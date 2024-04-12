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Новости Агрессия России против Украины
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Один человек погиб и один получил ранения вследствие обстрела оккупантами Нью-Йорка на Донетчине

донеччина

Россияне нанесли удар по Нью-Йорку в Донецкой области, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 1 погибший и 1 раненый - таковы последствия обстрела Нью-Йорка. Россияне ударили по городку сегодня вечером - убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения".

На месте работают спасатели и парамедики, оказывают всю необходимую помощь потерпевшему", - говорится в сообщении.

Смотрите также: По меньшей мере три человека пострадали в результате ракетного удара РФ по пятиэтажке в Константиновке Донецкой области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27036) Донецкая область (9582)


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нуйорк *******
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12.04.2024 19:58 Ответить
русня гній, армія підор, вгк *****
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12.04.2024 20:01 Ответить
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12.04.2024 21:47 Ответить
 
 