На восстановление Украины понадобится 700 млрд дол., будем надеяться на порядочность партнеров, - Зеленский
По предварительным расчетам, на восстановление Украины после войны уйдет около 700 млрд долларов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами в Черновцах, передает Цензор.НЕТ.
Президент рассказал о работе над аналогом плана Маршалла для Украины. Основной вопрос – восстановление Украины: ее энергетики, технологий, экономики. По предварительным расчетам, речь идет около 700 млрд дол. США. Впрочем, эта сумма не окончательная.
"Мы с вами не знаем реальных сумм, потому что мы не закончили войну. Когда она закончится, будет проанализировано все. В принципе, партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все. Что суммы такие, скажем так, понятны, и они доступны. Будем верить и надеяться на порядочность партнеров – то, что они говорят, что они это акцептуют, а не просто говорят", – сказал Зеленский.
Президент также уверен, что в ближайшие годы Украина станет членом ЕС и НАТО.
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Червінській й досі у застєнках дермака-татарова... інші неугодні патріоти України також переслідуються, Конституція систематично В.О. президента порушується, корупція-мародерство розквітнули при Зєлє як ніколи, втрачені люди-території, а воно "усе продовжує танцювати та музіцирувати"..
Зеленський - сором і ганьба України
Це ж той самий Зеленський, що вчора плакався за соратників, які його "абманулі" та гроші на захист ТЕЦ у 2022÷23 виділені розікрали.
Люди! Зберігайте порядність! Бо інакше у шахраїв конкуренція у бізнесі зростає й доходи падають
а клован вже грошикі рахує і натякає - це вам,
"любі західні партнери", захищяти і відбудовyвати Україну!
бо це ви все украли в України і дороги будували теж ви, гади західні...