Кулеба обсудил с главой МИД Италии Таяни шаги по поиску систем ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни поиски для Украины систем противовоздушной обороны.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (Х), передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что обсудил конкретные шаги, как председательствующая в G7 Италия может принять активное участие в поиске систем противовоздушной обороны и принятии согласованных решений по их доставке в Украину.

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Он поблагодарил итальянского коллегу за последовательную поддержку Украины.