Генштаб Эстонии: украинские воины устают, а РФ не потеряла темп наступления и сохраняет значительную инициативу

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо заявил, что Россия, несмотря на большие потери, продолжает вести активные боевые действия в Украине, в то время как украинские военные страдают от усталости и нехватки боеприпасов.

Об этом заявил Ребо на брифинге 12 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам главы эстонского Генштаба, вооруженные силы России совершают механизированные атаки подразделениями до уровня батальона, пытаясь воспользоваться улучшением погоды и рельефом местности.

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"Несмотря на потери, Российская Федерация не потеряла темпа наступления и сохраняет значительную инициативу", - констатировал он.

Что касается Украины, по словам Ребо, ее главная проблема состоит в том, что ожидаемые большие поставки боеприпасов с Запада так и не поступили, а солдаты все больше устают.

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"Однако на сегодняшний день нет никаких признаков того, что в Украине происходит незапланированный отвод войск или что какие-то подразделения где-то отказываются идти в бой", - добавил эстонский полковник.

Говоря о ситуации на участках фронта, Ребо выделил Луганское направление, где российские силы достигли определенного продвижения в районе Кременной и Лимана, но потеряли сотню единиц бронетехники, и Донецкое направление, где они пытаются захватить Часов Яр.

Южнее бои идут вокруг Авдеевки и Марьинки, где Россия продвинулась к поселку Первомайск, отметил глава Генштаба Эстонии. На Запорожском и Херсонском направлении происходят активные боевые действия, добавил Ребо.