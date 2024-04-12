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Новости Помощь Украине
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"Украина должна выиграть эту битву": Нидерланды выделят Киеву 3 млрд евро военной помощи в 2025 году

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський

Правительство Нидерландов приняло решение выделить 3 млрд евро на военную поддержку Украины в следующем году.

Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Украину каждый день уничтожает российская агрессия. На этой неделе произошли массовые атаки на электростанции. Во время обстрелов города Харькова снова погибли мирные жители. Украине нужно больше, чтобы защитить себя", – отметил Рютте.

Читайте также: Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине, - Зеленский

Премьер Нидерландов сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, в котором рассказал о выделении Украине 1 млрд евро военной помощи и 400 млн евро на ремонт критической инфраструктуры и поддержку экономики.

"Это дополнительно к 2 млрд евро, о которых уже было договорено. Также было решено, что в следующем году мы выделим 3 млрд евро на военную поддержку", - подчеркнул Рютте.

Читайте также: Мы делаем все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину боеприпасы, – министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Кроме того, политик отметил, что Нидерланды продолжают делать все возможное, чтобы вместе с союзниками быстрее доставлять Украине больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. В этой области страна сотрудничает с Данией и Чехией.

"Украина должна выиграть эту битву. Ради их и нашей безопасности", – резюмировал Рютте.

Автор: 

Нидерланды (1579) помощь (7788) Рютте Марк (343)


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Топ комментарии
+12
Так до 25-го року ще дожити треба...
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12.04.2024 19:43
+10
Дякуємо Королівству!
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12.04.2024 19:46
+8
І потекла зелена слина 🤤
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12.04.2024 19:42
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І потекла зелена слина 🤤
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12.04.2024 19:42 Ответить
Оба
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12.04.2024 20:49 Ответить
Рюскі -більший ворог, але зелені клоуни тупіші і непередбачуваніші
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12.04.2024 22:12 Ответить
Дурне питання -оба...
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13.04.2024 05:52 Ответить
Так до 25-го року ще дожити треба...
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12.04.2024 19:43 Ответить
А чому не в 26?
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12.04.2024 19:46 Ответить
Дякуємо Королівству!
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12.04.2024 19:46 Ответить
Було б кому виділяти до того часу...
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12.04.2024 19:50 Ответить
Давайте не грошима, а зброєю.
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12.04.2024 19:52 Ответить
а то таке, за гроші можна і зброю купити, якщо не зникнуть невідомо куди
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12.04.2024 19:56 Ответить
Там написано "на військову підтримку"!!)
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12.04.2024 21:32 Ответить
А там написано ,,на содєржаніє власті,,?
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12.04.2024 21:36 Ответить
ну то,почитай,чи тебе в водному не навчили)
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13.04.2024 03:07 Ответить
в 25-му році воно може бути пізно
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12.04.2024 20:06 Ответить
Якщо уважно статтю почитати, то вони й у цьому році не менше дають.
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12.04.2024 20:28 Ответить
Спасибо Нидерланды!
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12.04.2024 20:08 Ответить
Спасибі було-б, якщо-б виділили 13.04.2024 і не в долларах а в засобах ППО та снарядах. От за таке- низький уклін!
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12.04.2024 20:30 Ответить
Нідерланди - це моя найулюбленіша країна ЄС 🇳🇱🇺🇦
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12.04.2024 20:14 Ответить
Спасибо,только проследите.
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12.04.2024 20:18 Ответить
Норвегия дает 22 Ф-16
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12.04.2024 20:25 Ответить
только что услышал по радио
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12.04.2024 20:26 Ответить
вот скоро 18-летних мобилизуем и тогда точно выиграем
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12.04.2024 20:32 Ответить
наївні, хочете допомогти дайте зброю, жодної копійки єрмаку, невже ще комусь ще не зрозуміло що гниди все розкрадуть нах
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12.04.2024 20:37 Ответить
так зброю и дадут , кто тебе сказал что наличку дадут
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12.04.2024 20:39 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/12/712369/ США предложили предоставить миллиарды евро Украине в виде долга под залог доходов от активов РФ
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12.04.2024 20:38 Ответить
Ми лише за.
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12.04.2024 20:50 Ответить
Так буде шкода, якщо через те, що допомогу не виділять США, Україна програє!
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12.04.2024 20:43 Ответить
в оружии США не отказывают , только у них денег на это нет
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12.04.2024 20:45 Ответить
уже 65 Ф-16 вырисовываются
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12.04.2024 20:46 Ответить
у Нас два варианта - или мы победим или росия проиграет
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12.04.2024 20:44 Ответить
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12.04.2024 20:55 Ответить
Подивіться як козлорилих тварюк -путлоботів аж вивертає від жодної позитивної новини про Україну,це ж кунст -камера якась.
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12.04.2024 21:15 Ответить
Їм треба 2+2 на пальцях показувати - от тоді би тішились ))
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12.04.2024 21:27 Ответить
Тут: 1млрд + 400млн + 2млрд (попередньо заявлених) цього року, і 3млрд наступного року!
зеленому наріТу - мало!курва!
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12.04.2024 21:39 Ответить
Трясця, маленька країна. А таке велике серце. Проте такий жирнючий хряк дЄрмак, а серце як у миші.
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12.04.2024 21:25 Ответить
Надіюсь що виділяють озброєння а не грошима...
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12.04.2024 21:39 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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12.04.2024 21:45 Ответить
 
 