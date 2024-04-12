На руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия, - Клименко
На руках у граждан Украины может быть от 1 до 5 миллионов единиц оружия.
Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках (может быть. – Ред.) у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", - отметил он.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным.
Отдельно Клименко отметил, что на руках у граждан незаконно находится определенное количество единиц трофейного оружия.
"Но мы сознательно понимаем, что (на данный момент. – Ред.) она должна быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении (народные депутаты. – Ред.) приняли закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать", - проинформировал министр.
Глава МВД заявил, что после этого оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения.
"После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и или его сдать, или выхолостить, или переработать в разрешенный вид оружия и т.д.", - сказал он.
Клименко отметил, что речь идет о культуре использования оружия, которое есть на руках у украинских граждан.
"Как только мы эту культуру сможем воспитать у людей, тогда мы сможем говорить о том, что мы можем сделать следующий шаг по владению оружием. В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта, и мы будем отвечать, МВД в первую очередь за эту работу", - добавил министр.
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а волонтери дрони і броню - ссуться кловани
і є чого - смереків строй он вирос вже...
"приватна" власність - це термін із комуністичної більшовицької ідеології.
придністров'я "зашуміло" до 93-го - знову путаєш
про аргументацію питання носіння короткоствола читай і дивися у Георгія Учайкіна
"приватна" - непотрібний епітет. У марксизмі він значив власність, що приносить доход.
у нормальній економічній науці використовується термін "власність"
Вооружения для Украины пол года лежат на складах в Словакии..
"Окремо Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї."Але ми свідомо розуміємо, що (наразі. - Ред.) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні (народні депутати. - Ред.) прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - поінформував міністр.Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з ************ громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану."
Нічого вас не лічить.....
Так що нехай йде цей Клименко куди подалі з такими пропозиціями.
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Это же прекрасно!
Скільки не спілкувався з американцями на тему вільного володіння зброєю у США, жоден співрозмовник не сказав, що це добре.
включяючі моїх 7-11 онуків.
не сциться зелені,
вас не розстріляють - вас засудять і повісять як крадіїв i зрадників.
це питання виживання...
декотрі все те уйобство бачили заздалегідь...
нікому свій розум не причепиш, да Оболонь?
а ну дадемо щє раз невнятну!
Хоча при такому "просто нужно..."
саме такий міністр виглядає зовсім гармонійно