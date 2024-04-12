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Новости Помощь Украине
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Инициативы относительно боеприпасов для Украины, подобные чешской, готовят Эстония и Британия, - Павел

Президент Чехії Петр Павел

Чехия в рамках своей инициативы нашла более 1 млн артиллерийских снарядов в третьих странах, которые можно приобрести для Украины. Подобные инициативы также разрабатывают Эстония и Великобритания.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, намерение Чехии состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше боеприпасов для сдерживания возможного летнего наступления россиян.

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"Наша инициатива не единственная, подобную разрабатывают Эстония и Великобритания, Франция также об этом говорила", – отметил Павел.

Автор: 

боеприпасы (2334) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+2
Якось без оголошення можна?!! А то суцільні анонси замість зброї!!!
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12.04.2024 20:25
+1
Друзям маємо дякувати. Притензії, до верховного головнокомандувача та його кишенькових міністрів.
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12.04.2024 21:43
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Можна? - так вже ж і гроші знаишли а віз і нині там
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12.04.2024 20:25 Ответить
Якось без оголошення можна?!! А то суцільні анонси замість зброї!!!
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12.04.2024 20:25 Ответить
Так их еще не выкупили или там уже кацапье порылось, как в Эквадоре?
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12.04.2024 20:28 Ответить
155 мм
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12.04.2024 22:06 Ответить
И што? Им ими не стрелять, им надо сорвать поставки, как Эквадору.
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13.04.2024 12:13 Ответить
Ініціатива це добре... А де снаряди
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12.04.2024 21:21 Ответить
Друзям маємо дякувати. Притензії, до верховного головнокомандувача та його кишенькових міністрів.
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12.04.2024 21:43 Ответить
Франція також про це говорила...
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12.04.2024 22:05 Ответить
Та шо їх про ті снаряди просив президент УКРАЇНИ - та ні. Він просив за системи Патріот - 49 штук - це всього 49 мільярдів гринов - це ж не гроші.
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12.04.2024 22:19 Ответить
********** невидимки
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12.04.2024 22:39 Ответить
 
 