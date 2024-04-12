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Новости Война
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Генштаб Эстонии: украинские воины устают, а РФ не потеряла темп наступления и сохраняет значительную инициативу

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо заявил, что Россия, несмотря на большие потери, продолжает вести активные боевые действия в Украине, в то время как украинские военные страдают от усталости и нехватки боеприпасов.

Об этом заявил Ребо на брифинге 12 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам главы эстонского Генштаба, вооруженные силы России совершают механизированные атаки подразделениями до уровня батальона, пытаясь воспользоваться улучшением погоды и рельефом местности.

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"Несмотря на потери, Российская Федерация не потеряла темпа наступления и сохраняет значительную инициативу", - констатировал он.

Что касается Украины, по словам Ребо, ее главная проблема состоит в том, что ожидаемые большие поставки боеприпасов с Запада так и не поступили, а солдаты все больше устают.

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"Однако на сегодняшний день нет никаких признаков того, что в Украине происходит незапланированный отвод войск или что какие-то подразделения где-то отказываются идти в бой", - добавил эстонский полковник.

Говоря о ситуации на участках фронта, Ребо выделил Луганское направление, где российские силы достигли определенного продвижения в районе Кременной и Лимана, но потеряли сотню единиц бронетехники, и Донецкое направление, где они пытаются захватить Часов Яр.

Южнее бои идут вокруг Авдеевки и Марьинки, где Россия продвинулась к поселку Первомайск, отметил глава Генштаба Эстонии. На Запорожском и Херсонском направлении происходят активные боевые действия, добавил Ребо.

Автор: 

Эстония (1420)


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Топ комментарии
+10
Нажаль, то так…
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12.04.2024 21:00
+4
Тобі потрібне,паскуда козломорда?
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12.04.2024 21:08
+3
"Втомлюються"? Це зараз так політкоректно звучить "несуть великі втрати"? Коли оголошують, що на позиції прилетіла сотня КАБів, українські воїни просто втомлюються? Вибачте за жорстокий сарказм. Це нервове.
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12.04.2024 21:21
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Нажаль, то так…
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12.04.2024 21:00 Ответить
а якого біса генштаб Естоні лізе не в свої справи??? преззидент України думає про 700 ярдів на відновлення!!! вже думає!!! давно *****, думає!!! а естонський генштаб про якусь "куйню" думає!!! тут би "освоїти" купу бабла,,, а Ви якісь проблеми малюєте..
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12.04.2024 22:09 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/12/7451017/
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12.04.2024 21:01 Ответить
Ну і кому більше потрібне перемир'я?
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12.04.2024 21:02 Ответить
Тобі потрібне,паскуда козломорда?
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12.04.2024 21:08 Ответить
Читай текст.
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12.04.2024 21:15 Ответить
Тобі повилазило,кацап?
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12.04.2024 21:36 Ответить
Сейчас подоляковские боты набегут и расскажут кому надо)
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12.04.2024 21:22 Ответить
Зараз в них перевага у всьому - може Конгрес розродиться допомогою
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12.04.2024 21:06 Ответить
Українська розвідка: українські воїни не втомлюються, а російська армія втратила темп наступу.
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12.04.2024 21:11 Ответить
"Втомлюються"? Це зараз так політкоректно звучить "несуть великі втрати"? Коли оголошують, що на позиції прилетіла сотня КАБів, українські воїни просто втомлюються? Вибачте за жорстокий сарказм. Це нервове.
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12.04.2024 21:21 Ответить
А що вас так знервувало в Британії?
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12.04.2024 22:05 Ответить
Єстонії пощастило що першою під напад потрапила Україна, бо дивились би фільм "Війна із командного бункера"
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12.04.2024 21:22 Ответить
Чого це не втратила темпу наступу? Вже кілька днів з більше 1000 вбитих та поранених за добу сповзла на більше 800 за добу.
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12.04.2024 21:22 Ответить
Ого як воно, менше киздіти а більше робити, хоча Прибалтиці цього не скажеш , вони бачать як воно. Я до того що опа ******* все що тільки можна
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12.04.2024 21:48 Ответить
Отож, деякі підсумки агресії рашистської пітьми проти України за два роки війни (нижче - в інфографіці, більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1778766108541034988 тут ):
- промисловість пітьми не в стані поновлювати втрати техніки;
- мобілізація веде до некомплекту технікою піхоти;
- мобілізація не дозволяє комплектувати війська "ВДВ", морпіхоти та спецназу професійними кадрами;
- збільшення піхоти на 100 тис. - це 150 тис. втрат, а мобрезерв є обмеженим;
- 20% танків в строю - це зняті з озброєння Т-55, Т-62, Т-64;
- 10% гармат - зняті з озброєння;
- рашистські БМД знищені на 50%;
- запаси БРДМ вичерпані;
- ...



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12.04.2024 21:54 Ответить
Немає ділянки фронту, де б нас не витісняли. Бригади свідомо знищуються наказами оперативних командувань і наказами комбригів. Строк і далі їх тільки нагороджує і один одному либяться. Теперішня бригада це тільки назва. Тобто є третина того що має бути і називатися бригадою. Можна взяти і із трьох бригад зробити хоча б одну нормальну зведену. Але ж тоді це треба один комбриг , а не три. Один штаб, а не три, одна стройова, а не три. Одне мат.забезпечення, а не три. Одна фін служба, а не три. І так по всьому. Піхоти нема, проте це ніяк не відзеркалюється на штабах, які цю піхоту просто знищили дибільними наказами. А коли піхоти не стане цивільні будуть верещети так он ходять же в формі їх там мільйон. Із за ницості свойого головного мозку вони навіть і припустити не можуть що залишаються тільки штабісти, а наявність форми не означає те, що оцей штабіст буде брати зброю до рук. Його діло папочки, наказики, попити кави і посидіти в телефоні ну і звичайно в формі. Ха ха ха.
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13.04.2024 06:21 Ответить
 
 