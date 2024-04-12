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На руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

На руках у граждан Украины может быть от 1 до 5 миллионов единиц оружия.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках (может быть. – Ред.) у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", - отметил он.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным.

Отдельно Клименко отметил, что на руках у граждан незаконно находится определенное количество единиц трофейного оружия.

"Но мы сознательно понимаем, что (на данный момент. – Ред.) она должна быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении (народные депутаты. – Ред.) приняли закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать", - проинформировал министр.

Глава МВД заявил, что после этого оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения.

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"После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и или его сдать, или выхолостить, или переработать в разрешенный вид оружия и т.д.", - сказал он.

Клименко отметил, что речь идет о культуре использования оружия, которое есть на руках у украинских граждан.

"Как только мы эту культуру сможем воспитать у людей, тогда мы сможем говорить о том, что мы можем сделать следующий шаг по владению оружием. В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта, и мы будем отвечать, МВД в первую очередь за эту работу", - добавил министр.

Автор: 

оружие (10214) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+30
То виходить цей пан лякається власних співгромадян?
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12.04.2024 23:59
+30
війна ще відомо коли закінчиться, а мєнти вже обісралися.
і це правильно!
особливо буде "весело" отим містечковим князькам.
повернеться василій додому, у своє село, з контузією і відсутньою нервовою системою, але з доброю пам'яттю.
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13.04.2024 00:00
+25
А ви вже переживаєте зе шобла?
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12.04.2024 23:55
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Страница 2 из 2
Они знают. В первую очередь оружие опасно для владельца. Может оказаться, (***... ну не должно такого быть, не должно) что принцип "достал шпалер и все разбежались" не работает. А поступить по другому "достал перо - пиши" ссыкотно.
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13.04.2024 06:11 Ответить
Чисто мусорська тема і логіка. Ваші опуси буде служити хіба що дільничий
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13.04.2024 06:39 Ответить
Вибачте. Хоч раз у ствол заглядали зарядженого ? Буквально, без натяків і без криміналу ??
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13.04.2024 16:24 Ответить
мєнтовська морда
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13.04.2024 11:51 Ответить
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13.04.2024 12:00 Ответить
Така кількість це дуже мало, я б сказав - критично мало...
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13.04.2024 05:31 Ответить
3 жовт. 2017 р. - У США понад 310 млн одиниць вогнепальної зброї перебуває в руках цивільних
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13.04.2024 12:05 Ответить
Коли МВС за щось відповідало? Особливо міністр. Сидить і сцить в штани зарання. Один Юра Луценко сів в каталашку. А це обісралося в студії від одних своїх думок . Це ж за щось треба відповідати. Охохохох. Ха ха ха.
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13.04.2024 06:02 Ответить
Всі хто хоче мати на руках зброю, ласкаво просимо до ЗСУ. Бо логіки володіння "калашом" у тилу, взагалі ніякої. А на передку ви зможете захистити себе і свої сім'ї від підрів.
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13.04.2024 06:31 Ответить
логіка раба - стріляти тільки туди куди пальцем вкаже рабовласник.а на фронті зброя є,підар ти тупий ? вся власна верхушка держави - з підорськими паспортами.
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13.04.2024 08:22 Ответить
На гражданкє у мене особисто виникали обставини, що треба було б поміняти не те що калаш, а РПГ. А поліція просто разводила руками. Злочинцю в 90 було сутужніше ніж зараз. Тоді був шанс нарватися на полу правильного мєнта. І тоді капєц. А зараз мєнт це просто ширма за допомогою якої відмивають бабло. Вони прикриваються законом, згідно якого вони нічого не можуть зробити проти реального злочинця. Нарік закладчик оце максимум їхньої спроможності. Тобто сілікціонуєтбся такий контингент щоб не біг реагувати на реальну загрозу безпеці будь чиїй. Навіть своїй. Тому він і сцить під себе прямо а студії від одного лише припущення чогось. Кого оце може убезпечити. Нормальний поліцейський сказав би хай буде хоч 25 мільйонів я готовий до роботи з будь якою кількістю зброї. Яка буде задача, таку і буду вирішувати. Кількість не може вплинути на нашу роботу. Ну хоч би так. Ха ха ха.
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13.04.2024 09:19 Ответить
цей зелений всхліп пояснює тему, чому зелення закупає кайданки і зечкі,
а волонтери дрони і броню - ссуться кловани
і є чого - смереків строй он вирос вже...
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13.04.2024 07:09 Ответить
в кожного українця повинно бути 5 стволів як у швейцарця
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13.04.2024 07:21 Ответить
А там точно 5 стволів у кожного ?
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13.04.2024 16:27 Ответить
А повинно бути 25 млн зброї на руках, а ще краще 50 млн.
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13.04.2024 07:22 Ответить
в Україні зброя через клоунське законодавство безполєзна, Якшо ти вбєш свого кілера як Стерненко, то тебе за це будуть судити, не кілера **** а тебе!!!!
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13.04.2024 07:26 Ответить
тому труп треба знищити, без трупа нема справи
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13.04.2024 07:49 Ответить
так і вчинив. Штири рази
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13.04.2024 11:57 Ответить
и не знать куда повернется дуло
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13.04.2024 07:34 Ответить
Первым зассал ментик правильно, всё по науке. Но цифра сомнительная. Скорее меньше. Сразу заметно стало, что у солдат нет пистолетов. Может потому, что скрыть удобно? И в сто первый раз напоминаю, право на оружие, право Конституционное!
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13.04.2024 07:48 Ответить
право на самозахист та зброю - то не конституційне, а природнє та невід'ємне право Людини. А срана конституція до сих пір забезпечує розвиток та функіонування "російської мови в Україні"
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13.04.2024 11:55 Ответить
Я не юрист и не правовед. Тут на форуме есть такие. Но именно право это конституционное. Право на защиту себя, семьи и имущества. Здесь в основе есть важное---частная собственность. Пока массово мало кто это понимает. Можно и совковой лопатой защищатся. А вот право на огнестрел короткий и с правом ношения---совсем иное дело. Не путать со спортивным или охотничьим---это узкая специализация. Приводил не раз пример ранее не раз здесь. Напомню. Лет 6 назад в США мама с папой пошли в магазин. Сыну 11 лет, сестре вроде 5. Дома остались. Два утырка решили залезть. Мальчик взял карабин и завалил их на пороге дома. Что потом? А ничего. Штраф уплатил отец вроде 800 дол, что не замкнут был оружейный сёйф. Всё правда. Не твоё, не трогай, не лезь Не проси и смотреть даже не рекомендовано.
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13.04.2024 23:10 Ответить
ти путаєш цінності. В основі не приватна власність, а життя. Право власності гарантує безпеку життя. Ось такий ланцюжок.
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14.04.2024 00:39 Ответить
Я ничего не путаю. Часто и много и давно про это печатаю. Но здесь ведь много надо печатать. Частная собственость конечно не одна причина, как одна из составляющих причин. А базово конечно это защита личности, себя. Море статистики накоплено. Никто не бежит массово покупать. Кстати право на ношение---это колосальная ответственность ведь. Ведь по закону. Здесь в чём эффект. Просто тот кто в кармане держит ствол но не узаконен, всегда борзо уверен. Только у него. А когда есть право и закон иметь всем---этот шустрый уже вне закона. тут сработает только одно, кто быстрей передёрнет. Но у владельца по праву есть преимущество перед законом---он защищался. Вот главное. Кстати в Молдове с 1993г. И деталька. именно тогда в Молдове зашумело приднестровье. А у нас третий год война с ракетами, а оружия у народа нет. Не за деньги, не по желанию от военкомата получить стрелковое по паспорту как местная самооборона с 21 г по пусть 70--75 лет по решению военных. Есть желающие и сегодня, отставники, сверхсрочники, сержанты пусть под 70 но с терпимыми возможностями. Мы скоро опять пожалеем, что просрали и этот момент. А сколько уже так было.
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14.04.2024 22:16 Ответить
ви путаєте на базовому рівні. Засадниче.
"приватна" власність - це термін із комуністичної більшовицької ідеології.
придністров'я "зашуміло" до 93-го - знову путаєш
про аргументацію питання носіння короткоствола читай і дивися у Георгія Учайкіна
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17.04.2024 12:27 Ответить
Анатолий, я конечно повторяюсь---что не знаток. Мои коменты субьективны---это же форум. Но понятие частная собствееность как совковый термин---ну удивили наповал. Тут же чистая буржуазная основа--и к Адаму Смитту не ходи. И Приднестровье зашумело в 92г тут все знают помнят. Закон об оружии ввели в 93г---ведь об этотм речь зашла. Потому и ввели что война заставила---и правильно конечно, а мы нет. Много блогеров развелось, я ими не увлекаюсь. Учайкин пусть будет. Есть базовые установки. И Конституционные права, это ведь вершина всех достижений мира за эпоху всей истории. Узаконенная базовая демократия. Где права и обязанности уравнены. Дело за строгим соблюдением. А личное право на защиту себя, своих и имущества---всего лишь часть прав. Одно херово---у нас никогда не работало желание соблюдать закон. Здесь корень зла. За что и заплатили войной этой. Которой конца не видно. Ведь имеем дело со страной, где также закон не соблюдают. Скоро не кончится в таком случае. Это почти притча про двух животных, что встретились на узком мосту по средине потока глубокого. Утонут оба.
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17.04.2024 20:24 Ответить
власніть - це власність. Вона буває індивідуальною та колективною.
"приватна" - непотрібний епітет. У марксизмі він значив власність, що приносить доход.
у нормальній економічній науці використовується термін "власність"
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17.04.2024 20:39 Ответить
И государственная бывает собственность. И даже есть такой термин как государственный капитализм. Как во Франции с 1945 по 65гг. Когда страной правил генерал. А как экономику стабилизировали и вывели в прибыль с прибавочной стоиимостью, так и продали на аукционнах частникам по рыночной цене и всё от продажи в бюджет. Та и Пиночет так Чили уже к 1990г вывел страну на 1 место в Ю Америке на целых 20 последующих лет как самую динамичную экономику! И земля товар и ещё какой! Кстати товар который купив, забрать с собой нельзя. Но есть ещё места заповедные где лапшу сами себе на ухи вешают. Ладно. Ушёл поезд.
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17.04.2024 20:54 Ответить
государствєнна - це та ж колективна. Індивідуальна, вона ж особиста. Тільки не приватна, бо за "приватністю" вже зекріплено марксистьське тлумачення
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17.04.2024 20:58 Ответить
власність включає три права: володіння, користування та розпорядження.. читай товсті книжки
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17.04.2024 21:02 Ответить
Та спасибо---как там у Высоцкого: ,,алфавит позабыл, падежей припомнил только два...,,. То в другой уже жизни почитаю. Толстые книги пропали давно в библиотеках. И даром книги давать перестали. Ведь капитализм!
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17.04.2024 21:11 Ответить
тепер про право на самозахист. Реалізація цього права неможлива без права носіння зброї. Аргументую: носити можна (мова про технічну можливість) лише короткоствол. Ніхто не буде ходити з карабіном чи ружжом постійно. Потреба ж в замозахисті може виникнути в будь-який момент.
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14.04.2024 00:44 Ответить
мусора завжди проти зброї бо їм сцикотно буде биковати тоді
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13.04.2024 07:50 Ответить
https://youtu.be/UKoeLlHOZAQ?si=52C0CRoTNkE1T6-f ...

Вооружения для Украины пол года лежат на складах в Словакии..
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13.04.2024 07:57 Ответить
Точно такая же ситуация и в Польше....мрази мавзолейные Обезьяны Вермахта орудуют...с блокадой границы...
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13.04.2024 08:06 Ответить
ЗЕшоблайобла захвилювалася? Дрижіть сволота, проти таких ворогів і зрадників народ має бути озброєний до зубів...
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13.04.2024 08:15 Ответить
якщо влада під час війни з чужинцями забирає в народу зброю - то ця влада чужинська і антинародна.
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13.04.2024 08:19 Ответить
Текст статті прочитати-не в змозі ?
"Окремо Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї."Але ми свідомо розуміємо, що (наразі. - Ред.) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні (народні депутати. - Ред.) прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - поінформував міністр.Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з ************ громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану."
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13.04.2024 08:44 Ответить
Ти мабуть також і зе-шмарклі вірив що війни небуде?
Нічого вас не лічить.....
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13.04.2024 09:13 Ответить
Кого це-"вас не лічить" ? Я з першого дня сам пішов, а не здриснув у Польщу, як деякі сцикуни. Хоч голосував не за цю владу.
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13.04.2024 20:49 Ответить
Зареєструвати зброю у поліції - це майже прямим текстом заявити про це ворогу. Поліцаї в перших рядах зраджували присязі і переходили на бік ворога.
Так що нехай йде цей Клименко куди подалі з такими пропозиціями.
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13.04.2024 09:47 Ответить
ти знаєш як вистояла Ах Тирка і Суми ? там ще з АТО прикопаної зброї було багато.і підари з СБУ і МВС про цю зброю не знали,і получили *****.а як знатимуть то що?
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13.04.2024 12:44 Ответить
Почати треба з ментального розлоду кокаїнового скомороха, бо в нього теж є пістолет, хоча шкоду людям він завдає набагато більше ніж той пістолет здатний випустити куль.
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13.04.2024 08:27 Ответить
Ти повинен привітати з цим українців! І всіляко заохочувати це а також тиснути щоб прийняти Закон про зброю де кожен хто служив повинен мати автомат + короткоствол , засоби догляду і зберігання також надає держава.
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13.04.2024 08:43 Ответить
Я би ще дозволив гранатомети з кулеметами. Щоб мусора поважними стали і зникли хабарники
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13.04.2024 08:52 Ответить
На руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия, - Клименко Источник:
===============
Это же прекрасно!
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13.04.2024 08:50 Ответить
Складне це питання в Україні.Зброю може мати і якийсь зрадник,або просто ждун.Неадекват,алкоголік,просто бидло якесь,якому все одно в кого стрільнути,в нетверезому стані,чи просто,бо криво подивився хтось.Непросто відфільтрувати всіх таких.
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13.04.2024 09:16 Ответить
Це ідіотам вкрай важко пояснити, що якщо роздати всім громадянам зброю (у тилових містах), то країна за якістю життя не перетвориться у Швейцарію чи США. А тим більше зараз, коли з одного боку в країні мільйони людей з птср, десятки тисяч бажаючих прібарахлятся по-бєспрєдєлу чи вирішити свої шкурні справи, з іншого - не комплект у поліції, яка взагалі не здатна повноцінно працювати під час війни.
Скільки не спілкувався з американцями на тему вільного володіння зброєю у США, жоден співрозмовник не сказав, що це добре.
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13.04.2024 09:38 Ответить
А в якій країні роздавали зброю всім громадянам?
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13.04.2024 10:28 Ответить
Білль про права, є така поправка доконституції США, але це ідіотам вкрай важко пояснити.
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13.04.2024 11:38 Ответить
Зайди на свій E mail, тобі там медалька від Зе влади прийшла.
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13.04.2024 12:20 Ответить
ти дебіл - в країні 5 мл. одиниць зброї прикопано,і що - піднялась злочинність чи БЄСпредел ? тільки влада кацапська сцить коли народ с базукою.
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13.04.2024 12:48 Ответить
ГидоГидото - ЗБРОЇ в неадекватів при владі - НЕДоПрокурорів, Корупосуддів, ПРОСТОколишнвхЗЕКівНиніПізднесменів, ПомічниківБздепутатів, і ДепутатівВЗаконі, ВибачтеМУСОРІВ- НАБАГАТО БІЛЬШЕ ніж в тих, хто їм платить податки і НЕ МАЄ НІ ЯКОГО (правового, конституційного, силового0 захисту. А СЛАБО МЄНТІВ від мобілізацію ГИНОДОВЛАДО??
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13.04.2024 12:44 Ответить
Шось усе один до одного: план Єрдогана, 700млрд на післявоєнне відновлення від найвеличного, як здавати зброю після війни... Мабуть з понеділка лідор поїде капітулювати
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13.04.2024 09:33 Ответить
І шоо? Переживаєте що не зможете захистити зелених зрадників після 20 травня!
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13.04.2024 11:13 Ответить
Зе клоунів хвилює не те що 20 % України завдяки їм окупована, не те що демобілізації немає, не те що в країні енергетична криза, а те що у людей на руках зброя, так не можна кажуть вони, здайте зброю, нащі міліцейські мальчікі пісяются від страху 🤣
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13.04.2024 12:19 Ответить
на руках американців по статистиці десь півтора ствола на душу,
включяючі моїх 7-11 онуків.
не сциться зелені,
вас не розстріляють - вас засудять і повісять як крадіїв i зрадників.
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13.04.2024 12:40 Ответить
і вони будуть навчені без всякого вонючого закона про демобілізацію.
це питання виживання...
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13.04.2024 12:59 Ответить
А що прикажете робити Українцям, коли т.з. "президент" з шоблою, уряд, мєнти, сбу, проКУРВАтури, різні сапи-и, набабу-шники, новоспечені "полководці з міноборони нічого не робліть для захисту України і Українців, дають безкарно руйнувати країну, обезголовили і знекрівлюють Армію, дають розкрадати все, що попадає під руку, "кришують " зрадників і злодіїв??? Тільки брати зброю і вимітати цю продажну злдюжну шоблу!
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13.04.2024 12:53 Ответить
моі вітання з прозрінням...
декотрі все те уйобство бачили заздалегідь...
нікому свій розум не причепиш, да Оболонь?
а ну дадемо щє раз невнятну!
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13.04.2024 13:22 Ответить
Паралельна реальність.
Хоча при такому "просто нужно..."
саме такий міністр виглядає зовсім гармонійно
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13.04.2024 15:30 Ответить
Порада від досвідчених (не я). Насправді стріляти у людину ще кожен зможе. Тому, кому лячно - носіть балони з перцем.
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13.04.2024 16:34 Ответить
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