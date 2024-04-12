С 1 апреля государственная социальная помощь детям погибших добровольцев повышена до 7800 грн, - Минсоцполитики

С 1 апреля дети погибших добровольцев получают государственную социальную помощь в больших размерах.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

До недавнего времени – из-за правовой неурегулированности – дети добровольцев получали выплаты ниже, за выплаты для детей погибших защитников и защитниц Украины. В марте 2024 г. правительство приняло решение об увеличении размеров адресной помощи детям погибших защитников-добровольцев, не входивших в состав ДФТГ.

Теперь они будут получать государственную социальную помощь повышенного размера.

С 1 апреля ее размер повышен с 2361 грн до 7800 грн на одного несовершеннолетнего ребенка и до 6100 грн - на каждого, если в семье двое и более детей. Выплата в таких размерах будет производиться ежемесячно. Повышение произошло автоматически, дополнительно обращаться никуда не нужно.

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В Минсоцполитики напоминают: дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в случае потери кормильца, если погибшие папа или мама имели необходимое количество страхового стажа. Если же страхового стажа к моменту гибели было недостаточно, ребенку начисляется государственная социальная помощь.