Командующий ОК "Південь" Ковальчук сообщил об отставке с должности. Он возглавит Военную академию в Одессе (обновлено)

Командующий войсками Оперативного командования "Південь" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности. Он объявил о переходе в сферу обучения военнослужащих. Впоследствии в Военной академии в Одессе сообщили, что Андрей Ковальчук стал ее начальником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Андрея Ковальчука на странице ОК "Південь" в фейсбуке.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты, служащие и работники войск оперативного командования "Південь"! Уважаемые жители южных регионов нашей страны! Боевые побратимы, коллеги, друзья! Спасибо вам за совместную службу! Эти два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни каждого из нас. Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесщины – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, уничтожая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и потопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных сил", – написал Ковальчук.

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Он сообщил, что будет заниматься подготовкой военнослужащих.

"С уверенностью в нас и в наших с вами силах остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и к тем, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и здравомыслие - из этого возростает настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив. Так формируется новейшее войско демократического независимого государства", - отметил Ковальчук.

Однако он не уточнил, на какую должность переводится.

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Со временем появилось сообщение, что Андрей Ковальчук возглавил Военную академию в Одессе.

"Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров", – сообщили в академии.