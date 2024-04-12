На восстановление Украины понадобится 700 млрд дол., будем надеяться на порядочность партнеров, - Зеленский

По предварительным расчетам, на восстановление Украины после войны уйдет около 700 млрд долларов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами в Черновцах, передает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал о работе над аналогом плана Маршалла для Украины. Основной вопрос – восстановление Украины: ее энергетики, технологий, экономики. По предварительным расчетам, речь идет около 700 млрд дол. США. Впрочем, эта сумма не окончательная.

"Мы с вами не знаем реальных сумм, потому что мы не закончили войну. Когда она закончится, будет проанализировано все. В принципе, партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все. Что суммы такие, скажем так, понятны, и они доступны. Будем верить и надеяться на порядочность партнеров – то, что они говорят, что они это акцептуют, а не просто говорят", – сказал Зеленский.

Президент также уверен, что в ближайшие годы Украина станет членом ЕС и НАТО.

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