то шо - мало. Ну, нема, ще, ні зброї, ні снарядів, ні дронів, ні грошей - то всі хто не вірить шо це скоро буде - це рюські падлюки - шикси.
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12.04.2024 19:13 Ответить
На словах товсті леви, а на ділі. Виявилося що Німеччина з нібито переданих Україні 28 млрд (про які розповідав Шольц) насправді передала тільки 10 млрд, решта це обіцяне до 2028-го року.
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12.04.2024 19:19 Ответить
Шольц нічого не обіцяв, досить брехні.
Зараз Німеччина #1 у Європі за кількістю фінансової і військової допомоги. Тому твій висер їж сам.
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12.04.2024 19:34 Ответить
Я просто нагадаю, що Євросоюз дав польщі 130 млрд євро на покращення добробуту поляків. Втрати української економіки від блокування польщею кордону - 8 млрд на місяць. польща могла б снарядів на пару мільярдів купити аби якось мінімізувати втрати України від блокування кордону.
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12.04.2024 19:31 Ответить
багата- але сиклива / ліберально - "окулярна"/....
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12.04.2024 19:39 Ответить
Авжеж багата. Вже не перший рік утримує дотаціями бидлоту, що фермерами зветься...
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12.04.2024 19:41 Ответить
Европа достаточно богата,но еще более тормознута и пуглива до безобразия...и это главная проблема
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12.04.2024 19:52 Ответить
Польща в цій війні покрила себе незмивною ганьбою. Нічим не відрізняється від сесесера в 39-му.
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12.04.2024 20:01 Ответить
Ты своих проплаченных пся кревов угомонить не можешь, начни с прогонов дубинками тех оборотней польских, что границу перекрыли, потом за Европу высказывайся.....
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12.04.2024 21:08 Ответить
Попередній уряд Польщі дав багато зброї Україні, а цей уряд тільки говорить
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12.04.2024 21:37 Ответить
 
 