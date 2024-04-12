686 7
Кулеба обсудил с главой МИД Италии Таяни шаги по поиску систем ПВО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни поиски для Украины систем противовоздушной обороны.
Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (Х), передает Цензор.НЕТ.
Кулеба отметил, что обсудил конкретные шаги, как председательствующая в G7 Италия может принять активное участие в поиске систем противовоздушной обороны и принятии согласованных решений по их доставке в Украину.
Он поблагодарил итальянского коллегу за последовательную поддержку Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Британія збирається поповнити свій арсенал лазерною зброєю, здатною збивати безпілотники та ракети, вже до 2027 року. Але ще раніше цю зброю можуть відправити в Україну, пише The Telegraph.
Йдеться про зброю DragonFire, вартість одного пострілу з якої становить лише близько 10 доларів.
Міністерство оборони Британії прискорило розробку і випробування цієї "передової" зброї на тлі активізації використання безпілотників в Україні та Газі, пише видання.
Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над тим, щоб перед цим надіслати прототипи в Україну, навіть якщо вони не будуть вдосконалені на 100 відсотків.
DragonFire працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у формі шестикутника, і поєднання їх із дзеркалами для злиття та посилення потужності - це фізичне явище відоме як конструктивна інтерференція.
Тім Кендалл, старший лазерний фізик DSTL, який допомагав створювати DragonFire, сказав, що зброя створює "ідеальний лазерний промінь", який можна випустити через телескопічну лінзу.
Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі її світла становить близько одного мікрона - воно близьке до інфрачервоного спектра світла і його не видно людським оком.
Під час випробування DragonFire знищив безпілотники та підірвав міномети менш ніж за п'ять секунд.
Розробники сподіваються, що лазер зможе знищувати безпілотники за мізерну частину вартості запуску ракет-перехоплювачів, яка може досягати десятків і сотень тисяч доларів.
Лазер DragonFire подорожує зі швидкістю світла, а радіус його дії досі засекречений. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000C і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.
Систему створили у першу чергу з метою знищувати безпілотники, але система достатньо потужна, щоб нейтралізувати повітряні цілі, що рухаються швидше, наприклад, балістичні ракети.
потужно! переможно!
Ні!
А якщо знайду!?