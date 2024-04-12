Инициативы относительно боеприпасов для Украины, подобные чешской, готовят Эстония и Британия, - Павел

Чехия в рамках своей инициативы нашла более 1 млн артиллерийских снарядов в третьих странах, которые можно приобрести для Украины. Подобные инициативы также разрабатывают Эстония и Великобритания.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, намерение Чехии состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше боеприпасов для сдерживания возможного летнего наступления россиян.

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"Наша инициатива не единственная, подобную разрабатывают Эстония и Великобритания, Франция также об этом говорила", – отметил Павел.