"Украина должна выиграть эту битву": Нидерланды выделят Киеву 3 млрд евро военной помощи в 2025 году

Правительство Нидерландов приняло решение выделить 3 млрд евро на военную поддержку Украины в следующем году.

Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Украину каждый день уничтожает российская агрессия. На этой неделе произошли массовые атаки на электростанции. Во время обстрелов города Харькова снова погибли мирные жители. Украине нужно больше, чтобы защитить себя", – отметил Рютте.

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Премьер Нидерландов сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, в котором рассказал о выделении Украине 1 млрд евро военной помощи и 400 млн евро на ремонт критической инфраструктуры и поддержку экономики.

"Это дополнительно к 2 млрд евро, о которых уже было договорено. Также было решено, что в следующем году мы выделим 3 млрд евро на военную поддержку", - подчеркнул Рютте.

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Кроме того, политик отметил, что Нидерланды продолжают делать все возможное, чтобы вместе с союзниками быстрее доставлять Украине больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. В этой области страна сотрудничает с Данией и Чехией.

"Украина должна выиграть эту битву. Ради их и нашей безопасности", – резюмировал Рютте.