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На восстановление Украины понадобится 700 млрд дол., будем надеяться на порядочность партнеров, - Зеленский

зеленський

По предварительным расчетам, на восстановление Украины после войны уйдет около 700 млрд долларов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами в Черновцах, передает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал о работе над аналогом плана Маршалла для Украины. Основной вопрос – восстановление Украины: ее энергетики, технологий, экономики. По предварительным расчетам, речь идет около 700 млрд дол. США. Впрочем, эта сумма не окончательная.

"Мы с вами не знаем реальных сумм, потому что мы не закончили войну. Когда она закончится, будет проанализировано все. В принципе, партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все. Что суммы такие, скажем так, понятны, и они доступны. Будем верить и надеяться на порядочность партнеров – то, что они говорят, что они это акцептуют, а не просто говорят", – сказал Зеленский.

Президент также уверен, что в ближайшие годы Украина станет членом ЕС и НАТО.

Читайте также: Украине нужна помощь партнеров в финансировании собственного оборонного производства, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) план Маршалла (42) восстановление (210) восстановления (144)


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Топ комментарии
+41
Будемо вірити й сподіватися на порядність партнерів

Уникальнейший долбо^б. Он своей жидовской нахрапистостью уже всех союзников ушатал.
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12.04.2024 21:49
+40
Оце результат виборів 2019.
Де твоя порядність, морда зебільна.
Ти кого у парламент і владу привів.
ВР не працює. Коли в якій країні під час війни таке було.
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12.04.2024 21:49
+38
Да твою ж дивизию...
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12.04.2024 21:47
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Такк враження, що йому цифри дєрьмак із рєзніковим пишуть
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13.04.2024 02:08 Ответить
В мене одного блювотний рефлекс?
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13.04.2024 02:17 Ответить
..на порядність самогО Зеленського Українці давно вже не сподіваються...
Червінській й досі у застєнках дермака-татарова... інші неугодні патріоти України також переслідуються, Конституція систематично В.О. президента порушується, корупція-мародерство розквітнули при Зєлє як ніколи, втрачені люди-території, а воно "усе продовжує танцювати та музіцирувати"..
Зеленський - сором і ганьба України
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13.04.2024 03:27 Ответить
Шахрай розповідає про порядність
Це ж той самий Зеленський, що вчора плакався за соратників, які його "абманулі" та гроші на захист ТЕЦ у 2022÷23 виділені розікрали.
Люди! Зберігайте порядність! Бо інакше у шахраїв конкуренція у бізнесі зростає й доходи падають
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13.04.2024 05:35 Ответить
Корумповані виродки говорять про порядність...Це вже за межею розуміння.
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13.04.2024 05:53 Ответить
щє ніхто не знає коли закінчится ця війна,
а клован вже грошикі рахує і натякає - це вам,
"любі західні партнери", захищяти і відбудовyвати Україну!
бо це ви все украли в України і дороги будували теж ви, гади західні...
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13.04.2024 06:05 Ответить
Такая оскорбуха партнеров... делается спецом, по оманской методичке, шобы, внатуре, бесповоротно отмежеваться от партнеров.
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13.04.2024 06:16 Ответить
Тебя Нарко Петушара это касаться не будет, ты будешь или в бегах или на ветке со всей кодлой и фсбэшником Елдаком....
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13.04.2024 07:02 Ответить
Що кому, а лихварю "дєньгі давай, да!?"
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13.04.2024 07:24 Ответить
знову ці дебільні постановочні відосіки, ідіотіські заяви, свої журнашлюхи, зрежисовані запитання, тільки позитив, все для 72% ідіотів. А в цей самий час тимошенко сів на потоки з будівництва оборонних споруд, татаров узурпував судову владу і поліцію, єрмак керує країною, вся еліта партії регіонів веде країну в прірву. Московія ставить екноноіку на військові рейки, а ця гнида продовжує клоунаду і шапіто, а ви слухайте, ідіотські статті пишіть, обговорюйте те що клоуну написав літвін, а він зачитав нах
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13.04.2024 07:37 Ответить
ганебне звернення, ще все "в тумані" , а він вже звинувачує в непорядності
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13.04.2024 07:52 Ответить
Поц и в Африке - поц. Козел спецом заводит партнеров. Победим в войне не завдяки мудаку и его наглости-второе счастье, а вопреки всему(от козла). И мы благодарны партнерам за понимание ситуации.
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13.04.2024 10:25 Ответить
А зеленський хіба знає шо означає слово " порадочность"? Він тік добре знає шо означає красти і брехати
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13.04.2024 07:53 Ответить
про порядність - ******* цитата.
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13.04.2024 08:09 Ответить
Але треба було ще додати: так як надії на порядність пана Зеленського і команди - давно вже немає
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13.04.2024 08:46 Ответить
Тому й не дають, бо знають вашу "порядність"- хапай поки живий!
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13.04.2024 09:01 Ответить
На снаряди знайди…
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13.04.2024 09:19 Ответить
Для відбудови України(як і перемоги) потрібні вибори
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13.04.2024 10:20 Ответить
Чию порядність? Хто би казав!!!!
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13.04.2024 10:31 Ответить
Ти кому "ЛАПШУ" вішаєш? Люди вже давно чекають народного президента, а не московського!
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13.04.2024 10:36 Ответить
Вас ****** взяли народу служить,а порядочностью вы не отличаетесь, чтобы на других пенять.Ублюдки.
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13.04.2024 13:08 Ответить
POHUY
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13.04.2024 19:59 Ответить
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