Европа достаточно богата, чтобы помочь Украине оружием и боеприпасами, - премьер Польши Туск
Европа достаточно богата для того, чтобы купить для Украины оружие и боеприпасы.
Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил Туск, сейчас Европа ищет боеприпасы для Украины. И в этом вопросе главной проблемой являются не средства, а где купить вооружение.
"Европа достаточно богата, чтобы помочь Украине и поставить оружие и боеприпасы. Проблема в том, что наш ОПК к этому не приспособлен", - констатировал Туск.
В то же время он добавил: нет альтернативы способу мышления, что ЕС должен стать значительной политической и военной силой, чтобы чувствовать себя безопасно на европейском континенте. "Мы будем использовать наши возможности и влияние на мобилизацию наших партнеров в Европе и Брюсселе, чтобы укрепить оборонные возможности в Европе", - пообещал польский премьер.
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