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Командующий ОК "Південь" Ковальчук сообщил об отставке с должности. Он возглавит Военную академию в Одессе (обновлено)

ковальчук,андрій

Командующий войсками Оперативного командования "Південь" генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил об отставке с должности. Он объявил о переходе в сферу обучения военнослужащих. Впоследствии в Военной академии в Одессе сообщили, что Андрей Ковальчук стал ее начальником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Андрея Ковальчука на странице ОК "Південь" в фейсбуке.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты, служащие и работники войск оперативного командования "Південь"! Уважаемые жители южных регионов нашей страны! Боевые побратимы, коллеги, друзья! Спасибо вам за совместную службу! Эти два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни каждого из нас. Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесщины – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, уничтожая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и потопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных сил", – написал Ковальчук.

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Он сообщил, что будет заниматься подготовкой военнослужащих.

"С уверенностью в нас и в наших с вами силах остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и к тем, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и здравомыслие - из этого возростает настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив. Так формируется новейшее войско демократического независимого государства", - отметил Ковальчук.

Однако он не уточнил, на какую должность переводится.

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Со временем появилось сообщение, что Андрей Ковальчук возглавил Военную академию в Одессе.

"Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самой академии, но и всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров", – сообщили в академии.

Автор: 

отставка (3153) увольнение (2675) Ковальчук Андрей (5)


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Топ комментарии
+15
Ото уже зелена шелупонь всіх бойовий генералів по знімав а поставив таких карєристів жополизів. Ну всьо тепер точно рейтинг в 10 процентів стабільно твій, уйобок зєлінскій підор **********.
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12.04.2024 19:16
+10
Ви нарешті хоч зрозуміли справжні причини звільнення Залужного та 16 генералів?
Він заважав Єрмакам здавати Україну.
І зараз нас просто розстрілюють як кульки в тирі,без жодного спротиву, під потужне ************ про незламність.
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12.04.2024 19:23
+6
Дерьмак обескровливает кадровый состав ЗСУ. убирает лучших боевых командиров.
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12.04.2024 19:37
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Правила форума Совет форумчан
Ото уже зелена шелупонь всіх бойовий генералів по знімав а поставив таких карєристів жополизів. Ну всьо тепер точно рейтинг в 10 процентів стабільно твій, уйобок зєлінскій підор **********.
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12.04.2024 19:16 Ответить
Так, ковальчук, не заважай головнокомандувачу махати шаблею - сказав - йди у діпломати, значить йди - це наказ, для діпломата вищої категрії.
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12.04.2024 19:21 Ответить
Ви нарешті хоч зрозуміли справжні причини звільнення Залужного та 16 генералів?
Він заважав Єрмакам здавати Україну.
І зараз нас просто розстрілюють як кульки в тирі,без жодного спротиву, під потужне ************ про незламність.
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12.04.2024 19:23 Ответить
Але людям та військовим це подобається. Навіть непискнули.
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12.04.2024 19:25 Ответить
Нажаль, худоба завжди була і залишається худобою, незважаючи на те, на який щабель соціальної драбини вона видерлася чи її занесло життя. Буде бігти навіть до прірви, якщо її туди гонить пастух.
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12.04.2024 19:38 Ответить
Так і пан генерал міг би щось сказати. Але мовчить
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12.04.2024 20:30 Ответить
Якби я був бойовим генералом, я би сам зараз просився у відставку після двох років цієї м'ясорубки. Просив би знайомих ВЛКашників, щоб мене комісували, придумував би причини, по яким мене варто звільнити. Я не самогубець. І милив би лижі для виїзду за кордон.
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12.04.2024 19:33 Ответить
Скільки ж вас, вонючих гнид, по Україні сидить. Ой вей...
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12.04.2024 19:54 Ответить
А ти герой, який вже 2 роки з окопів не вилазить, і захищаєш Україну, не шкодуючи свого здоров'я і життя )
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12.04.2024 20:09 Ответить
Ну, тоді, напевно простіше змінити країну проживання, якщо кругом одні "гниди"
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12.04.2024 20:28 Ответить
Ну це не "гнидам" такі поради давати.
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12.04.2024 21:27 Ответить
Нагадити в коментах і за це не одержати в рило( бо в мережі) може тільки хамло.
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12.04.2024 21:26 Ответить
Виявляється я під його керівництвом звільняв Херсонщину правобережну, але повірте мені, простий солдат навіть його прізвища не знає,в них там своє життя.
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12.04.2024 19:28 Ответить
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12.04.2024 21:12 Ответить
Фух! Боявся, що і цього визнали непридатним за станом здоров'я
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12.04.2024 19:33 Ответить
У нас більшість причетних до влади раптово виявляються інвалідами. Особливо, якщо їх намагаються притягти до відповідальності. Тут і коляски з'являються, і картаті ковдри.

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12.04.2024 20:30 Ответить
Я з Андрієм Ковальчуком одного разу був в наряді по військовій частині. Він був, мабуть, капітаном тоді, а я курсантом. Нормальний офіцер на відміну від багатьох.
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12.04.2024 19:37 Ответить
Дерьмак обескровливает кадровый состав ЗСУ. убирает лучших боевых командиров.
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12.04.2024 19:37 Ответить
Ковальчук це той який командував Півднем
При якому буд просраний Херсон. І ледве не пав Миколаїв та Запоріжжя...
І при якому купа бригад сиділа в Одесі, очікуючи не зрозуміло чого....

Не розумію чому його нахвалююдь, і за що....
До нього одні питання
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12.04.2024 19:46 Ответить
Ну і звільнений Херсон теж при ньому...
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12.04.2024 19:56 Ответить
Згоден недодивився, дав звільнити Херсон, подібні персонажі після звільнення з таких посад, мають бути штурмовиками, і показувати своїм прикладом як віддавати свій "борг" перед державою.
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12.04.2024 20:17 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 можеш похвалитися тим же?
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12.04.2024 21:47 Ответить
Зеленське розвалило перед 24лютим 2022го оборонну промисловість і тепер доламує ЗСУ...
дебіли наголосували на нашу голову Вирок-2019, дебілів з новими, небритими задорого ліцами, що вже у телевізор не поміщаються
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12.04.2024 19:46 Ответить
Дякую за службу, Генерале.
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12.04.2024 19:53 Ответить
Хоч хтось подякував. А то одразу конспірологічні версії і звинувачення генерала ледь не у вбивстві Кенеді. Тим більше написано - подав у відставку. Бо люди не залізні, а навчати людей теж хтось повинен
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12.04.2024 20:36 Ответить
зеля чомусь звільняє генералів українців а на їх місце ставить то москаля Сирського то татарина Умєрова . Якісь в мене підозри виникають.
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12.04.2024 20:36 Ответить
Безтолковий ішак "докерувався". Це чмо доведе ситуацію до того, що не буде не те що ким воювати, але й ким керувати та управляти військами.
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12.04.2024 20:56 Ответить
Перед кацапським наступом прибирають всіх, хто відстояв Україну в 22-му?
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12.04.2024 21:38 Ответить
В грудні 1941 року Гудеріан,будучи звільненим з поста командарма, написав звернення до військ з прощанням. Клюге, комгрупи армій, через начштабу заборонив опубліковувати. Гудеріан заперечив, що така форма прощання в традиціях німецької армії і ніхто не має права їх порушувати. І таки добився свого. А сам Клюге вважався у вермахті чєловєком Гітлєра і суворо виконував всі прожекти а незгідних нещадно звільняв. Генералу Гепнеру, який нервово відреагував словами -до яких пір штатські будуть керувати військами, сказав-я змушений доповісти фюреру. І дуже скоро Клюге " прогнав" з групи армій біля 20 генералів. В червні 1944 року, будучи спостерігачем від Гітлера в Нормандії, викликав Гудеріана на дуель а самого фюрера запросив своїм секундантом. Образився, що Гудеріан відмовився з ним привітатись і спілкуватись. І маршал жора теж страждав доносітєльством. Хрущов на пленумі проганяючи жору повідомив присутнім, що в червні 1941 року при невдалому контрударі на Броди жора погодився на відведення передових частин танкового корпусу, наказ був відданий, а після повернення жори в Москву Сталін пригрозив розстріляти за цей наказ все командування фронту, а потім стало відомо, що це з подачі самого жори. А Рокосовський взагалі вкрай нищівно плюндрував світлий образ сумасброда жори за його подхалімаж перед Сталіним. Так що Хрипатий стереже найгірші традиції і вони в надьожних руках.
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12.04.2024 22:45 Ответить
 
 