На руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия, - Клименко

На руках у граждан Украины может быть от 1 до 5 миллионов единиц оружия.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках (может быть. – Ред.) у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", - отметил он.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным.

Отдельно Клименко отметил, что на руках у граждан незаконно находится определенное количество единиц трофейного оружия.

"Но мы сознательно понимаем, что (на данный момент. – Ред.) она должна быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении (народные депутаты. – Ред.) приняли закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать", - проинформировал министр.

Глава МВД заявил, что после этого оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения.

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"После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и или его сдать, или выхолостить, или переработать в разрешенный вид оружия и т.д.", - сказал он.

Клименко отметил, что речь идет о культуре использования оружия, которое есть на руках у украинских граждан.

"Как только мы эту культуру сможем воспитать у людей, тогда мы сможем говорить о том, что мы можем сделать следующий шаг по владению оружием. В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта, и мы будем отвечать, МВД в первую очередь за эту работу", - добавил министр.