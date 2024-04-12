Пришло время для Запада проснуться, восстановить дух Рейгана и Тэтчер и инвестировать в оборону Украины, - экс-премьер Великобритании Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны отказаться от ограничений на поставку Украине оружия, необходимого ей для победы над Россией в полномасштабной войне.

Этому Джонсон посвятил свою еженедельную колонку в таблоиде Daily Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Джонсон риторически спрашивает, "почему мы медлим" и "что, черт возьми, на нас нашло", критикуя Запад за задержки с военной помощью Киеву.

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Бывший британский премьер предостерег, что гипотетическое поражение Украины в войне против России станет "поворотным моментом в истории", когда Запад "окончательно потеряет свою послевоенную гегемонию", а агрессоры смогут не считаться с границами.

"Это будет ужасный момент для народа Тайваня и самый четкий сигнал для Китая, что Запад потерял силу воли для защиты демократии", – подчеркнул он.

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Джонсон в колонке пишет, что за неимением снарядов украинские военные вынуждены пережидать российские бомбардировки, а за неимением противовоздушной обороны Харьков может превратиться в "еще один Мариуполь".

Он призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, а Германию – поставить Киеву ракеты Taurus.

"Пришло время для Запада, в том числе и для Британии, проснуться; восстановить дух Рейгана и Тэтчер и инвестировать в защиту наших свобод. Самый простой и эффективный способ защитить свободу - это инвестировать сейчас в оборону Украины", - заключает экс-премьер Британии.