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Новости Война
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С 1 апреля государственная социальная помощь детям погибших добровольцев повышена до 7800 грн, - Минсоцполитики

зарплата,гроші,виплати,пенсія

С 1 апреля дети погибших добровольцев получают государственную социальную помощь в больших размерах.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

До недавнего времени – из-за правовой неурегулированности – дети добровольцев получали выплаты ниже, за выплаты для детей погибших защитников и защитниц Украины. В марте 2024 г. правительство приняло решение об увеличении размеров адресной помощи детям погибших защитников-добровольцев, не входивших в состав ДФТГ.

Теперь они будут получать государственную социальную помощь повышенного размера.

С 1 апреля ее размер повышен с 2361 грн до 7800 грн на одного несовершеннолетнего ребенка и до 6100 грн - на каждого, если в семье двое и более детей. Выплата в таких размерах будет производиться ежемесячно. Повышение произошло автоматически, дополнительно обращаться никуда не нужно.

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В Минсоцполитики напоминают: дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в случае потери кормильца, если погибшие папа или мама имели необходимое количество страхового стажа. Если же страхового стажа к моменту гибели было недостаточно, ребенку начисляется государственная социальная помощь.

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выплаты (645) дети (6491) Министерство социальной политики (882) добровольцы (1165)


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а с какого перепугу здесь страховой стаж? ведь человек мог стать добровольцем в молодом возврасте читая эту новость, понимаешь, почему так мало желающих отдавать свою жизнь... государство не в состоянии обеспечить детей погибших на войне воинов добровольцев! И что такое 7800грн при нынешних ценах? Стартаните хотя бы с мин пенсии бюджетника, которых зеленые зарезервировали
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12.04.2024 21:42 Ответить
7800 гривнов - не очікуванно. А міг же ж взагалі призвати дітей добровольців до ЗСУ і без дембіля. А так гроші дає.
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12.04.2024 22:02 Ответить
було 2361 грн.

ганьба !
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12.04.2024 22:09 Ответить
На всіх грошей не встачає - 40 мільярдів у 22 році на зброю та снаряди, 40 мільярдів у 23 на дрони - ну нема ще ні зброї, ні снарядів, ні дронів, ні грошей - ну то нема вже і того міністра оборони. Не може одна людина думати за всіх - баньківськи ячейки не гумові.
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12.04.2024 22:16 Ответить
Був би тато військовим або поліційним пенсіонером, сидів би дома з пенсією 18тис...., як інші сотні тисяч молодих пенсів з вислугою в 25років....
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12.04.2024 22:09 Ответить
А якже 15 мільйонів за загиблого воїна???
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12.04.2024 22:12 Ответить
Цього далеко не достатньо. Як і допомога НАТО Україні.
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12.04.2024 22:12 Ответить
А живі судійські сосни мають по 120 к, не працюючи взагалі...
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12.04.2024 22:50 Ответить
 
 