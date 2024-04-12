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Новости Помощь Украине
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Сейчас идут активные переговоры относительно двух батарейм Patriot и одной SAMP/T, - Кулеба

Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками по получению двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Об этом он сказал в интервью ведущей Алле Мазур, отрывок из которого показали в телемарафоне вечером 12 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава МИД, говоря о переговорах по усилению украинской ПВО, отметил, что решение о поставках батарей Patriot зависит от Соединенных Штатов, "так как это американская система".

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"Мы точно знаем, где что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры относительно двух батарей Patriot и одной батареи SAMP/T. И, в принципе, будь сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили", – заявил он.

Напомним, что SAMP/T-MAMBA – первая в Европе противоракетная система большой дальности, способная уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 до 100 километров и баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 километров, высота поражения – до 25 километров.

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Украина получила одну батарею SAMP/T в 2023 году.

Автор: 

ПВО (2743) Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (274)


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Топ комментарии
+24
***** про це піздіти ?????????
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12.04.2024 22:14
+13
Министр иностранных дел рассуждает про Пэтриоты, попутно открывая "посольства" с губастыми послицами под пальмами. Министр обороны пи#дит деньги как не в себя, всем в стране керует парашный агент Дерьмак, передвижное шапито освобождено от мобилизации и сидит в Раде, ху#ловские агенты получают все даные о планах ЗСУ раньше бригад ЗСУ... Быдлоскот 73%-ный, ты когда-нибудь проснёшься? Ты за Ху#ло проголосовал 5 лет назад...
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12.04.2024 22:18
+5
вода в сраці не держиться....накуя триндіти
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12.04.2024 22:32
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Правила форума Совет форумчан
***** про це піздіти ?????????
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12.04.2024 22:14 Ответить
Можна вже без оголошень! Ще й і за дві батареї!!!
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12.04.2024 22:14 Ответить
Ну, раз активные переговоры, то где-то на осень... Два года, как из пипетки. Не надо, чтобы выздоровел. Только чтоб не помер
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12.04.2024 22:18 Ответить
А что переговаривать? Немцы в мире нашли два дивизиона для нас, а производитель давно заявил что до конца 2024 года поставит нам 5 дивизионов. Это давно уже известно.
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12.04.2024 22:18 Ответить
Министр иностранных дел рассуждает про Пэтриоты, попутно открывая "посольства" с губастыми послицами под пальмами. Министр обороны пи#дит деньги как не в себя, всем в стране керует парашный агент Дерьмак, передвижное шапито освобождено от мобилизации и сидит в Раде, ху#ловские агенты получают все даные о планах ЗСУ раньше бригад ЗСУ... Быдлоскот 73%-ный, ты когда-нибудь проснёшься? Ты за Ху#ло проголосовал 5 лет назад...
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12.04.2024 22:18 Ответить
Не нервничайте и не рефлексируйте! Мудрый нарит давно выбрал верёвку и мыло, а бонусом - кол. Ну хотят этого украинчики, жаждут до изнеможения! И ничего с этим уже не поделаешь... У всех есть право выбора.
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12.04.2024 22:57 Ответить
Офигенный выбор. Тут главное- сойтись посередине как завещала "великая" Шмаркля Боневтиковна. В их исполнении это будет сесть на кол так, чтобы кол не пробил кишечник насквозь, и при этом в петле не удавиться насмерть. Эквилибристика от ху#ловского говноквартала...
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12.04.2024 23:22 Ответить
А так не получится, увы...
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12.04.2024 23:26 Ответить
Шановний дописувачу - всралися всі ( і українці і інші нації - і провина в тому шо зараз відбувається на всіх шо це допустили). Але головний призвідник того шо зараз відбувається це кацапи - вони могли не напасти а ви своїми відходами( у вигляді вашого коменту) відбілюєте маніяка і звалюєте вину на жертву ( як в тому же класичному прикладі про насильника і жінку в короткій спідниці ).
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13.04.2024 06:09 Ответить
Він про кадрову політику Зельца. Тобто Х@йла.
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13.04.2024 08:19 Ответить
Як же це дістало кожну ракету вибивати при цьому ві як не дорізані кричать про допомогу Україні.Заї"бали вже
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12.04.2024 22:30 Ответить
вода в сраці не держиться....накуя триндіти
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12.04.2024 22:32 Ответить
Якого хєра про це *******?
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12.04.2024 22:32 Ответить
А скільки можна КУПИТИ систем за 30млрд, які не сплачені ігорним бізнесом мами геть.манцева?
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12.04.2024 22:46 Ответить
Батарея Петріот (мінімум 4 пускові установки, радар, машина управління, запас ракет) коштує мільярд доларів. От і порахуйте
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12.04.2024 22:58 Ответить
президент який любить пиариться набрав собі подібних
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12.04.2024 23:05 Ответить
Так ось як плани потрапляють ****.у на стіл!!!
Із-за тупих довбойобів при владі! Один є!!! СБУ !! Держіть злодія за розкривання військової таємниці,яка може вплинути на обороноздатність країни!!!
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13.04.2024 00:05 Ответить
Я не здивуюсь якщо ці уроди скажуть: прибуде такого-то числа стільки-то ф16, на такий-то аеродром! Дебіли ***!
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13.04.2024 00:08 Ответить
Ну ці ж ідіоти у 23 році так показали місце базування літако носіїв штормів, й після цього аеродром почали крити ракетами й дронами ( причому успішно )
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13.04.2024 07:37 Ответить
Бісові зелені піздуни
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13.04.2024 00:57 Ответить
Головне знову їх так поставити, щоб рашисти їх легко знищили. Тих же систем дуже багато, тож можна ще повиманювати в рашистів їх ракети
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13.04.2024 07:36 Ответить
Писали, вроді був агент у лавах ЗСУ , який здав ті два петріот.
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13.04.2024 08:22 Ответить
Рашистам і розвідка не потрібна. Все розкажуть ідіоти від влади з невиліковним комлексом нікчемності, бо так же хочеться здаватися значимими!
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13.04.2024 09:17 Ответить
Нам їх треба 50,як мінімум, ви тими двома закриєте свої сраки у Києві, а тут на Донбасі, підори вже на Констаху завітають без страху.Фершейн,кулєба?
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13.04.2024 11:46 Ответить
 
 