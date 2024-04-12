Один человек погиб и один получил ранения вследствие обстрела оккупантами Нью-Йорка на Донетчине
Россияне нанесли удар по Нью-Йорку в Донецкой области, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 1 погибший и 1 раненый - таковы последствия обстрела Нью-Йорка. Россияне ударили по городку сегодня вечером - убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения".
На месте работают спасатели и парамедики, оказывают всю необходимую помощь потерпевшему", - говорится в сообщении.
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Anatoly KANEVSKY #433903
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Olexa Pluzh
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Чайка Київ
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