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Суд продлил меру пресечения Роману Гринкевичу на два месяца и уменьшил размер залога

гринкевич

Роману Гринкевичу суд продлил меру пресечения. Он будет находиться под стражей еще два месяца с возможностью 393 миллионов гривен залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Печерский суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу - содержание под стражей на два месяца", - сообщил адвокат Андрей Гуджал.

Также подозреваемому уменьшили размер залога до 393 миллионов гривен.

Читайте также: Дело Гринкевичей: Имущество художницы Сони Морозюк также арестуют, - ГБР

Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

22 января 2023 в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

17 марта Роману Гринкевичу продлили меру пресечения, а размер залога уменьшили до 469 млн грн.

Автор: 

залог (515) Гринкевич Игорь (39)


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+4
Kарати корупціонерів в Україні потрібно на досвіді Китаю і Вʼєтнаму.

Суд у місті Хошимін засудив 67-річну в'єтнамську бізнесвумен Труонг Мі Лан до смертної кари за пограбування одного з найбільших банків країни протягом 11 років.

Труонг Мі Лан, глава Van Thinh Phat, є однією з небагатьох жінок, засуджених до смертної кари у В'єтнамі за фінансові злочини.

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12.04.2024 20:44
+3
Все по накатаній схемі, знижуємо розмір застави до мінімуму, домашній арешт, і по тихому у ліс....
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12.04.2024 21:47
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СПП Китаю виявила, що 78 000 чиновників, у тому числі понад 100, які були на рівні провінційного лідера або міністра, були притягнуті до відповідальності за корупцію та хабарництво протягом п'ятирічного періоду.
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12.04.2024 20:45
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Kарати корупціонерів в Україні потрібно на досвіді Китаю і Вʼєтнаму.

Суд у місті Хошимін засудив 67-річну в'єтнамську бізнесвумен Труонг Мі Лан до смертної кари за пограбування одного з найбільших банків країни протягом 11 років.

Труонг Мі Лан, глава Van Thinh Phat, є однією з небагатьох жінок, засуджених до смертної кари у В'єтнамі за фінансові злочини.

показать весь комментарий
12.04.2024 20:44 Ответить
СПП Китаю виявила, що 78 000 чиновників, у тому числі понад 100, які були на рівні провінційного лідера або міністра, були притягнуті до відповідальності за корупцію та хабарництво протягом п'ятирічного періоду.
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12.04.2024 20:45 Ответить
А ЦЕ ЩЕ ЗА П.І ДОР?
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12.04.2024 20:46 Ответить
В Украіні можна не гадати - отримав посаду і вже можна починати розслідування
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12.04.2024 20:52 Ответить
Чому і за скільки отримав посаду?
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12.04.2024 20:55 Ответить
Все по накатаній схемі, знижуємо розмір застави до мінімуму, домашній арешт, і по тихому у ліс....
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12.04.2024 21:47 Ответить
А казали ЛЮДИ, що він Ніби ПОКАЯВСЯ і учинив собі, от прикре САМОГУБСТВО…
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12.04.2024 23:13 Ответить
Хабар хтось дає а хтось бере..
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а де інша сторона???
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13.04.2024 08:42 Ответить
 
 