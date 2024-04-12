Сейчас идут активные переговоры относительно двух батарейм Patriot и одной SAMP/T, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками по получению двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Об этом он сказал в интервью ведущей Алле Мазур, отрывок из которого показали в телемарафоне вечером 12 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава МИД, говоря о переговорах по усилению украинской ПВО, отметил, что решение о поставках батарей Patriot зависит от Соединенных Штатов, "так как это американская система".

Читайте также: Кулеба обсудил с главой МИД Италии Таяни шаги по поиску систем ПВО

"Мы точно знаем, где что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры относительно двух батарей Patriot и одной батареи SAMP/T. И, в принципе, будь сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили", – заявил он.

Напомним, что SAMP/T-MAMBA – первая в Европе противоракетная система большой дальности, способная уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 до 100 километров и баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 километров, высота поражения – до 25 километров.

Читайте также: Правительство приняло решение о финансировании закупки РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Украина получила одну батарею SAMP/T в 2023 году.